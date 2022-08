Points clés à retenir

Nous avons parlé à un groupe d’experts de cinq personnes sur le thème de la dépendance au trading de crypto-monnaie

Les experts conviennent qu’il n’y a presque aucune différence entre la dépendance au trading de crypto-monnaie et la dépendance au jeu

Le groupe démographique le plus touché par la dépendance au jeu est les jeunes hommes – le même groupe démographique qui est le plus susceptible de poursuivre le trading de crypto-monnaie

Les influenceurs faisant la promotion de la crypto-monnaie auprès de leurs abonnés ont été unanimement critiqués

La volatilité accrue de la crypto-monnaie est un point clés pour les toxicomanes, selon les experts

Les régulateurs doivent faire plus pour prévenir la dépendance ; obligation d’agir de manière plus responsable

Seul 1 de nos 5 experts a déclaré que le monde serait un meilleur endroit sans jeux de hasard et/ou crypto-monnaies

Introduction

J’adore la crypto-monnaie. Je pense que Bitcoin peut rendre ce monde meilleur. Je pense que l’innovation qui se produit dans l’industrie plus large de la crypto-monnaie peut avoir un impact positif sur de nombreux secteurs, économies et vies.

Mais la crypto-monnaie a aussi un côté sombre.

Nous avons vu avec le récent krach boursier des gens perdre des fonds pour leurs études, leurs économies et l’argent qu’ils avaient emprunté à leurs amis et à leur famille. Il y a des histoires sombres de personnes qui s’automutilent, il y a des retombées sur la santé mentale et il y a beaucoup de douleur.

La toxicomanie est une maladie très grave qui affecte non seulement l’individu, mais aussi ses amis et sa famille. Nous voulions évaluer la dépendance au trading de crypto-monnaies, un sujet qui est relativement sous-couvert dans les médias grand public, et à quel point les similitudes sont proches du jeu.

Nos experts

Non seulement nous avons examiné les données à cet effet, mais nous avons également interrogé un panel d’experts. Leurs biographies et qualifications sont les suivantes.

Dr Mark Griffiths – Psychologue agréé et professeur émérite de dépendance comportementale à la Nottingham Trent University

Dr Jeremiah Weinstock – Professeur au département de psychologie de l’Université Saint Louis, se concentrant sur les comportements addictifs en mettant l’accent sur les troubles du jeu et l’exercice en tant qu’intervention.

Dr Lia Nower – Professeure et directrice du programme du Centre d’études sur le jeu et de formation des conseillers en toxicomanie (ACT).

Dr John McAlaney – Psychologue agréé, scientifique agréé et professeur de psychologie à l’Université de Bournemouth.

Tony Marini – Crypto-thérapeute en chef à la clinique de réadaptation en toxicomanie de Castle Craig

Similitudes avec la dépendance au jeu

Premièrement, selon de nombreuses recherches sur le sujet, le groupe démographique le plus à risque de développer une dépendance au jeu est généralement les hommes plus jeunes. Lorsque l’on regarde une étude menée par Pew Research, cela est en corrélation avec le groupe démographique le plus populaire des investisseurs en crypto-monnaie. 43 % des hommes âgés de 18 à 29 ans avaient investi, échangé ou utilisé la crypto-monnaie, contre 16 % de la population globale.

Le deuxième facteur à noter est à quel point le jeu est similaire à de nombreux investissements en crypto-monnaie. Une fois que vous vous êtes déplacé sur le spectre des risques dans le domaine des altcoins avec de faibles capitalisations boursières, des cas d’utilisation troubles et des fondateurs anonymes, les rendements peuvent être soit démesurés (10X +) soit nuls (la plupart de ces pièces finissent par disparaître, certaines soudainement). Il s’agit donc du même profil de gain qu’un pari classique.

