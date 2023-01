Points clés à retenir

L’échange de crypto-monnaies Huobi aurait licencié 20 % de ses effectifs et a demandé aux employés de récupérer leur salaire en pièces stables.

La communication interne aurait été suspendue afin d’apaiser le mécontentement.

Les clients retirent leurs fonds de l’échange, alors que le volume est en baisse de 23 %.

Son jeton natif a chuté de 10 %. Les rapports avaient précédemment désigné Huobi comme l’échange qui s’appuie le plus sur son jeton natif pour libeller ses réserves.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve concrète que quoi que ce soit de fâcheux se produise avec les réserves des clients, les investisseurs seraient avisés de retirer les fonds jusqu’à ce que la poussière retombe, étant donné ce qui s’est passé d’autre dans l’industrie de la crypto-monnaie au cours de la dernière année.

C’est le jour de la marmotte en crypto-monnaies. Cependant, un autre échange de crypto-monnaies centralisé est à venir, cette fois Huobi.

Que se passe-t-il avec Huobi ?

L’entrepreneur crypto chinois Justin Sun, qui est le fondateur de la crypto-monnaie Tron et siège également au conseil d’administration de Huobi, a annoncé que l’échange devait licencier environ 20 % de ses effectifs.

D’autres rapports ont affirmé qu’en plus d’une réduction drastique des effectifs, les employés étaient tenus de percevoir leur salaire en pièces stables, tandis que les canaux de communication internes étaient fermés afin d’apaiser le mécontentement.

Alors que l’histoire est encore en train d’émerger, ce n’est évidemment… pas bon. De nombreuses captures d’écran inquiétantes d’employés essayant d’accéder aux systèmes et de communiquer entre eux étaient partagées sur Twitter. Des rapports ont émergé, de manière compréhensible, selon lesquels les employés étaient furieux que s’ils refusaient d’accepter leurs salaires en pièces stables, ils seraient licenciés.

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023

Les fonds quittent Huobi rapidement

Le marché n’a pas tardé à réagir. Bien qu’il n’y ait aucune preuve confirmée de quelque chose qui ne va pas avec les réserves ou la solvabilité de Huobi, l’année a été difficile pour les investisseurs en crypto-monnaies et la disparition de FTX et de Sam Bankman-Fried est trop brutale pour tant de personnes.

En conséquence, les fonds ont été rapidement retirés de Huobi. Le graphique ci-dessous de DefiLlama montre que les sorties en USD reprennent. Depuis le 15 décembre, date à laquelle il a reçu 87,9 millions $ d’entrées en dollars, il y a eu plus de 200 millions $ de sorties. 75,1 millions $ de ces sorties ont été au cours des dernières 24 heures.

Au cours des dernières 24 heures, le volume de la bourse a également diminué de 23 %, passant de 510 millions $ à 295 millions $.

Le jeton de l’échange Huobi ressent également la douleur. Les investisseurs en crypto-monnaies seront particulièrement sensibles à ces jetons natifs, étant donné le rôle de FTT dans l’effondrement de FTX et le fait qu’il est devenu de plus en plus évident que tant d’entre eux servent simplement un objectif minimal.

Le jeton Huobi a diminué de moitié depuis la fin du mois d’octobre. Il a baissé de plus de 10 % au cours des 24 dernières heures environ depuis que l’histoire des licenciements de Huobi a émergé.

Huobi, peut-il conserver des actifs en toute sécurité ?

Bien que le drame sur les licenciements, le mécontentement des employés et les baisses de volume soit préoccupant, cela ne devrait avoir aucun effet sur la sécurité de Huobi. Du moins, en théorie, cela ne devrait pas être le cas. Mais c’est de la crypto-monnaie, et si cette année nous a appris quelque chose, c’est que les choses ne sont souvent pas telles qu’elles apparaissent.

Comme je l’ai écrit à plusieurs reprises, la transparence est odieuse lorsqu’il s’agit de ces lecteurs de crypto-monnaies centralisés. Il n’y a tout simplement aucun moyen de savoir avec certitude ce qui se passe dans les coulisses de l’un d’eux.

La présence d’un jeton d’échange brouille également l’eau. Ce jeton est-il accepté comme garantie pour les passifs ? Encore une fois, il n’y a aucune preuve suggérant que c’est le cas, mais il n’y a pas non plus de preuves suggérant que ce n’est pas le cas.

En regardant les données de la plate-forme d’analyse de blockchain Nansen, le jeton natif de Huobi représente 32 % de son allocation totale, tandis que le jeton TRX de Justin Sun comprend 17 % supplémentaires. Un rapport de CryptoQuant montre également que de tous les échanges, Huobi s’appuie le plus sur son propre jeton pour libeller ses réserves.

Encore une fois, bien qu’il n’y ait aucune preuve suggérant que quelque chose de fâcheux se passe ici, l’influence d’un jeton indigène trouble définitivement l’eau.

Les clients font le bon choix en retirant des fonds

Avec le doute sur la plate-forme et le récent chaos dans l’industrie de la crypto-monnaie l’année dernière, il est parfaitement logique que les clients retirent leurs fonds. Semblable à la façon dont une si grande partie des fonds a été retirée des échanges à la suite de l’effondrement de FTX, il s’agit simplement d’une saine gestion des risques.

Si Huobi est parfaitement sûr et que tout revient à la normale – et encore une fois, rien de concret ne suggère que ce ne sera pas le cas – alors les clients peuvent simplement déposer leurs fonds sur la plate-forme. Mais il s’agit d’une entité non réglementée et opaque sur laquelle il est impossible de faire une quelconque évaluation financière. Cela signifie que c’est un risque, et avec toute la folie des dernières 24 heures, ce serait une décision discutable du point de vue de la gestion des risques de ne pas retirer au moins temporairement des fonds et d’attendre que la situation se calme.