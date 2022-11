J’ai eu un invité assez intéressant sur le podcast CoinJournal cette semaine.

Serial entrepreneur, Corey Wilton me raconte son histoire. Un enfant de la Gold Coast en Australie, il n’a pas réussi à entrer à l’université. Aujourd’hui, il dirige une entreprise de métaverse, Mirai Labs, hors du Vietnam avec 75 employés, et a quelques grandes histoires sur l’hystérie de ces dernières années.

L’honnêteté peut être difficile à trouver dans la cryptographie, mais Corey l’a. Adepte de discuter du côté obscur de la crypto-monnaie – des pump-and-dumps, des escroqueries et d’innombrables autres problèmes – il a également approfondi ses erreurs et les obstacles auxquels il a été confronté, y compris une entreprise en faillite inspirée par Dollar Shave Club.

Pour les entrepreneurs de ce secteur – ou même pour les entrepreneurs en dehors de ce secteur aussi – cela vaut la peine d’être écouté (si vous excusez mon parti pris). Il y a de nombreuses leçons que Corey a apprises malgré son jeune âge, et il est intéressant de l’entendre en parler.

Bien sûr, nous discutons également du jeu blockchain et de la cryptographie en général. Le secteur a évidemment reculé massivement, et nous discutons de ce nouveau climat et de la façon dont les gains récupérés facilement lors du marché haussier ont disparu depuis longtemps.

J’ai particulièrement apprécié l’évaluation brutale de nombreux projets qui tentent simplement de symboliser n’importe quoi, quels que soient les cas d’utilisation. Le marché haussier est fou, maintenant qu’il est passé, mais Corey était en plein dans le vif du sujet et a des histoires fascinantes à raconter.

Malgré le lancement de Pegaxy, le jeu de course métaverse, il y a seulement un an, il a rapidement atteint 500 000 utilisateurs avant que le marché baissier ne frappe.

Corey a maintenant l’intention de construire, d’améliorer leur jeu encore en développement et de tirer parti de tout ce qu’il a appris jusqu’à présent. C’était amusant.

Regardez sur YouTube ici

Contactez Dan sur Twitter : @DanniiAshmore

Suivez le Twitter de Corey : @RealCoreyWilton

Recevez les dernières nouvelles sur Mirai Labs : @TheMiraiLabs

Recevez les dernières nouvelles sur Pegaxy : @PegaxyOfficial