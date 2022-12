Prévision du prix de Decentraland : comment Metacade (MCADE) pourrait être la plus grande star du métavers en 2023

La course est lancée pour découvrir quel projet de métavers sortira vainqueur et quelle crypto rapportera le plus de gains aux investisseurs en 2023. Decentraland a une longueur d’avance sur les autres acteurs du secteur, mais son jeton MANA pourra-t-il rester devant les meilleurs nouveaux venus l’année prochaine ? Un regard sur les grands changements à venir sur ce marché montre que Metacade et sa crypto MCADE sont susceptibles de surpasser les prévisions concernant Decentraland.

À quoi sert la pièce MANA ?

Pour comprendre les prévisions de Decentraland pour 2023, et pourquoi Metacade semble afficher de meilleures performances, il est important de comprendre en quoi consiste le jeton MANA . Il s’agit de la crypto native de la plateforme Decentraland et d’un jeton basé sur Ethereum.

Il est utilisé pour payer des biens et des services dans le jeu. Malheureusement, le nombre décevant d’utilisateurs actifs a ralenti la progression du jeu. Cela a joué un rôle dans la mauvaise performance du jeton en 2022, puisqu’il a chuté de son pic de 5 $ atteint en décembre 2021 à environ 0,60 $.

Qu’est-ce que Metacade ?

La plateforme Metacade proposera au métavers une arcade virtuelle complète, qui regorgera de jeux rétro, plutôt que de se consacrer à un seul jeu. En réalité, l’objectif final du projet est de devenir le point central pour tout ce qui concerne les jeux Web3. Plus précisément, Metacade sera un véritable centre de jeux P2E.

Metacade concentrera ses efforts sur la création d’une communauté de joueurs. Metacade se veut un lieu où les concepteurs de jeux se réunissent pour partager leur passion commune : jouer, tester et évaluer des jeux d’une manière qui profite à tous. De plus, Metacade aidera les développeurs à créer des jeux grâce aux Metagrants, au soutien de la communauté et à tout un groupe de joueurs testeurs. Les utilisateurs auront ainsi réellement leur mot à dire sur le contenu de la plateforme Metacade et sur son avenir. Pour appuyer cette idée, le projet aura une approche DAO avec des processus décisionnels distribués et sera autorégulé.

Comme pour Decentraland, le projet Metacade possède un jeton natif, le MCADE. Cependant, ce qui saute aux yeux à la lecture du whitepaper Metacade est que ce projet possède un excellent modèle de jeton qui le distingue des autres projets de métavers tels que Decentraland.

En effet, le jeton MCADE est utilisé dans le cadre d’un écosystème autonome où les revenus sont générés par divers moyens, puis reversés aux détenteurs de jetons sous la forme d’une succession de récompenses. Ainsi, MCADE atteint un excellent équilibre entre son rôle de plateforme de jeux et une opportunité d’investissement intelligente.

Un regard sur le fonctionnement de Metacade

La première partie du projet Metacade consistera à générer les revenus qui alimenteront son modèle économique et à fournir les récompenses aux contributeurs. Cela se fera de différentes manières : par le biais des revenus publicitaires, des offres d’emploi proposés sur la plateforme et des tests de jeux. La section d’arcade payante est un autre élément crucial du modèle qui va permettre de générer des revenus.

Le second élément est le potentiel de gain pour les investisseurs qui achètent des jetons MCADE et veulent voir leur argent fructifier. Il sera possible de gagner davantage de jetons en participant à divers événements sur la plateforme : les concours, les tournois exclusifs et le staking, pour n’en citer que quelques-uns. Tout cela signifie qu’il vaut la peine de jeter un coup d’œil au whitepaper de Metacade et à la presale des jetons, que tu sois un joueur d’arcade passionné ou que tu recherches un investissement en crypto-monnaie.

Metacade est en bonne position pour une bonne année 2023

Le métavers étant l’une des plus grandes avancées technologiques actuelles, il n’est pas surprenant de voir que les internautes s’attendent à ce que le projet Metacade fasse exploser les autres. En effet, il s’agit d’une arcade basée sur le métavers où les joueurs peuvent profiter d’une collection de jeux immersifs tout en cherchant à gagner de l’argent.

La presale des jetons a montré à quel point le projet est attendu, puisque les 1,4 milliard de jetons vendus à ce stade ont été très demandés. Avec un petit prix de départ de 0,008 qui passera à 0,02 à la fin de la presale, la décision de s’y prendre tôt pour saisir une part de ce nouveau projet s’est avérée être une décision populaire.

Est-il encore judicieux d’acheter de la crypto-monnaie ?

L’année 2022 a vu de nombreuses crypto-monnaies perdre de la valeur , et pas seulement MANA. Selon les prévisions de Decentraland, il faudrait un certain temps avant que cette plateforme ne commence à gagner des utilisateurs et à voir sa valeur augmenter. Le temps nous dira si cela suffira à la sauver, ou si elle retombera dans l’oubli lorsque d’autres projets la dépasseront avec des idées neuves.

Cependant, cela ne signifie pas que le marché doit être évité. Il est toujours possible de faire des profits en choisissant un projet comme Metacade, avec un modèle de jetons qui a du sens et une presale qui suscite l’enthousiasme de beaucoup de gens. Consulte le whitepaper pour savoir exactement ce qui est proposé.