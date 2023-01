Points clés à retenir

Un record historique de 12,7 millions de Bitcoins n’a pas bougé depuis plus d’un an.

Cela se traduit par les deux tiers de l’offre en circulation.

Seuls 7 % des Bitcoins ont bougé au cours du dernier mois.

L’histoire montre que les détenteurs à long terme ont tendance à augmenter lorsque les prix baissent, ce qui peut sembler contre-intuitif.

La vraie histoire est un peu plus nuancée, car la baisse des volumes d’échanges sur les marchés baissiers fournit une variable cachée qui affecte les données.

L’une des choses intrigantes à propos de la blockchain est la disponibilité publique de toutes sortes de statistiques sur le réseau.

Beaucoup est fait du plafond d’approvisionnement fixe de Bitcoin, avec l’approvisionnement final de 21 millions de Bitcoins qui devrait être atteint d’ici 2140. Les taureaux l’utilisent comme un exemple pour expliquer pourquoi l’actif est programmé pour augmenter son prix, car sa rareté va inévitablement pousser l’actif vers le haut.

En regardant en chaîne ici sur https://coinjournal.net/ , nous avons remarqué une bizarrerie dans ces données.

Les détenteurs à long terme continuent de croître

Malgré le bain de sang qu’a été la crypto-monnaie en 2022, les détenteurs à long terme ont continué à s’accumuler. Sur les 19,27 millions de Bitcoins actuellement en circulation, 12,77 millions de Bitcoins n’ont pas bougé depuis plus d’un an, un record absolu.

C’est un nombre assez important. Dans le graphique suivant, j’ai tracé ces Bitcoins par rapport à deux autres catégories : premièrement, les Bitcoins qui ont bougé au cours du dernier mois (traders), et deuxièmement, les Bitcoins qui n’ont pas bougé depuis plus d’un mois mais qui ont bougé au cours de la dernière année (moyen -titulaires de mandats).

Actuellement, nous avons 66 % de Bitcoins qui n’ont pas été déplacés depuis plus d’un an – encore une fois, un record absolu. Le sommet précédent était en septembre 2020, lorsque la marque avait atteint 63 %. Avant cela, le sommet précédent est apparu en avril 2016 à 60 %.

27 % supplémentaires de Bitcoins n’ont pas bougé au cours du mois dernier, tandis que les 7 % restants peuvent être considérés comme des Bitcoins échangés, se déplaçant dans la blockchain au cours du mois dernier.

Pourquoi les détenteurs à long terme augmentent-ils ?

La question évidente est, pourquoi ? Pourquoi voyons-nous les détenteurs à long terme croître de manière si substantielle alors que le marché est malmené ?

Eh bien, j’ai décidé de tracer le pourcentage de détenteurs à long terme par rapport au prix du Bitcoin. Et le résultat est assez intéressant – il semble bien y avoir au moins une relation inverse modérée entre le prix et les détenteurs à long terme. Autrement dit, lorsque le prix baisse, les détenteurs à long terme augmentent. Hmm.

Mais en vérité, cela a du sens. À mesure que le prix baisse, les volumes et l’intérêt pour le marché ont tendance à se tarir. Avec cela, vient moins de transactions et, par définition, moins de détenteurs sous le seuil d’un mois.

Alors que le récit des détenteurs à long terme absorbant des quantités croissantes de l’offre de Bitcoin est souvent peint sous un jour haussier, je ne suis pas sûr que cela raconte toute l’histoire lorsque l’on considère ce modèle historique.

Bien sûr, c’est une chose positive que le nombre de bitcoins qui n’ont pas bougé depuis plus d’un an augmente, car cela montre que ces détenteurs à long terme ont eu tendance à ne pas capituler lors des prélèvements.

Mais un marché commercial sain et une liquidité élevée sont associés à un marché haussier, ce qui explique en partie pourquoi nous constatons ici une relation inverse. Ne cherchez pas plus loin que le volume des transactions en 2022, qui a chuté de 46 % sur les bourses centralisées par rapport à l’année précédente – c’est des billions de dollars d’activité qui ne sont plus présents.

« Les volumes d’échanges se sont effondrés dans l’espace cryptographique. Cela a entraîné une baisse de l’activité et il n’est pas surprenant que la part des bitcoins échangés récemment soit donc en baisse. L’analyse des détenteurs à long terme est une question plus nuancée que l’hypothèse grossière selon laquelle plus de Bitcoins dans les portefeuilles à long terme est haussier et donc le prix va augmenter. Ce n’est tout simplement pas ce que nous avons vu historiquement », a déclaré Max Coupland, directeur de CoinJournal.

Je continuerai à surveiller toutes les activités en chaîne, car le marché montre certainement plus de vie en ces premiers stades de 2023, avec des données d’inflation plus faibles donnant une impulsion au marché pour que nous puissions faire pivoter les taux d’intérêt élevés plus tôt que prévu. Il sera donc intéressant de garder un œil sur la dynamique en chaîne.

Mais la prochaine fois que quelqu’un déclarera qu’il est manifestement haussier qu’il y ait moins de Bitcoins jetés sur les marchés, rappelez-vous peut-être que la situation est un peu plus complexe que cela.