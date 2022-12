Prévision de prix d’Ethereum Classic : ETC semble stable face à un Metacade (MCADE) qui ne cesse de monter

Le Web3 est une industrie en développement constant, et l’action des prix de la crypto ont tendance à favoriser les projets qui peuvent s’adapter à son environnement en évolution rapide. ETC est un exemple classique d’un projet qui a été laissé pour compte en raison de son incapacité à évoluer avec le reste de l’industrie.

En revanche, la dernière blockchain Ethereum (ETH) continue de croître. Il y a des différences clés entre les deux chaînes Ethereum, dont le fait que ETH abrite des projets à croissance rapide, tout comme Metacade.

Qu’est-ce qu’Ethereum Classic ?

Ethereum Classic (ETC) est une crypto-monnaie qui a été créée à la suite d’une fourchette (« hard fork ») dans la blockchain Ethereum. Contrairement à Ethereum (ETH), Ethereum Classic ne prend pas en charge l’utilisation de contrats intelligents (smart contracts). ETC n’étant pas Turing Complete, les développeurs ne peuvent pas créer d’applications décentralisées (dApps) sur la blockchain Ethereum Classic.

Ethereum Classic est souvent appelé la « chaîne d’origine d’Ethereum » parce qu’il conserve la blockchain originale d’Ethereum. Après la hard fork difficile d’Ethereum en octobre 2016, Ethereum Classic a été maintenu en ligne par des nœuds du monde entier. Ainsi, les utilisateurs de crypto peuvent encore effectuer des transactions sur le réseau Ethereum Classic, malgré le fait qu’Ethereum Mainnet ait pris une direction différente ces six dernières années.

En septembre 2022, Ethereum Mainnet est passé d’un mécanisme de consensus de preuve de travail (Proof of Work) à une preuve d’enjeu (Proof of Stake) ce qui a réduit le coût de prise en charge de l’infrastructure du réseau. Alors qu’ETH est maintenant une preuve d’enjeu, ETC reste une blockchain de preuve de travail. Il en résulte qu’Ethereum Classic est plus lent et plus cher à exécuter, avec un délai de bloc de 14 secondes et des frais de transaction élevés en raison de son système de minage énergivore.

L’action des prix manque dans ETC

Le prix actuel d’ETC est de 25,19 $. Étant donné qu’Ethereum Classic est la plus ancienne chaîne d’Ethereum et qu’elle est limitée par son incapacité à prendre en charge les dApps, elle a une activité de transactions bien plus faible qu’Ethereum Mainnet. Comme les achats de son jeton se sont écroulés, le prix d’ETC est maintenant à peine plus élevé que celui d’ETH.

Malgré cela, la capitalisation boursière d’Ethereum Classic est supérieure à 3 milliards de dollars. À cause du manque de fonctions de la chaîne au sein du monde Web3, son potentiel de croissance est plus faible sur le long terme. Pour les développeurs cherchant à acheter des services numériques intéressants en utilisant la technologie blockchain, Ethereum Classic n’est pas une bonne option.

Le résultat attendu est que de nouveaux projets s’appuyant sur ETH continueront de gagner en valeur, tandis que le prix d’ETC pourrait encore chuter à l’avenir. Tout se résume à l’utilité.

Un nouveau projet dans l’écosystème ETH réalise des gains importants

Alors que l’action des prix d’ETC laissent beaucoup à désirer en raison de son manque de fonctionnalité, un jeton qui continue d’impressionner est Metacade . Créé en utilisant la dernière blockchain Ethereum, ce projet offre une grande utilité aux détenteurs de crypto qui cherchent à tirer le meilleur parti de l’expérience utilisateur Web3.

Metacade a pour objectif de soutenir le développement de la GameFi en tant que secteur porteur de la technologie blockchain. Il s’agit d’une initiative communautaire qui récompense les crypto-natifs pour valoriser l’écosystème, parmi une foule d’autres fonctions intéressantes qui suscitent un intérêt général.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est une grande plateforme de jeu qui a pour but de soutenir le développement de la GameFi. Les projets Play-to-Earn révolutionnent l’industrie du jeu, car les joueurs gagnent des récompenses financières pour le temps qu’ils passent en jeu. C’est une raison majeure pour laquelle tant de personnes prévoient un potentiel de croissance élevé pour le secteur de la GameFi au cours des prochaines années, et Metacade se positionne comme un acteur clé.

Soutenir les développeurs de GameFi

Il existe de nombreux nouveaux projets P2E intéressants en cours de développement, et la portée de ce qui est possible et réalisable dans le métavers est en croissance constante. Comme la technologie blockchain devient de plus en plus avancée, et que le monde devient de plus en plus numérique, des millions de personnes vont certainement se ruer dans le métavers pour profiter des nouveaux jeux Play-to-Earn les plus en vogue.

Metacade soutient ce développement directement grâce à son programme Metagrants. La communauté décidera quels nouveaux projets de GameFi semblent les plus prometteurs et fournira un financement directement à leurs équipes de développement respectives, dans le but de stimuler la croissance du jeu Play-to-Earn. Pour les développeurs innovants qui ont de nouvelles idées intéressantes, il s’agit d’un service extrêmement précieux. L’écosystème Metacade pourrait ainsi devenir une plaque tournante du progrès technologique, repoussant les limites et assurant une offre nouvelle de titres fabuleux.

Récompenser les joueurs de Play-to-Earn

En plus de soutenir le développement continu du jeu basé sur la blockchain, Metacade offre certaines fonctions uniques aux joueurs de P2E dans sa propre dimension métavers. Les membres actifs de la communauté de Metacade peuvent gagner des récompenses en jetons MCADE pour leurs contributions. Cela comprend le partage d’astuces, de conseils et de connaissances utiles sur la manière d’optimiser ton expérience de jeu de GameFi.

La communauté du jeu est au centre des projets d’avenir de Metacade. Le projet vise à connecter les joueurs chevronnés avec les meilleures opportunités de Play-to-Earn, en créant une arcade virtuelle où les utilisateurs peuvent collaborer et partager leurs idées. Le pouvoir est restitué à la communauté, car les joueurs peuvent partager leurs suggestions directement avec les développeurs de jeux et ainsi gagner des jetons MCADE.

MCADE contre ETC : quel jeton devrais-tu acheter ?

Alors qu’Ethereum Classic continue de maintenir son prix au-dessus de la barre des 20 $, les investisseurs privilégient les projets qui soutiennent l’écosystème Web3. Ethereum Mainnet reste le réseau d’applications décentralisées le plus utilisé, et les analystes sont optimistes quant à l’avenir à long terme des dApps elles-mêmes.

Metacade est un excellent exemple de projet à haut potentiel créé sur Ethereum. En soutenant le développement de la GameFi et en offrant des avantages exclusifs aux joueurs P2E dans un monde numérique immersif, Metacade est une option attrayante pour les investisseurs en crypto à long terme.

La presale de MCADE a démarré à 0,008 $ le jeton. Son jeton MCADE présente un potentiel de gains élevé à long terme. Le prix de chaque jeton augmentera au fur et à mesure de sa progression dans les étapes de la presale. En revanche, ETC continue de connaître une croissance lente, car la dernière blockchain Ethereum offre une expérience utilisateur considérablement améliorée.

Tu peux acheter ETC sur eToro ici .