Achetez à la rumeur, vendez aux nouvelles.

La fusion Ethereum s’est déroulée sans accroc, mais les prix immédiatement après ont déçu les investisseurs. Je plonge rapidement ici pour vérifier la température de tout ce qui est en chaîne.

Le taux de financement devient positif

Dans la perspective de la fusion, les taux de financement sur Ethereum ont atteint des niveaux historiquement bas. Cela a fait la une des journaux, mais il fallait s’y attendre. Les détenteurs d’Ethereum recevant un jeton ETH PoW, cela signifiait que les investisseurs se sont tournés vers l’ETH long spot et les contrats à terme courts afin de recevoir le jeton tout en supprimant l’exposition aux prix.

Étant donné qu’il s’agissait d’une opportunité d’arbitrage apparente, les lois de la dynamique du marché simple dictent que le taux de financement doit baisser pour refléter le nombre démesuré d’investisseurs vendant des contrats à terme sur ETH dans la fusion afin de repérer et de recevoir le jeton ETH PoW.

Après la fusion, les taux de financement historiquement bas sont maintenant revenus à des niveaux normaux – et sont même devenus légèrement positifs. Donc, rien à voir ici et le service normal a repris.

Pourquoi Ethereum a-t-il chuté après la fusion ?

Alors que je prenais mon petit-déjeuner mercredi matin (des toasts et un croissant au miel), Ethereum a terminé sa fusion – au bloc 15 337 393, pour être précis.

Le prix de l’ETH s’est échangé à environ 1 598 $ et a légèrement bondi à 1 620 $, soit une hausse de 1,4 %. Cependant, il a ensuite reculé et au moment où j’écris ceci, au cours de mon petit-déjeuner vendredi matin (cette fois de l’avoine et des myrtilles), l’ETH se négocie à 1 470 $, 8 % en dessous du niveau de la fusion.

Et ainsi, la fusion s’est avérée être un événement classique de vente après les nouvelles. Étant donné que Bitcoin ne se négocie qu’à 2 % en dessous du niveau auquel il se trouvait à la fin de la fusion, il semble y avoir une sous-performance de l’ETH.

Les options donnent également un indice sur le sentiment baissier. Il y avait un sourire de volatilité avec une divergence baissière visible à l’approche de l’ETH. Cela signifie que lorsque le prix d’exercice a été calculé par rapport à la volatilité implicite, il y avait une plus grande volatilité implicite (de plus de 100 %) à des prix d’exercice inférieurs, ce qui montre que les traders pariaient sur un scénario de vente de l’actualité.

En examinant l’intérêt ouvert des options par prix d’exercice, il y avait également plus de puts que d’appels, ce qui signifie que les traders pariaient sur la baisse du prix plutôt que sur la hausse.

La Réserve Fédérale dictera finalement le prix

Bien sûr, tout cela sera éclipsé par la réunion clé de la Réserve fédérale qui se tiendra les 20 et 21 septembre, lorsque la Fed devrait annoncer une autre hausse substantielle des taux après la lecture décevante de l’inflation cette semaine.

Néanmoins, il insiste sur le fait que le simple fait qu’il y ait un événement important dans le pipeline ne signifie pas que le prix augmentera. C’est un exemple absolument classique d’événement d’achat de rumeurs et de vente d’informations, que nous voyons tout le temps sur le marché boursier.

Cela dit, en termes d’avenir à long terme d’Ethereum, la fusion appartient désormais au passé et elle s’est bien déroulée. C’est une réalisation énorme et très optimiste pour Ethereum dans son ensemble. Jerome Powell et l’économie n’ont qu’à coopérer maintenant !

