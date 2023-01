Bonk est une pièce mème lancée sur Solana le jour de Noël.

Il a bondi de près de 2 500 %.

Solana, quant à elle, s’est effondrée à la suite d’associations avec Bankman-Fried et de grands projets fuyant la blockchain.

Notre analyste écrit que ce n’est pas le climat pour l’hystérie des pièces mèmes.

Waouh, c’est un retour en arrière. Twitter est vivant cette semaine avec des discussions sur Bonk, un jeton doggy sur la blockchain Solana. Il y a quelque chose d’un peu nostalgique lorsque nous parlons d’un bon jeton de mème à l’ancienne. Tout ce dont nous avons besoin est un masque COVID et quelques tweets d’Elon Musk, et nous serions carrément de retour en 2020.

Le jeton sur le thème du Shiba-Inu a été émis le jour de Noël et a augmenté de près de 2 500 % depuis. La hausse des prix au cours de la dernière heure au moment où j’écris ceci est de 150 %.

Bien sûr, la chose intrigante ici est que le jeton a été lancé sur Solana, qui a beaucoup souffert au cours des derniers mois. Hier encore, j’ai écrit une analyse approfondie sur la disparition de Solana, avec plusieurs projets de premier plan fuyant la blockchain, des pannes répétées causant des problèmes massifs et son association inquiétante avec Sam Bankman-Fried faisant baisser le prix.

Mais alors qu’il est toujours en baisse énorme, Solana a un peu rebondi en conjonction avec cette poussée de Bonk. Il a bondi au-dessus de 13 $ mardi après avoir chuté à 8 $ la semaine dernière. En regardant les données de Coinglass, près de 7 millions $ de positions courtes ont été liquidées, le montant le plus élevé depuis l’effondrement de FTX en novembre.

La couche 1 semble bénéficier du regain d’intérêt pour Bonk, qui a annoncé une importante distribution correspondant à 50 % de son approvisionnement pour augmenter le battage médiatique autour de la pièce. Cela a fonctionné – Bonk a maintenant une capitalisation boursière de 120 millions $ et suit parfaitement le livre de jeu des pièces mèmes.

Pourquoi Bonk monte-t-il ?

Comme toute pièce mème, il est difficile de déterminer exactement comment Bonk a réussi. Cela dépend vraiment du marketing et de la chance. Un certain nombre de projets Solana ont même intégré Bonk en tant que jetons de paiement, tandis que $BONK a été sans cesse au cœur de la tendance sur Twitter.

Tout cela revient à la même hystérie que nous avons connue ces deux dernières années. Comme tout le monde le sait maintenant, les pièces mèmes ne sont rien d’autre qu’un pari. Mais ce qui rend cela si inhabituel, c’est que la hausse se produit non seulement à un moment baissier pour Solana, mais pour le marché dans son ensemble.

Au cours de l’année écoulée, les taux d’intérêt ont augmenté et les liquidités ont été retirées du marché, les actifs à risque s’effondrant. Il n’y a rien de plus éloigné sur le spectre des risques que les pièces mèmes, et elles se sont donc effondrées en conséquence.

Quel avenir pour Bonk ?

Tout ce que je dirai à tout investisseur (joueur), c’est que Bonk est un jeu très dangereux, comme n’importe quelle pièce de monnaie. Il n’y a aucune utilité ici et cela signifie qu’à long terme, la pièce tombera probablement à zéro.

Bien sûr, tout le monde le sait, et ce sont des mèmes dont nous parlons. Mais dans l’environnement actuel de politique monétaire tendue, l’hystérie de la pandémie, où les investisseurs de détail brandissant des chèques de relance pompaient tout ce qui était en vue, est révolue depuis longtemps. Ce n’est pas le climat pour des paris comme les pièces de monnaie mème, et c’est sans même mentionner le carnage avec Solana.