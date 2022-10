Intéressons-nous à un investisseur de Coinbase aujourd’hui.

Le PDG et fondateur Brian Armstrong a annoncé qu’il vendait 2 % de sa participation, ce qui équivaut à un autre coup porté à l’échange de crypto-monnaie en difficulté.

L’introduction en bourse de Coinbase a été un moment décisif pour la crypto-monnaie

Coinbase, le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde, était le cobaye du monde de la crypto-monnaie.

La société a évité la voie traditionnelle – l’introduction en bourse – et a plutôt poursuivi une cotation directe, lorsque ses actions ont été introduites à la bourse du Nasdaq en avril 2021. Mais ce n’était pas seulement la méthode de cotation qui était quelque peu nouvelle ; c’était le fait qu’il devenait public en premier lieu.

Il représentait le monde de la crypto-monnaie en prenant place à la grande table. Aucune société de crypto-monnaie n’avait été rendue publique auparavant, et cela est arrivé à une époque où chaque pièce produisait des rendements scandaleux pour les investisseurs.

Cela semble lointain maintenant. Bitcoin avait ouvert à 59 000 $ ce matin-là. L’imprimante de Jerome Powell était brûlante. Les baby-boomers demandaient à leurs enfants comment acheter quelque chose appelé Dogecoin.

Coinbase est devenu public ce matin-là et a clôturé sa première journée de négociation à un prix de 328 $ par action. Cela valorisait le géant de la crypto-monnaie à près de 86 milliards $. Les beaux jours étaient arrivés.

La crypto-monnaie faisait son entrée.

Performances depuis l’introduction en bourse

Et dès que Coinbase est arrivé, il est tombé.

Au moment où j’écris ceci, il se négocie à 63 $. C’est un effondrement de 83 % par rapport à sa cotation, désormais évaluée à 16,6 milliards $. Même le faible Bitcoin l’a surpassé, comme je l’ai tracé ci-dessous.

Alors, où est-ce que tout a mal tourné ? Eh bien, je suppose que la première chose est la volatilité. Nous ne devrions pas être surpris qu’une action telle que Coinbase soit capable de perdre autant de valeur si rapidement. Ses performances sont – et seront toujours – en symbiose avec la crypto-monnaie.

Si la crypto-monnaie chute, l’intérêt pour les marchés chute. Tout le monde veut participer quand des amis tweetent environ 100 fois les retours qu’ils ont réalisés. Cela signifie moins de volume, moins de frais de transaction et finalement moins de performances pour Coinbase.

Avec la volatilité incomparable de la crypto-monnaie, il ne faut pas s’étonner que Coinbase soit si volatile. C’est ce que j’ai dit à l’époque à ce sujet : il est logique d’acheter des actions Coinbase si vous êtes un investisseur institutionnel à la recherche de crypto-monnaies et pour quelque raison que ce soit – réglementation, bureaucratie, etc. – vous ne pouvez pas acheter de Bitcoin directement.

Ou peut-être êtes-vous un investisseur plus âgé, (naturellement) intimidé ou pas aussi à l’aise d’effectuer directement des transactions sur les marchés de la crypto-monnaie, en ce qui concerne l’auto-garde/la mise en place d’un portefeuille, etc. Pour ce groupe démographique, si vous cherchez à obtenir une exposition à la crypto-monnaie, il était (est) logique d’acheter des actions Coinbase.

Cependant, pour quelqu’un d’autre, pourquoi ne pas simplement acheter du Bitcoin directement ? Pourquoi passer par la route Coinbase ; quel avantage a-t-il ?

Le PDG vend 2 % du capital

Le fondateur et PDG Brian Armstrong détient une participation de 19 % dans la société, d’une valeur d’environ 3,2 milliards $. Bientôt, ce sera une participation de 17 %, suite à son annonce indiquant qu’il vend une partie de celle-ci.

