Points clés à retenir

Circle, l’émetteur de l’USDC, a annulé un projet d’introduction en bourse dans le cadre d’un accord de 9 milliards de dollars.

La cotation publique aurait pu présenter l’USDC comme l’anti-Tether, poussant un angle totalement transparent et audité.

L’accord annulé reflète la baisse des prix à tous les niveaux.

Circle reste déterminé à devenir public à terme, mais dans l’intervalle, il continuera à mener la guerre des pièces stables contre ses rivaux.

Binance, le grand acteur récent après que l’échange a radié l’USDC et d’autres rivaux afin de pousser sa propre pièce stable, BUSD.

Le groupe Stablecoin Circle a abandonné son projet de devenir public.

Émetteur d’USDC, la pièce stable avec une capitalisation boursière de 43 milliards de dollars, Circle avait prévu de devenir public avec une valorisation de 9 milliards de dollars. Sam Bankman-Fried et les marchés de la crypto-monnaie avaient cependant d’autres idées.

Un plan abandonné signifie un effondrement de la crypto-monnaie

L’effondrement de l’accord montre à quel point la crypto-monnaie a chuté. L’accord a été initialement conclu en juillet 2021, Circle prévoyant de devenir public via une société à chèque en blanc dirigée par Bob Diamond, un ancien dirigeant de Barclays.

« Nous sommes déçus que la transaction proposée ait expiré ; Cependant, devenir une société publique fait partie de la stratégie de base de Circle pour renforcer la confiance et la transparence, ce qui n’a jamais été aussi important », a déclaré Jeremy Allaire, directeur général de Circle.

Ce n’est pas une surprise. Les accords d’introduction en bourse ont été suspendus sur l’ensemble du marché – pas seulement sur la crypto-monnaie – car la hausse des taux d’intérêt a fait baisser les prix dans tous les domaines. Ne cherchez pas plus loin que Coinbase pour les preuves des dommages, avec leurs actions en baisse de 84 % en 2022 (j’ai écrit une analyse détaillée sur leur disparition ici).

La sécurité publique souhaitable pour les pièces stables

Le secteur des pièces stables est celui qui a été le plus touché cette année. Il y a eu l’effondrement très médiatisé de l’UST en mai, entraînant avec lui de gros morceaux de l’écosystème.

DAI se débat puissamment, dans la curieuse position d’être une pièce stable décentralisée qui est très centralisée (compte tenu de ses avoirs en USDC). Son dernier plan est d’abandonner complètement le modèle de cheville, en passant à une pièce stable flottante, ce qui se lit comme un paradoxe complet si vous me demandez.

Mais c’est la spéculation continue sur la sécurité de Tether (analyse prolongée ici), qui s’est elle-même abaissée à 95 cents sur plusieurs bourses à la suite de l’effondrement de l’UST, qui reste le plus gros reproche sur les pièces stables.

C’est là que l’USDC aurait vraiment pu bénéficier de l’introduction en bourse de Circle. La sécurité, la divulgation et la transparence qu’exige le fait d’être une société ouverte sont inégalées. Cette décision aurait énormément profité à l’image de Cicle, en particulier par rapport à son plus grand rival, Tether.

Il aurait vraiment pu se positionner comme l’anti-Tether, la pièce stable entièrement publique, et donc audité, transparent et sécurisé. Le plus grand gagnant de cette nouvelle de l’accord effondré est donc sans aucun doute Tether.

La guerre des pièces stables continue

On espère que Circle finira par devenir public. J’en suis sûr, mais cela pourrait prendre un certain temps, vu l’état des marchés, avec une inflation qui n’a pas encore considérablement ralenti et l’économie mondiale en difficulté alors que l’Europe et les États-Unis plongent plus profondément dans l’hiver au milieu d’une crise énergétique suffocante.

Jusque-là, il continuera à se battre contre ses rivaux pour la domination du marché. Le vainqueur le plus récent dans tout cela a été la pièce stable de Binance, BUSD, après que la bourse a retiré USDC et plusieurs autres concurrents de sa bourse.

L’USDC était censé avoir l’atout qu’il s’agit d’une liste publique dans sa manche. Mais maintenant que cela a été annulé, il est de retour à la planche à dessin en ce qui concerne la guerre des pièces stables.