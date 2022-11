Points clés à retenir

Le Portugal introduit une taxe sur les plus-values de 28 % sur la crypto-monnaie.

El Salvador reste la première destination fiscale pour les investisseurs en crypto-monnaies.

Les lois fiscales laxistes des îles Caïmans s’étendent à la crypto-monnaie, la plaçant derrière El Salvador en tant que deuxième meilleure destination.

Sept des douze premiers pays sont européens, alors que les nations s’efforcent de s’établir en tant que centres de cryptographie – y compris la Slovénie, Malte, la Géorgie, la Biélorussie et l’Allemagne.

Bitcoin a de facto cours légal à Madère, au Portugal et à Lugano, en Suisse.

Les pays asiatiques de la Malaisie et de Singapour ont également des lois fiscales favorables pour les actifs numériques.

Introduction

J’ai écrit sur l’introduction d’une taxe sur les gains en capital de 28 % sur la crypto-monnaie, prévue pour 2023, et sur la façon dont cela pourrait compromettre l’objectif du Portugal de devenir la plaque tournante européenne de la crypto-monnaie.

Après avoir parlé à Paolo Ardoino, qui s’est connecté depuis la ville suisse de Lugano où Tether et Bitcoin ont de facto cours légal, j’ai commencé à me demander quelles nations étaient en tête des classements en ce qui concerne les juridictions favorables à la crypto-monnaie.

Dans la première partie de ce qui pourrait devenir une série d’événements similaires, je m’intéresse à la fiscalité. Quels pays sont les plus laxistes au monde en matière de législation fiscale sur les crypto-monnaies ?

En divisant l’évaluation en trois grands domaines – l’impôt sur les plus-values à court terme, l’impôt sur les plus-values à long terme et l’impôt sur le revenu – nous avons dressé un tableau décrivant les pays les plus fiscalement favorables.

Bien sûr, cela s’accompagne d’une mise en garde massive sur le fait que la taxe est compliquée et que de nombreuses échappatoires, prises supplémentaires et autres idiosyncrasies existent avec ces lois. Mais sur une base holistique, les classements ci-dessous indiquent où vous pourriez voir les crypto-peeps détestant les impôts se diriger à l’avenir.

El Salvador est le plus grand paradis fiscal pour les détenteurs de crypto-monnaies

Surprise Surprise. El Salvador est vraiment au-dessus et au-delà de tout en ce qui concerne la crypto-monnaie, et cela s’étend à la fiscalité.

Il n’y a aucun impôt sur les plus-values, à court ou à long terme, et presque toutes les lois sont conçues pour encourager l’adoption de la crypto-monnaie. Alors que je visitais le pays cet été, j’ai vu en personne la poussée massive vers la crypto-monnaie. Notamment, toutes les lois s’étendent aux investisseurs étrangers.

Le conseiller juridique du président Bukele, Javier Argueta, a été clair lorsqu’il a déclaré: « si une personne a des actifs en Bitcoin et réalise des bénéfices élevés, il n’y aura pas d’impôt… Il n’y aura pas d’impôts à payer sur l’augmentation de capital ou le revenu ».

Ajoutant que « ceci est fait évidemment pour encourager les investissements étrangers », tout est à bord de l’expérience Bitcoin dans la petite et belle (volcans !) Nation latino-américaine.

Les îles Caïmans arrivent deuxièmes

Mentionnez les îles Caïmans à quelqu’un, et la première réponse que vous obtiendrez sera probablement « impôt ».

Le territoire britannique d’outre-mer, niché dans le paradis des Caraïbes, n’a aucun impôt sur les sociétés, impôt sur les plus-values ou impôt sur le revenu – dans tous les domaines. Par conséquent, il n’y a rien de spécifique à la crypto-monnaie, mais ces lois ont été confirmées comme incluant les actifs numériques.

S’appuyant principalement sur le tourisme pour financer sa petite économie, l’île de 65 000 habitants pourrait bien voir prochainement certains investisseurs en crypto-monnaies enfiler leur maillot de bain pour un bain dans la mer des Caraïbes.

L’Europe pousse à la crypto-monnaie

Lugano, une ville de Suisse, et Madère, une île portugaise, ont déclaré Bitcoin comme monnaie légale de facto (Tender a le même statut à Lugano – j’ai interviewé Paolo Ardoino à ce sujet en mars).

Ces deux nations disposent également de lois fiscales favorables. Le Portugal a été abordé ci-dessus, et bien que la loi sur l’impôt sur les plus-values de 28 % le fasse passer au sixième rang, il présente toujours un refuge pour les amateurs de crypto-monnaies.

La Suisse se classe huitième, mais ce sont ses compatriotes européens, la Slovénie, qui surprend peut-être en troisième. La nation vise à adopter une taxe forfaitaire de 10 % pour l’échange de crypto-monnaies contre devises fiduciaires. C’est assez bas sur le grand schéma des choses.

Mais il compte bien d’autres initiatives et ses projets d’avenir semblent accueillants. Sur une note non liée au trax, il y a aussi plus d’emplacements physiques acceptant Bitcoin que dans l’ensemble des États-Unis, tandis que le plus grand centre commercial du pays s’appelle « BTC ».

L’autre nation européenne qui mérite d’être mentionnée est la Biélorussie, où il n’y a pas de taxe sur l’exploitation minière, le day trading ou à peu près tout ce qui concerne la crypto-monnaie. La mise en garde est que tout sera réexaminé en 2023. Évidemment, il y a d’autres préoccupations ici aussi, avec ses liens avec la Russie au milieu de la guerre d’Ukraine, ce qui signifie qu’aucun investisseur en crypto-monnaies ne voudra s’y installer de sitôt.

Tout cela pourrait changer

Bien sûr, tout cela pourrait changer – comme nous le voyons avec le Portugal.

La réglementation rattrape toujours la crypto-monnaie, et cela est également lié à la fiscalité. Non seulement cela, mais de nombreuses mises en garde et exceptions existent aux lois ci-dessus, et les réglementations changent également autour des investisseurs étrangers.

Jusqu’à présent, cependant, les nations ci-dessus se sont séparées de la foule en ce qui concerne les lois fiscales sur la crypto-monnaie.