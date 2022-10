J’ai presque oublié ce que c’était que de voir une grosse bougie verte sur un graphique de crypto-monnaie. Aujourd’hui, cependant, c’est exactement ce que nous avons, car l’argent magique d’Internet grimpe en flèche.

Bitcoin se négocie maintenant à 20 600 $, au-dessus du nombre psychologiquement important de 20 000 $, tandis qu’Ethereum a grimpé au nord de 1 500 $ pour la première fois en un mois. Bien sûr, le graphique ci-dessous traçant les rendements sur un an montre qu’il s’agit d’une goutte dans l’océan par rapport à la chute que le marché a connue. Encore des pas de bébé ?

Pourquoi la crypto-monnaie monte-t-elle?

Qu’est-ce qui cause la hausse ? Eh bien, alors que je dois mettre en garde que ma parole doit être prise avec des pincettes étant donné que j’ai publié une analyse la semaine dernière avertissant que Bitcoin pourrait bientôt baisser, seulement pour le voir grimper, c’est simplement une continuation de ce qui s’est passé tout année – la crypto-monnaie étant dirigée par la macro.

Le S&P 500 est en hausse de 8 % par rapport à son plus bas niveau du 12 octobre, une hausse assez stupéfiante en si peu de temps par rapport à sa volatilité normalement faible. Cela fait suite – vous l’avez deviné – à des pensées plus optimistes selon lesquelles la Réserve Fédérale limitera ses hausses de taux d’intérêt plus rapidement que prévu, à la suite de données économiques faibles.

Les liquidations en chaîne dépassent 1 milliard de dollars

C’est toujours intéressant de sauter sur la chaîne au milieu de ce genre de journées. En effet, il n’a pas déçu, avec 1,1 milliard de dollars de liquidations au cours des dernières 24 heures, alors que les acteurs du marché ont été pris hors-jeu par les grands mouvements – dont la plupart avaient court-circuité le marché.

La capitalisation boursière de la crypto-monnaie est également proche d’une autre étape importante, juste avant de reprendre la capitalisation boursière de 1 billion de dollars après une hausse de 7 % au cours de la dernière journée.

Que va-t-il se passer à l’avenir ?

Néanmoins, comme je l’avais prévenu la semaine dernière, je serais toujours très méfiant ici vis-à-vis de la crypto-monnaie. Le monde est dans une situation précaire, avec un sentiment apparemment aussi bas qu’il l’a été depuis 2008. La macro définit tout, et la crypto-monnaie n’est que la queue du chien.

Ce sont des mouvements modestes mais prudents de la part du marché boursier, alors que les investisseurs continuent d’essayer de deviner ce que pense la Fed. L’économie dans son ensemble est sensible et en difficulté, avec le coût de la vie qui reste un problème majeur, une guerre en Ukraine, ainsi que les intermédiaires américains qui se rapprochent, ce qui pourrait offrir une nouvelle volatilité.

Il n’est pas difficile d’imaginer que la crypto-monnaie prend un coup dur dès qu’un gros titre sort montrant que les investisseurs sont devenus trop confiants dans un rebond. Il y a tout simplement trop de variables avec d’immenses inconvénients pour avoir une réelle conviction dans ce point d’entrée.

Comme je ne cesse de le répéter, à court terme, tout le monde peut le deviner. Traitez ce rebond avec prudence. Mais encore une fois, j’ai parlé de cela depuis un certain temps, alors qui suis-je ?