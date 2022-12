Points clés à retenir

Core Scientific valait plus de 4 milliards de dollars l’été dernier, mais est en baisse de 985 par rapport à ses sommets historiques.

La hausse des coûts de l’électricité augmente les coûts, la baisse des prix du Bitcoin nuit aux revenus.

Avec un taux de hachage proche des sommets historiques, l’ensemble de l’industrie minière est en difficulté.

L’hiver crypto continue de faire des victimes. Le dernier à succomber à la faillite du chapitre 11 est le mineur de Bitcoin Core Scientific.

La chute du prix du Bitcoin a considérablement réduit les revenus et, bien que la trésorerie soit toujours positive, les revenus ne suffisent pas à couvrir les coûts opérationnels. L’objectif est que l’entreprise se restructure dans le cadre du processus du chapitre 11 plutôt que de se liquider entièrement.

Core Scientific a connu des difficultés toute l’année, en ligne avec les mineurs de l’ensemble de l’industrie alors qu’ils sont compressés des deux côtés – baisse des revenus sous la forme des prix du Bitcoin et augmentation des coûts en raison de la flambée des coûts de l’électricité à travers le monde.

L’action se négociait à une capitalisation boursière au nord de 4 milliards $ l’été dernier, mais a maintenant chuté de 98 % par rapport à des sommets historiques, sa capitalisation boursière actuelle est de 70 millions $.

Le cours de l’action a triplé en peu de temps la semaine dernière lorsque la société de services financiers B. Riley a proposé de fournir à la société 72 millions $ de financement hors trésorerie. Le titre a depuis renoncé à certains de ces gains.

L’industrie minière en difficulté

Dans l’ensemble de l’industrie, les mineurs ont du mal. Les coûts de l’électricité et le prix du Bitcoin sont les deux intrants les plus vitaux pour le résultat net d’un mineur de Bitcoin, et les deux ont considérablement évolué contre eux cette année.

Il en va de même pour le taux de hachage, qui se situe à cheval sur des sommets historiques pendant une grande partie de l’année. Un taux de hachage plus élevé signifie que plus de puissance de calcul est requise pour vérifier les transactions sur la blockchain Bitcoin. Si un taux de hachage plus élevé est donc considéré comme positif car il augmente la sécurité du réseau – cela coûterait plus d’énergie et de temps pour reprendre le réseau – il pèse également sur les marges bénéficiaires des mineurs.

Lorsque le taux de hachage a atteint un autre record historique de 250 TH/s début octobre, la société d’analyse de blockchain Glassnode a averti que « les mineurs sont quelque peu sur le point de connaître un stress aigu sur les revenus ». Cette dernière histoire sur Core Scientific le prouve.

En ce qui concerne les réserves des mineurs, le nombre de Bitcoins détenus par les grands pools miniers a également diminué régulièrement cette année.

Les actions minières sont un pari à effet de levier sur Bitcoin

C’est un rappel poignant qu’avec les revenus de ces sociétés minières libellés en Bitcoin, ce sont évidemment des actions extrêmement volatiles. Malheureusement, cette année a apporté la tempête parfaite qui a entraîné non seulement une baisse des prix du Bitcoin, mais aussi une augmentation des coûts sous forme d’électricité, ce qui signifie que les mineurs ont été touchés deux fois plus durement.

En ce qui concerne les cours des actions, de nombreuses entreprises ont chuté davantage que le prix du Bitcoin, qui, au moment où j’écris ceci, se négocie à 16 800 $, en baisse de 64 % sur l’année. De nombreuses sociétés minières enregistrent des pertes qui éclipsent celles de 2022.

Ils espèrent que 2023 apportera de meilleures fortunes. Mais pour Core Scientific, la tête de la route est plus trouble. Désormais impliquée dans le processus du chapitre 11, elle espère se restructurer et traverser la tempête, mais il est indéniable que le marché des mineurs devrait rester torride à court ou moyen terme, du moins.