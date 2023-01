Prépare-toi pour la prochaine opportunité de gain x100 avec Metacade (MCADE)

Le secteur métavers a fait les frais des conditions de marché baissières à long terme des crypto-monnaies en 2022, avec plusieurs monnaies métavers majeures dont la valeur a chuté de façon inquiétante. La bonne nouvelle, c’est que certains nouveaux projets de métavers vont à l’encontre de la tendance et affichent des résultats positifs.

L’un de ces nouveaux venus dans l’industrie du métavers est Metacade, qui a pour objectif de devenir le principal fournisseur de blockchain GameFi au cours de l’année prochaine avec leur arcade de jeux vidéo virtuelle. Sa performance en presale a conduit à des prédictions selon lesquelles son token MCADE pourrait être le prochain à offrir aux investisseurs des gains multipliés par 100.

MCADE pourrait s’avérer être l’achat de l’année.

Metacade a capté l’imagination des fans de GameFi et des investisseurs en crypto-monnaies avant le lancement de la presale en novembre 2022. La ferveur autour de la plateforme de jeu blockchain play-to-earn (P2E) est pleinement justifiée. La presale bêta du token MCADE a été vendue dans les trois semaines suivant sa sortie, récoltant bien plus de 1,6 million de dollars au passage.

La valeur des tokens MCADE augmentera à chaque phase de la presale, passant de 0,008 $ à 0,02 $ à la fin de la neuvième et dernière phase, ce qui signifie que les investisseurs précoces seront récompensés. Des milliers de personnes ont déjà afflué sur Metacade afin de maximiser leurs gains. MCADE deviendra public sur les échanges décentralisés (DEX) après la fin de la presale.

L’intéressant white paper de Metacade montre la portée des projets de la plateforme, qui vont bien au-delà d’une simple plateforme P2E traditionnelle. Ces plans, qui sont révolutionnaires et conduisent finalement à une transition vers une organisation autonome décentralisée (DAO) à part entière et autonome au quatrième trimestre 2024, ont conduit les experts à prédire que Metacade pourrait être le prochain projet de métavers à réaliser des gains de 100x pour les investisseurs en 2023.

Jusqu’où pourrait aller MCADE en 2023 ?

La valeur de MCADE est déjà garantie d’augmenter avec chaque phase de la presale de Metacade. Lorsque MCADE entrera sur le marché Bittrex pour le grand public, le prix du token sera de 0,02 $, offrant ainsi l’une des meilleures valeurs de l’industrie des métavers.

Metacade dispose de deux milliards de tokens MCADE. Cette exposition accrue des tokens MCADE sur les marchés publics, combinée à la dynamique créée lors de la presale du token, devrait entraîner une flambée des prix en raison de la forte augmentation de la demande. Les détenteurs actuels de tokens qui ont participé à la presale vont probablement conserver leurs actions, en attendant que le prix monte en flèche, ce qui leur permettra de réaliser des gains potentiellement importants.

Grâce à l’utilité propre de MCADE, à la stratégie florissante de la plateforme et à ses fonctionnalités multiples, le prix pourrait dépasser la barre des 1 dollar en 2023. Cela peut conduire à des gains potentiels de 100x pour les investisseurs avisés qui ont profité du prix sous-évalué de MCADE en presale.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade utilise la technologie blockchain Ethereum et des méthodes de développement Web3 de pointe pour créer la première arcade vidéo virtuelle de l’industrie du métavers. L’arcade promet une bibliothèque en constante évolution et en augmentation de titres play-to-earn (P2E) offrant aux joueurs de GameFi la possibilité d’accéder à des jeux addictifs allant des titres d’arcade classiques d’antan à de tout nouveaux titres développés exclusivement pour Metacade.

Les autres fonctionnalités de Metacade sont ce qui le distingue vraiment des titres GameFi rivaux, ajoutant plusieurs niveaux de complexité que l’on trouve rarement dans l’industrie des jeux métavers. L’initiative innovante Metagrants, qui sera lancée au troisième trimestre 2023, offre plusieurs possibilités de revenus passifs supplémentaires.

La transition vers une DAO complète, avec le passage des rôles et responsabilités essentiels et le contrôle du portefeuille de trésorerie multi-signataires aux membres de la communauté, commence au deuxième trimestre 2023, avant de s’achever à la fin de 2024. À ce stade, le contrôle complet de la gouvernance et du développement futur de la plateforme sera entre les mains des utilisateurs.

Comment ça fonctionne ?

Même si le P2E est un élément important de la plateforme, il ne représente qu’une partie de l’attrait de Metacade. Les utilisateurs ont d’autres moyens de gagner de l’argent grâce aux programmes Create2Earn, Compete2Earn et Work2Earn. Les détenteurs de tokens MCADE obtiendront des récompenses pour leurs interactions sociales avec la plateforme, par exemple en écrivant des critiques de jeux et en partageant leurs connaissances sur GameFi, en stakant des tokens pour participer à des tournois et à des concours et, à partir du Q1 2024, en postulant à des offres d’emploi Web3 publiées sur le site d’emploi.

Ces récompenses, ainsi que le tout nouveau programme Metagrants, seront entièrement autofinancées par de multiples flux internes et de revenus. Il s’agit notamment de l’accès à des titres payants, de la vente d’espaces publicitaires sur la plateforme et de la possibilité pour les entreprises externes de publier des offres d’emploi et de diffuser leurs propres titres de jeux sur Metacade.

Metacade : La promotion du développement de GameFi

Metacade a pour ambition de guider l’industrie des métavers dans le développement de GameFi grâce à son programme Metagrants. Ce programme permet aux développeurs émergents de présenter des propositions afin de recevoir un financement pour soutenir le développement de nouveaux titres exclusifs. Les détenteurs de tokens MCADE votent pour ces propositions, les idées les plus abouties recevant un financement pour créer de nouveaux jeux blockchain.

Metacade vaut-il l’investissement ?

Grâce à ses performances en presale, Metacade a déjà suscité l’enthousiasme du secteur des métavers. Bien que l’opportunité d’investir à la valeur la plus basse possible ait disparu après que la phase bêta se soit écoulée si rapidement, il est possible de réaliser d’excellents gains en investissant maintenant au prix actuel de 0,01 $.

Plus les investisseurs achètent tôt leurs tokens MCADE, plus ils ont de chances de récolter des gains allant jusqu’à 100x lorsque l’engouement pour Metacade atteindra les marchés publics. Avec une stratégie et un avenir solides, ainsi que la dynamique d’une presale très prospère, les perspectives de Metacade sont exceptionnellement favorables pour 2023 et après.