« La crypto-monnaie et le jeu partagent un certain degré de risque », a déclaré le Dr McAlaney. « C’est quelque chose que les gens peuvent trouver excitant et qui peut les attirer dans le comportement. De plus, le jeu et la crypto-monnaie peuvent impliquer un certain degré de compétence et, à leur tour, peuvent générer des bénéfices », a-t-il ajouté.

« Dans les deux cas, ce n’est qu’une minorité de personnes qui réussissent », a-t-il mis en garde – et c’est là que réside le problème.

Le Dr Nower a résumé les similitudes de manière succincte, affirmant que les dépendances au trading de crypto-monnaie et au jeu sont une seule et même chose. « Ce ne sont pas des dépendances différentes. Le trading de crypto-monnaie peut être une forme de dépendance au jeu », a-t-elle déclaré.

« Le jeu, c’est risquer quelque chose de valeur (de l’argent) sur un résultat incertain dans l’espoir de réaliser un profit. Les personnes qui échangent fréquemment des crypto-monnaies (au lieu de détenir des cryptos comme investissement) jouent ».

En effet, le consensus parmi les experts était qu’il n’y avait pas beaucoup de distinction entre les dépendances au jeu et à la crypto-monnaie. L’aspect psychologique, le profil de risque, l’incertitude et la précipitation sont tous des thèmes communs aux deux.

La perfide confiance en soi que l’on peut « battre le bookmaker » ou « battre le marché » tient également fermement le subconscient des participants des deux industries.

La croissance de la dépendance à la crypto-monnaie va de l’avant

La crypto-monnaie, rappelez-vous, n’existe que depuis quelques années – et est entrée dans le courant dominant depuis très peu de temps. Il est donc logique que les dangers ne soient pas couverts en bonne place comme ils le sont pour la dépendance au jeu. Mais alors que la crypto-monnaie continue de croître, pouvons-nous nous attendre à ce que les problèmes se développent ?

Le consensus semble être oui parmi notre panel d’experts.

Le Dr Griffiths dit que les facteurs situationnels sont également un problème. « Les caractéristiques de la situation comprennent des éléments de l’environnement susceptibles d’influencer l’engagement dans le comportement. Dans le cas des jeux d’argent, cela comprendrait des éléments tels que le nombre de lieux de jeux dans une région, le marketing et la publicité des jeux d’argent, et un accès facile aux jeux d’argent, comme la possibilité de jouer sur votre smartphone ».

Il résume le problème avec une belle analogie. « En ce qui concerne la dépendance au jeu, très peu de personnes deviennent dépendantes en jouant à un jeu de loterie bihebdomadaire (car il n’y a que deux tirages par semaine et c’est une forme discontinue de jeu) alors que beaucoup plus de personnes deviennent dépendantes des machines à sous parce que si un personne a le temps et l’argent, elle peut jouer encore et encore et encore (et c’est une forme continue de jeu) ».

Dans le contexte de ce qui précède, il semble probable qu’à mesure que la crypto-monnaie continue de croître – ce qu’elle a fait jusqu’à présent à un rythme similaire à celui d’Internet à ses débuts – la dépendance augmentera également à ses côtés. Les échanges apparaissent apparemment quotidiennement, l’adoption augmente et de nombreux produits et services dérivés sont créés – tout cela se combine pour accroître l’accès aux marchés.

Il convient également de noter que le trading de crypto-monnaie est 24h/24 et 7j/7. Contrairement aux marchés financiers conventionnels, le marché de la crypto-monnaie ne ferme jamais. De même, comme dans les paris sportifs où l’on ne peut parier que si un événement est en cours, il n’y a pas « d’heures creuses » dans le monde de la crypto-monnaie.

Influenceurs faisant la promotion de la crypto-monnaie

La sagesse conventionnelle étant soutenue par l’opinion d’experts ici, quelque chose d’autre nous a semblé curieux. Pourquoi les influenceurs sont-ils autorisés à pédaler des crypto-monnaies obscures auprès de leurs abonnés, en faisant la promotion de ces pièces moyennant des frais ?

