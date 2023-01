Points clés à retenir

Les marchés des crypto-monnaies ont bondi au début de l’année grâce à des nouvelles macroéconomiques positives.

La prochaine lecture de l’inflation sera publiée jeudi, ce qui entraînera une volatilité supplémentaire.

La lutte contre l’inflation a encore du chemin à parcourir, les investisseurs n’étant pas encore tirés d’affaire.

Solana a augmenté de 65 % depuis le jour de l’an, mais a chuté de façon drastique avant et des problèmes subsistent.

Après ce qui a été, pour le moins, une année plutôt décevante pour la crypto-monnaie en 2022, la nouvelle année a pris un bon départ.

Bitcoin, Ethereum et tous leurs autres collègues ont été ravagés l’année dernière, mais neuf jours après le début de l’année 2023, il y a du vert dans le tableau. Voyons pourquoi c’est le cas, et si nous verrons davantage de vert, ou si le cours des prix reviendra vers la douleur de 2022.

La macro donne une impulsion à la crypto-monnaie

La principale raison du saut de la crypto-monnaie cette année est la même raison qui a fait chuter tout l’espace l’année dernière : la macro.

Le marché boursier a connu un début d’année positif. Cela vient du fait que les chiffres de l’inflation dans le monde entier sont inférieurs aux attentes. Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir dans la lutte contre cette crise endémique du coût de la vie, les dernières données ont donné aux investisseurs l’espoir que les banques centrales pourraient abandonner leur politique de taux d’intérêt élevés plus tôt que prévu.

Après une décennie de taux d’intérêt bas, le monde est passé à un nouveau paradigme de taux d’intérêt en 2022, alors que les taux ont été relevés de manière agressive en réponse à la crise de l’inflation. Cela visait à freiner la demande et, en fin de compte, à faire grimper les prix. En conséquence, tous les actifs à risque se sont retirés et il n’y a rien de plus risqué que la crypto-monnaie. Ainsi, le marché a baissé.

Solana se détache du marché

Bien sûr, bien que la macro soit clairement le grand moteur ici, il reste encore des risques et des événements idiosyncrasiques dans le secteur des crypto-monnaies. Ne cherchez pas plus loin que l’année dernière, lorsque trois événements (Luna, Celsius et FTX) ont provoqué d’importantes chutes et déviations par rapport au marché boursier, qui affichait par ailleurs une corrélation extrêmement élevée avec Bitcoin.

Pour commencer l’année, nous avons vu Solana devancer la foule, enregistrant un rendement remarquable de 65 % jusqu’à présent, ayant ouvert l’année à 10 $ et se négociant maintenant à 16,50 $.

J’ai écrit un article la semaine dernière sur Solana, mais il suffit de dire que la pièce a de gros problèmes. Entre des pannes répétées, nous avons vu plusieurs grands projets fuir la blockchain et celle-ci a également souffert de ses liens étroits avec Sam Bankman-Fired. Le graphique ci-dessous montre que même si ce rebond semble important à 65 %, il s’agit toujours d’une goutte d’eau dans l’océan par rapport à la chute libre que la pièce a connu a connue.

Cette hausse au cours de la semaine dernière peut être au moins partiellement attribuée à Bonk, le dernier phénomène de pièces mèmes que j’ai également analysé la semaine dernière. Nous savons maintenant qu’il ne faut pas trop s’attarder sur les jetons liés aux chiens, mais néanmoins, la hausse a au moins atténué une partie de la douleur des investisseurs de Solana.

Est-ce que Bitcoin continuera d’augmenter ?

Quant à l’avenir, tout le monde peut le deviner. Le prochain grand jour est jeudi, lorsque les derniers chiffres de l’IPC seront révélés. Si l’inflation aux États-Unis est plus faible que prévu, vous pouvez vous attendre à ce que les marchés se redressent sur un regain d’espoir.

Cela revient vraiment à la même chose que l’année dernière : les marchés de la crypto-monnaie ne rebondiront de manière significative qu’une fois que la Réserve fédérale s’éloignera de sa politique de taux d’intérêt actuellement belliciste.

À son tour, la Fed maintient que les taux continueront d’augmenter tant que l’inflation sera élevée. Avec un marché de l’emploi toujours tendu et une inflation sous-jacente persistante (le taux global a partiellement baissé en raison des prix de l’énergie, alors que l’inflation sous-jacente est généralement le chiffre sur lequel les législateurs se concentrent), il reste encore un long chemin à parcourir.

En fin de compte, l’année 2023 sur les marchés de la crypto-monnaie sera probablement décidée en fonction de ce qui se passera avec cette lutte entre la Fed et l’inflation. Jusqu’à ce que ce pivot tant fantasmé se produise, cela pourrait rester une période difficile pour les marchés numériques.