Jusqu’à présent, l’année 2022 a été assez mouvementée sur les marchés de la crypto-monnaie, avec des mots comme « contagion », « spirale de la mort » et « récession » entrant dans le vocabulaire – bien loin de l’environnement uniquement haussier de l’année précédente.

Cependant, le mois de juillet a fourni un certain soulagement. L’inflation n’a pas tout à fait baissé, mais au moins elle n’a pas augmenté non plus – se situant au même niveau qu’en juin. De nos jours, cela ressemble à une grande victoire, où les mauvaises nouvelles semblent être implacables.

Alors que les investisseurs restent inquiets au milieu d’une crise du coût de la vie et d’une incertitude de masse, les marchés n’ont pas été comme le bain de sang des mois précédents.

Cela inclut la crypto-monnaie, bien sûr. Bitcoin est passé de son nadir de près de 17 000 $ à environ 24 000 $, tandis que la liquidité a commencé à revenir, au moins un peu, dans d’autres domaines du marché également.

C’est ce qui rend Charmyn Ho, responsable de Crypto Insights chez Bybit, et son rapport mensuel assez intrigant ce mois-ci. Elle travaille sur une étude mensuelle que ByBit publie en collaboration avec la société d’analyse de blockchain Nansen. Cette semaine, elle a sauté sur le podcast CoinJournal pour discuter de certaines des conclusions du rapport.

En examinant de nombreux secteurs différents du marché, le rapport est une lecture intéressante. Il examine les flux Ethereum en chaîne, suggérant que les capitaux fuient toujours le marché – indiquant que ce sursis bienvenu n’est qu’un rallye baissier plutôt qu’un renversement de tendance.

Il évalue également les NFT – où les choses semblent en fait un peu plus saines que ce à quoi je m’attendais. Charmyn est également particulièrement attirée par le secteur GameFi et raconte comment elle a commencé en tant que pré-enseignante avant de trouver son chemin vers la cryptographie grâce à son amour du jeu, lorsqu’un jour elle est tombée sur un jeu appelé Axie Infinity.

Ceci, et bien plus encore, a été discuté dans l’épisode de cette semaine.

Profitez-en bien !

