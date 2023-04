Prédiction du prix d’Ethereum pour mai. La scission de Shanghai va-t-il stimuler l’ETH ? Metacade est-il une meilleure option d’investissement ?

Ethereum est considéré comme un leader des crypto-monnaies dans toute l’industrie et reste le principal fournisseur de services de réseau blockchain pour une multitude d’applications décentralisées (dApps), de DeFi et de plateformes GameFi. Les analystes s’interrogent sur l’impact de la scission de Shanghai sur les prédictions de prix de l’Ethereum en 2023.

Les actus sur Ethereum s’intensifient et le récent partenariat de Metacade avec MetaStudio et la cotation réussie des coins sur Uniswap ont discrètement permis plus de dynamisme avec l’incroyable presale de la plateforme. Les analystes s’aperçoivent maintenant du potentiel de Metacade, et beaucoup se demandent quelle est la meilleure option d’investissement cette année, MCADE ou ETH ?

Qu’est-ce que la scission de Shanghai ?

Shanghai est une mise à jour qui s’est activée avec succès le mercredi 12 avril et qui permet aux investisseurs ayant staké leur ETH sur le réseau de commencer à retirer des fonds pour la première fois.

La principale caractéristique de Shanghai est d’achever la transition d’Ethereum du mécanisme de consensus proof of work (PoW), lourd, coûteux et peu respectueux de l’environnement, vers le mécanisme proof of stake (PoS), moins coûteux, plus flexible et plus écologique, pour approuver les transactions. Ce changement permet à Ethereum de se passer des mineurs de blockchain gourmands en énergie et en matériel informatique associé. Cela permet ainsi le débat plus large sur l’impact environnemental des crypto-monnaies par proof of work.

Prédiction du prix d’Ethereum (ETH) en 2023

L’impact de la scission de Shanghai sur le prix de l’Ethereum reste inconnu. Cependant, les analystes et les investisseurs ont fait part de leurs inquiétudes sur les implications potentielles dans les actualités sur Ethereum. De plus, de nombreux investisseurs appréhendent que la possibilité de retirer des ETH stakés puisse avoir un impact minime sur les prédictions de prix cette année.

Les prévisions actuelles du prix d’Ethereum en mai restent haussières (l’ETH devrait dépasser la barrière des 2 500 $ d’ici la fin de l’année), mais les marchés et les investisseurs s’attendent néanmoins à ce que les prévisions de prix soient revues à la baisse en raison du lancement possible d’ETH non staké sur les marchés boursiers.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est une toute nouvelle plateforme GameFi qui a pour ambition de créer l’arcade de jeux en ligne la plus grande au monde. L’objectif principal de Metacade est de fournir à sa communauté l’accès à l’expérience de jeu la plus large possible afin de maximiser son marché total adressable (TAM).

La plateforme s’articulera autour d’une communauté florissante constituée de joueurs, de développeurs et de fans de crypto-monnaies. Il s’agira d’un lieu central où des personnes partageant les mêmes idées pourront se retrouver et collaborer afin de faire progresser Metacade et de contribuer à l’innovation dans le secteur plus large du gaming Web3. Bien que les joueurs puissent gagner des revenus grâce à l’exceptionnelle mécanique de jeu (P2E) de la plateforme, il ne s’agit là que de l’une des composantes d’un système de récompenses complet qui surpasse les autres titres GameFi.

Par exemple, les utilisateurs sont incités à contribuer au développement de la communauté en gagnant des récompenses chaque fois qu’ils publient du contenu social sous la forme d’alpha, de critiques de jeux et de contributions aux forums et aux chats en ligne. De plus, Metacade dispose d’un système de staking de tokens où les utilisateurs peuvent gagner un revenu passif tout en investissant dans l’avenir de la plateforme.

Ces fonctions confèrent à Metacade des niveaux exceptionnels d’utilité, intégrés dans la coin MCADE. Parallèlement, la transition de la plateforme pour devenir une organisation autonome entièrement décentralisée (DAO) permettra la gouvernance dans le token.

Un élément essentiel de cette passation de pouvoir aux membres de la communauté est le programme phare Metagrants, par lequel les développeurs peuvent demander des subventions en crypto-monnaie pour soutenir la création de nouveaux jeux exclusifs pour Metacade. Les droits de vote sont accordés aux détenteurs de coins MCADE, qui peuvent voter pour leurs idées préférées. Les concepts ayant reçu le plus de votes peuvent recevoir une subvention des fonds de la plateforme, contribuant ainsi à son évolution.

Prédiction du prix de Metacade (MCADE) en 2023

Les prévisions de prix pour MCADE cette année sont très prometteuses. Avec la cotation réussie sur Uniswap à 0,022 $ déjà à son actif, les cotations imminentes sur Bitswap et MEXC plus tard en avril et début mai, respectivement, devraient stimuler encore plus MCADE.

De plus, l’engagement de Metacade à verser des récompenses en MCADE contribuera à maintenir le flux de tokens au sein de son écosystème, ce qui maintiendra la demande à un niveau élevé et poussera donc le prix à la hausse. Cela, combiné au déploiement de nouveaux jeux et fonctionnalités tout au long des semaines et des mois à venir, pourrait amener MCADE au-delà de 0,50 $ d’ici la fin de l’année, un prix qui multiplierait par plus de 50 les rendements pour les investisseurs qui ont acheté au prix de lancement de la presale de 0,008 $.

ETH vs. MCADE : Quel est le meilleur investissement cette année ?

Les récentes actus concernant Ethereum ont rendu les investisseurs nerveux quant à la valeur de leurs actifs. Bien que cela n’ait pas encore impacté les prédictions du prix de l’Ethereum pour 2023, il y a toutes les chances que les analystes commencent à revoir leurs prédictions de prix de Ethereum à la baisse dans les semaines et les mois à venir si la mise à niveau de Shanghai et la capacité de retrait des tokens affectent la valeur d’ETH.

L’avenir du MCADE n’est pas entouré d’une telle incertitude. Au contraire, avec la cotation imminente sur plus d’échanges, la plateforme atteindra un public plus large et augmentera la demande de tokens. Ces nouvelles cotations, combinées à l’utilité croissante du MCADE cette année, en font un choix d’investissement judicieux en 2023.