« Êtes-vous des gars de la crypto-monnaie », a écrit Kim Kardashian dans un post Instagram à ses 228 millions de followers en juin dernier. Elle a ensuite procédé à la promotion d’Ethereum Max, une crypto-monnaie apparemment copiée-collée qui a depuis chuté de 99 %.

Au moins une partie veut des répercussions sur la star de télé-réalité. Un recours collectif a été déposé contre elle pour avoir participé à une escroquerie de pompage et de vidage, le jeton ayant chuté de 99 %. La démographie des adeptes de Kardashian, dont beaucoup sont mineurs et impressionnables, est particulièrement préoccupante.

Le consensus parmi les experts ici était un dégoût quasi unanime que les influenceurs soient si prêts à exploiter leurs followers. Marini a déploré que les influenceurs « ne se soucient que de l’argent et pas de la santé des gens ». Le Dr Nower a déclaré que les influenceurs « parient sur le FOMO chez la personne moyenne ».

Le Dr Weinstein a également fait remarquer, en lien avec notre section précédente sur les facteurs situationnels, que « la promotion (par les influenceurs) de ces devises augmente la disponibilité perçue. La disponibilité est une composante nécessaire du développement d’un trouble addictif ».

Le Dr Griffiths a fait écho à ce sentiment, soulignant que les influenceurs sont essentiels dans le processus d’acquisition. « Les influenceurs (dans l’aperçu des différentes caractéristiques influençant la dépendance ci-dessus) sont des caractéristiques situationnelles qui expliquent comment les individus peuvent commencer à négocier en premier lieu ».

Avec le mépris envers les influenceurs de la part de ceux qui travaillent avec des toxicomanes au quotidien palpable, il est frappant de constater l’absence totale de répercussions auxquelles ils sont confrontés. Bien que nous ayons mentionné le procès contre Kardashian ci-dessus, il semble peu probable que quelque chose ayant un impact en découle, et une multitude de messages pourraient être vus par des célébrités similaires tout au long de la course haussière.

Volatilité cryptographique et santé mentale

Il est bien connu à quel point le monde de la crypto-monnaie est instable. Les prix peuvent monter en flèche en un instant mais aussi s’effondrer – comme nous l’avons vu cette année. Nous voulions évaluer dans quelle mesure cette volatilité affecte l’étendue de la dépendance et l’impact sur la santé mentale.

Le consensus était que, bien que la volatilité soit loin d’être le seul facteur à l’origine d’un fardeau pour la santé mentale, il s’agissait d’un aspect important. « Pour certaines personnes, la volatilité sera excitante et elles chasseront le frisson d’essayer de » chronométrer « le marché », a déclaré le Dr Weinstock. Il a en outre averti que « lorsque les individus lient leur investissement cryptographique à leur identité, cela affecte l’estime de soi et contribue à la dépression et à l’anxiété ».

Le Dr Nower a mis en garde contre le « cycle addictif » que la volatilité peut favoriser, « préoccupation, sentiment de retrait, tolérance (besoin d’acheter plus pour ressentir le même niveau d’excitation), chasse (acheter plus pour récupérer les pertes). Cela peut complètement consommer quelqu’un mentalement au point qu’il néglige les gens et les responsabilités dans sa vie ».

Ca a du sens. La chasse à la dopamine, la montée d’adrénaline et le sentiment d’engagement sont tous accrus lorsque les prix se déplacent à un million de kilomètres à l’heure. Dans la crypto-monnaie, il y a rarement une journée tranquille – ce qui signifie qu’une grande émotion peut être facilement obtenue.

Législation et dépendance crypto

Avec le fléau de la dépendance si fort – et la crypto-monnaie loin d’être à l’abri – il est important de se concentrer sur certains aspects qui peuvent empêcher de tomber dans la dépendance.