« Je suis passionné par l’accélération de la science et de la technologie, pour aider à résoudre certains des plus grands défis au monde. Pour aller plus loin, je prévois de vendre environ 2 % de mes avoirs Coinbase au cours de l’année prochaine pour financer la recherche scientifique et des entreprises comme NewLimit + ResearchHub. »

Ses raisons semblent solides, en toute justice. Cependant, quelle que soit la façon dont vous interprétez cela, c’est un coup dur pour Coinbase de voir son PDG se séparer de ses actions – tout comme c’est un coup dur quand un initié vend.

Bien sûr, il y a des raisons personnelles pour lesquelles on peut vouloir vendre – je ne voudrais certainement pas avoir 19 % d’actions Coinbase dans mon portefeuille – mais le raisonnement d’Armstrong selon lequel il veut faire une don d’argent ne change pas le fait que c’est toujours un ordre de vente par le PDG de Coinbase.

Il existe de nombreuses façons de monétiser les avoirs en actions, dont les dirigeants profitent tout le temps. Ne cherchez pas plus loin qu’Elon Musk, qui est notoirement réticent à vendre des actions Tesla, les plaçant plutôt comme garantie dans des offres de financement ou utilisant d’autres moyens pour générer des flux de trésorerie.

Armstrong a publié son ordre de vente vendredi dernier sur Twitter, en y ajoutant le commentaire « partagez ceci parce qu’il veut que vous l’entendiez d’abord de moi », avant d’insister sur le fait que « j’ai l’intention d’être PDG de Coinbase pendant très longtemps et je restent super haussiers sur la crypto-monnaie et Coinbase ».

For the avoidance of doubt, I intend to be CEO of Coinbase for a very long time and I remain super bullish on crypto and Coinbase. I’m fully dedicated to growing our business and advancing our mission, but I am also excited to contribute in a different way. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2022

L’avenir de Coinbase

Ce n’est que le dernier coup dur de Coinbase.

En juin, Armstrong avait annoncé que l’entreprise licencierait 18 % de ses effectifs, soit environ 1 100 de ses 6 100 employés, alors que les marchés de la crypto-monnaie continuaient de ralentir, ce qui nuisait aux résultats de Coinbase. À titre de comparaison, son concurrent FTX, qui a dépassé Coinbase en mai en termes de volume d’échange pour la première fois, compte toujours seulement 300 employés.

La réduction des effectifs est également intervenue quatre mois seulement après le SuperBowl, lorsque Coinbase a notoirement dépensé 14 millions $ pour une publicité à la mi-temps. Il a enregistré une perte nette ce trimestre de 430 millions $, avec des actions en baisse de 36 % – et c’était avant l’immense contagion déclenchée en mai qui a vraiment fait chuter les marchés de la crypto-monnaie.

Armstrong a admis que l’entreprise s’était développée trop rapidement, mais c’était vraiment un cas de planification extrêmement médiocre. Les marchés de la crypto-monnaie sont notoirement capricieux, et avec le boom pandémique conduisant à des chèques de relance, plus de revenus disponibles pour ceux qui sont enfermés à la maison et plus de temps devant l’ordinateur étant donné le manque de socialisation et les effets de la quarantaine, les marchés 2020 et 2021 étaient parfaits pour un lancement de Coinbase.

Armstrong a misé gros sur cette poursuite, mais le monde avait d’autres idées. L’inflation a fini par arriver, après avoir imprimé plus d’argent qu’à n’importe quel moment de l’histoire. Et l’inflation galopante s’accompagne de hausses des taux d’intérêt, d’une aspiration des liquidités sur les marchés, de la disparition des gains gonflés des actions et des flux de trésorerie à terme actualisés à des taux plus sévères.

C’est maintenant exactement le contraire de cette situation macro COVID parfaite. Coinbase devra se consolider, mieux planifier et espérer que l’économie saura se ressaisir. Parce que la crypto-monnaie ne rebondira pas jusqu’à ce que cela se produise. Et si la crypto-monnaie ne rebondit pas, Coinbase ne le fera certainement pas.

Le chien remue la queue, n’est-ce pas ?