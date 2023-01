Points clés à retenir

L’année 2023 a bien commencé pour les marchés de la crypto-monnaie, avec des pièces de mème imprimant des gains significatifs.

Le climat macroéconomique plus doux a alimenté les gains.

Shiba Inu a augmenté de 50 %, avec un battage médiatique également autour du lancement d’un écosystème de couche 2.

Notre analyste avertit les investisseurs que tout n’est cependant peut-être pas ce qu’il semble être.

C’est un peu fou d’écrire ceci, mais nous y sommes quand même. 2023 est parti pour un dépliant sur les marchés de la crypto-monnaie, avec un optimisme abondant selon lequel des données d’inflation plus faibles conduiront à un assouplissement de la politique monétaire plus tôt que prévu par le marché.

Et l’une de ces « classes d’actifs » à bénéficier est celle des mèmes. Les pièces liées aux chiens impriment des retours sur investissement qui sortent tout droit du premier trimestre de l’année 2021, une époque où Reddit entrait en guerre avec Wall Street à propos de GameStop, Elon Musk tweetait quotidiennement sur les chiens moelleux et, eh bien, l’imprimante à billets était fermement allumée.

Le roi et la reine de l’espace, c’est-à-dire Dogecoin et Shiba Inu, sont actuellement en hausse de 22 % et 49 % respectivement cette année.

Bonk le dernier mème à rejoindre la fête

Peut-être que le cas curieux de Bonk résume le mieux cette étrange résurgence. La pièce mème, inspirée de Shiba Inu, a été lancée le jour de Noël sur Solana. Vous savez, ce même Solana qui était fermement dans une guerre, souffrant de ses liens étroits avec Sam Bankman-Fried, des pannes à répétition fermant le réseau et voyant plusieurs de ses meilleurs projets fuir vers des blockchains rivales.

Objectivement, se lancer sur Solana – et dans les profondeurs du marché baissier, rien de moins – était une décision objectivement étrange. Et pourtant, quelle est la logique sur le marché des crypto-mèmes ? La pièce a augmenté de 2 500 % en dix jours, explosant au-delà d’une capitalisation boursière de 200 millions $. Depuis, il est un peu retombé sur Terre, mais se négocie toujours à une capitalisation boursière de 50 millions $.

Pourquoi les mèmes marchent-ils si bien ?

Mais pourquoi les pièces de mème se portent-elles si bien ? Eh bien, la première réponse est que l’ensemble du marché de la crypto-monnaie marche bien. Quand on regarde même les plus grandes crypto-monnaies, ils impriment tous des retours impressionnants. Les mèmes n’ont pas l’air si vertigineux en comparaison.

La poussée est due à des données d’inflation en deçà des attentes. Alors que les chiffres sont encore extrêmes, et bien au-delà de l’objectif de 2 % de la Fed, il y a des signes perceptibles qu’il a atteint un sommet. Les investisseurs ont pris cela comme un signe que la condamnation à mort des actifs à risque, c’est-à-dire des taux d’intérêt élevés, pourrait s’éteindre plus tôt en conséquence.

Shiba Inu, pour sa part, ne se limite pas à des facteurs macro positifs. Il a bondi de 20 % après l’annonce de sa cotation sur Upbit, la bourse sud-coréenne la plus populaire. Cela survient au milieu du battage médiatique autour du lancement prochain et très attendu de Shibarium Beta.

Shibarium Beta sera un réseau de couche 2 construit au-dessus d’Ethereum, de la même manière que Polygon et Arbitum fonctionnent.

Est-ce durable ?

Personnellement, je ne peux pas mettre trop de poids dans ce projet (encore mystérieux) de couche 2 de Shiba. Les mèmes sont exactement cela – des mèmes – et ils n’ont jamais été des pièces fondamentales. Il faudrait bien plus que des spéculations aveugles sur Sihbarium pour me convaincre que Shiba sera un jour utilisé pour autre chose que d’essayer de l’acheter dans l’espoir de le revendre à un prix plus élevé.

Mais c’est le problème avec les mèmes. Il n’y a jamais eu d’argument ici selon lequel il y a une quelconque valeur. Ils ont toujours été une sorte de doigt d’honneur pour l’investissement prudent, un frère cadet qui se comporte mal pour la « responsabilité » de l’investissement réel.

Cependant, tout cela n’est qu’amusement et jeux dans un climat qui imprime plus d’argent qu’à n’importe quel moment de l’histoire. Tout va bien quand les taux d’intérêt sont nuls et que le capital bon marché est omniprésent. Et c’est incroyable quand une pandémie frappe le monde, avec des millions de personnes enfermées sans rien pour dépenser leurs chèques de relance.

Malheureusement, ce n’est plus le monde dans lequel nous vivons. Je l’ai déjà dit et je le répète – la blague est finie avec les mèmes. Ils ne se présentent plus comme une chance de toucher des gains pour préparer sa retraite. Ils ont toujours été un pari imprudent, et c’est très bien. Mais maintenant, ils ne sont plus cette nouvelle source de divertissement sans fin, ils sont juste assis là alors que le monde fait face à la pire situation économique depuis le lancement de la crypto-monnaie, lorsque Bitcoin est devenu opérationnel en 2009.

Les choses sont peut-être plus optimistes qu’elles ne l’étaient il y a un mois ou deux. Mais l’inflation reste paralysante, malgré le fait qu’elle ait légèrement baissé. Les taux sont encore élevés et il existe un million de variables qui pourraient aggraver cette économie volatile en très peu de temps.

Ce n’est pas époustouflant à dire, mais faites attention aux jetons liés aux chiens. Quand la musique s’arrête – et c’est toujours le cas – ce n’est pas un endroit amusant.