Le premier thème qui ressort des réponses des experts est la responsabilité des entreprises impliquées d’en faire plus. « L’industrie de la crypto-monnaie devrait suivre l’exemple du NYSE et d’autres marchés boursiers en ce sens qu’elle promeut l’idée que l’argent sur le marché est un investissement et non un programme pour s’enrichir rapidement », a plaidé le Dr Weinstock. Le Dr Nower a déclaré : « Je pense qu’ils devraient être mieux connectés aux ressources pour aider les joueurs problématiques mais, bien sûr, ils ne veulent pas que leur produit soit considéré comme un jeu ».

Un autre facteur qui nous intéressait était la limite d’âge. A la question de savoir si une exigence d’âge minimum devrait être inculquée pour le trading de crypto-monnaie, comme c’est le cas pour les jeux de hasard, la plupart des experts étaient en faveur.

Le Dr Nower a déclaré que « fixer une limite d’âge pour ces choses pourrait protéger certaines personnes plus jeunes qui ont tendance à être plus impulsives », tout en disant même qu’elle irait jusqu’à faire de même pour les actions à risque.

Le Dr McAlaney était également d’accord, mais a averti que « c’est extrêmement difficile à réglementer », ajoutant que « le type de personne qui s’intéresse à la crypto-monnaie est assez souvent le genre de personne qui comprend et sait comment contourner les systèmes informatiques ».

Le Dr Weinstock a suggéré que « l’industrie de la crypto-monnaie devrait suivre l’exemple du NYSE et d’autres marchés boursiers en ce sens qu’elle promeut l’idée que l’argent sur le marché est un investissement et non un programme pour s’enrichir rapidement », tandis que tous nos experts ont souligné le manque général de la réglementation sur l’ensemble du marché, pas seulement autour de la toxicomanie. « Cela devrait être réglementé pour commencer », a déclaré Marini de manière concise.

Le Dr Griffiths a souligné que « tout fournisseur de services qui dispose d’un produit pouvant être potentiellement problématique et addictif a un devoir de diligence envers sa clientèle ». Mais il semble que le consensus soit que les entreprises ne font pas leur part à cet égard. « De toute évidence, les individus doivent avoir une part de responsabilité pour leurs actes, mais cela ne signifie pas que les sociétés de jeux et les sociétés commerciales doivent être dégagées de leurs propres responsabilités », a-t-il ajouté.

Fait intéressant, un seul de nos cinq experts a affirmé que le monde serait un meilleur endroit sans jeu ni crypto-monnaie – soulignant que nous devrions surveiller, réglementer, aider et étudier ce problème, plutôt que de l’interdire purement et simplement.

Conclusion

Nous pensons que la recherche ici montre que la dépendance au trading de crypto-monnaie est une affliction très dangereuse et réelle. Il semble n’y avoir presque aucune différence entre cela et la dépendance au jeu. Pourtant, malgré cela, l’attitude des médias grand public, des influenceurs et du public ne tient pas compte de ces pièges de la même manière que la publicité ou l’approbation des jeux d’argent serait normalement mise en garde.

Avec l’explosion de la crypto-monnaie dans le courant dominant et une croissance fulgurante, même malgré la chute des prix cette année, l’industrie ne va nulle part. Cela signifie, malheureusement, que la dépendance au trading ne va pas disparaître non plus.

Il est temps que nous reconnaissions à quel point il s’agit d’un problème et que nous commencions à essayer de le résoudre.

Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, souffrez d’une dépendance au jeu ou à la crypto-monnaie, veuillez demander de l’aide. Il existe un certain nombre de ressources disponibles en ligne et de numéros à appeler, selon l’endroit où vous vous trouvez, notamment NCPG, health-tourism.com, problemgamblingguide.com, ou veuillez parler à quelqu’un que vous connaissez. Nous espérons que cet article montrera à quel point de telles dépendances peuvent être dangereuses, mais aussi courantes.

