Les procureurs du ministère de la Justice sont divisés sur la question de savoir s’il y a suffisamment de preuves pour porter plainte contre le PDG de Binance, Changpeng Zhao.

La position de Binance dans l’industrie est si dominante que toute histoire à leur sujet est désormais un gros problème.

Quels que soient les frais, la preuve des réserves de Binance ne répond pas aux exigences de transparence.

Le monde de la crypto-monnaie doit changer toute sa philosophie, car les clients sont actuellement obligés d’espérer avec une foi aveugle que tout va bien.

Nous y revoilà. Selon un rapport de Reuters, les procureurs du ministère de la Justice sont divisés sur les prochaines étapes à suivre concernant une enquête sur Binance.

L’échange fait l’objet d’une enquête depuis 2018 pour prétendument non-respect des lois et sanctions anti-blanchiment d’argent.

Le rapport affirme que certains des procureurs fédéraux veulent aller de l’avant de manière agressive contre l’échange. Ils pensent avoir suffisamment de preuves pour porter des accusations criminelles contre des dirigeants individuels, y compris le PDG Changpeng Zhao (CZ).

Binance riposte

Binance a critiqué le rapport, à la grande surprise de personne.

« Reuters s’est encore trompé. Maintenant, ils attaquent notre incroyable équipe d’application de la loi », a-t-il tweeté.

Alors, est-ce la dernière tempête dans le monde de la crypto-monnaie ? Binance est-il en difficulté ?

Eh bien, il est facile de sauter aux réactions instinctives étant donné les manigances dans l’espace d’autres acteurs (nous n’avons pas besoin de nommer de noms, j’en ai marre de parler de certaines personnes). Mais ce n’est pas ça.

Il s’agit d’une enquête de longue haleine, qui a débuté en 2018. Les querelles de Binance avec les régulateurs ne sont pas un secret. Brian Brooks, l’ancien PDG de la filiale américaine, Binance.US, a démissionné seulement trois mois après le début de son travail alors que les régulateurs étaient présents.

CZ a déclaré à l’époque que Binance « allait pivoter pour devenir une institution financière entièrement réglementée à l’avenir » et qu’il serait « très ouvert » à démissionner si un PDG de remplacement avec plus d’expérience en matière de réglementation était trouvé.

Ce développement n’est donc pas tout à fait inattendu, le public étant bien conscient qu’il s’agissait d’une enquête en cours.

Une nouvelle histoire pour la crypto-monnaie

Cependant, bien qu’il ne s’agisse pas d’une situation de sonnette d’alarme, cela résume les gros problèmes de l’industrie de la cryptographie. Personne ne sait vraiment quoi penser de cette enquête, et c’est en quelque sorte le point – Binance est loin d’être transparent, ce qui n’est pas sain pour l’industrie dans son ensemble.

La crypto-monnaie est maintenant également à un point où CZ et Binance sont d’une importance vitale pour l’espace dans son ensemble. Un faux pas de l’échange pourrait être fatal. Son importance n’a jamais été aussi évidente qu’en examinant le fonds d’un milliard de dollars créé par CZ pour soutenir les acteurs en difficulté de l’industrie (dans un mouvement qui rappelle de manière effrayante le report de Sam Bankman-Fried en tant que « prêteur de dernier recours » dans une vie antérieure, d’ailleurs).

Il est parfaitement logique que les régulateurs viennent pour l’ancien échange « sans siège » (qui semble toujours ne pas avoir de siège officiel, soit dit en passant), compte tenu à la fois de cette domination du marché et du manque de transparence.

Coinbase et Binance, les deux derniers acteurs, mais l’un est plus transparent que l’autre

Binance, aux côtés de Coinbase, est désormais probablement la société la plus importante de toute l’industrie de la cryptographie. Mais ils sont très différents. Coinbase est coté en bourse et à un niveau complètement différent en termes de transparence. Les divulgations requises et autres obstacles que les entreprises publiques doivent franchir peuvent être fastidieux, mais ils offrent la tranquillité d’esprit aux clients.

Binance, en revanche, a contourné la loi tout au long de ses quelques années d’existence très réussies. Non pas qu’il s’agisse d’une critique à leur égard – l’industrie est littéralement sortie de rien, avec une réglementation totalement inexistante. Il était impossible de faire autre chose dans le passé.

Mais l’industrie de la cryptographie s’est développée et Binance se présente toujours comme un mystère complet en ce qui concerne ses finances. Ceci en dépit de plusieurs affirmations contraires.

Leur preuve de réserves visait en grande partie à résoudre ce problème de transparence. Cependant, leur procédé est loin d’être satisfaisant. J’ai passé quelques heures le week-end à essayer de comprendre et je suis sorti plus confus que lorsque j’ai commencé.

Jesse Powell, PDG de Kraken, a été sensiblement critique à cet égard, et je pense qu’il soulève de bons points.

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️ 1. "interchangeable" assets

2. negative balances included

3. no signing

4. aggregation by "class" https://t.co/FGQ3Mn9kyo — Jesse Powell (@jespow) December 10, 2022

En toute honnêteté, CZ a déclaré qu’il améliorerait cela, et il est encore tôt. Mais les informations qui ont été publiées jusqu’à présent ne révèlent presque rien sur le fonctionnement interne ou la santé financière de Binance.

La cryptographie à un tournant

CZ est désormais l’homme le plus important du monde de la cryptographie, étant donné la domination monstrueuse de Binance sur le marché.

Ces histoires continues ne font que traîner la réputation de la crypto-monnaie dans la boue, ce qui est son plus gros problème en ce moment. Les institutions, les médias grand public et les non-crypto verront ces histoires et rouleront des yeux. Beaucoup auront peur d’aller n’importe où près de cette industrie en ce moment.

À mon avis, ce serait bien de voir Binance faire un effort concerté pour établir une véritable transparence. Je pense que leurs efforts jusqu’à présent ont été très inférieurs à la moyenne, et ce n’est pas parce qu’ils se comparent favorablement à certains mauvais acteurs de l’espace qu’ils s’en sortent bien à cet égard.

Compte tenu du chaos dans l’industrie toute l’année, et particulièrement récemment avec FTX, Binance est obligé de se tenir à un niveau plus élevé, mérité ou non. Des événements comme celui ci-dessous – bien que probablement parfaitement légitimes – sont préoccupants pour l’industrie, en raison de ce qu’ils pourraient signifier.

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022

La philosophie de la cryptographie est de ne jamais faire confiance, mais de vérifier. Et pourtant, nous dépendons tous des tweets d’une collection de PDG pour nous assurer que les fonds sont OK (et parfois – juste parfois – certaines personnes sont connues pour « déformer » cette vérité).

CZ a été très critique et vocal à propos des autres acteurs de l’espace ces derniers temps. Personnellement, je préférerais qu’il se sépare de ce gâchis et se concentre sur un moyen de mettre Binance dans un endroit où il est aussi transparent que possible.

Parce qu’il est parfaitement logique que les régulateurs s’en prennent à ces lecteurs de crypto-monnaies centralisées. C’est exactement ce qu’ils devraient faire, jusqu’à ce que nous ayons plus de transparence.

Mais jusqu’à ce que ce jour vienne, les gens doivent simplement « espérer » que Binance agit de bonne foi et avoir leurs canards d’affilée. Pour éviter tout doute, il n’y a aucune preuve suggérant que cet espoir serait égaré.

Je pensais juste que l’un des principaux avantages de la crypto-monnaie était qu’il n’était pas nécessaire de faire aveuglément confiance aux institutions financières centralisées pour faire ce qu’il fallait…