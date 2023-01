Prévision du prix de l’ApeCoin (APE) : voici comment Metacade (MCADE) dépassera l’Apecoin en 2023

Les investisseurs du secteur de la crypto-monnaie font le bilan d’une année difficile, tout en recherchant activement des opportunités de gains qui pourraient changer leur vie. Il n’est pas surprenant que certains projets plus établis, comme ApeCoin, suscitent un intérêt particulier, mais c’est un nouveau venu, Metacade, qui est en train de faire bouger les choses.

Continue de lire pour en savoir plus et voir si les prévisions de prix de Metacade et d’ApeCoin ci-dessous peuvent t’aider à trouver le meilleur investissement pour ton argent durement gagné.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade s’est lancé dans le monde du jeu, cherchant à établir une nouvelle communauté qui fusionne le meilleur du jeu et de la crypto-monnaie dans une expérience immersive – permettant aux joueurs et aux fans de crypto-monnaies d’entrer en contact tout en jouant à leurs jeux préférés.

Metacade a pour objectif de fournir aux joueurs un lieu unique pour tous leurs besoins dans le domaine du jeu. Plus important encore, Metacade propose une arcade « play-to-earn » avec des aspirations pour un grand nombre de titres, permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses au passage – y compris par le biais de tournois compétitifs et d’autres moyens de s’engager avec la communauté. Le projet prend également en charge le staking pour les détenteurs de tokens, permettant aux détenteurs de MCADE de gagner un revenu passif tout en contribuant à l’écosystème.

Comment fonctionne Metacade ?

Metacade utilise le token MCADE sur l’ensemble de sa plateforme. Ce token est nécessaire pour activer une grande partie des fonctionnalités, accéder aux jeux, et participer à des tournois, des compétitions et autres concours.

L’élément le plus innovant est sans aucun doute le programme Metagrants, qui permet de financer le développement de jeux dans le métavers pour les concepteurs de jeux talentueux. Les détenteurs de tokens au sein de la communauté Metacade pourront voter pour les projets qui seront financés et pourront même gagner des récompenses en testant les jeux qu’ils auront soutenus. Tout ceci se fera grâce à l’une des idées directrices de la plateforme, le Work2Earn.

L’équipe de Metacade travaille à la mise en place d’une gouvernance complète de la DAO d’ici le quatrième trimestre 2024. Cela impliquera le transfert des rôles et des responsabilités clés à la communauté Metacade qui deviendra une entreprise entièrement gérée par sa communauté. Pour s’assurer que le projet répond aux normes élevées exigées par le Web3, Metacade a soumis ses spécifications, son smart contract et son équipe à un audit Certik .

Metacade semble être une incroyable opportunité d’investissement, avec tous les signes indiquant un avenir brillant et un énorme potentiel pour les développeurs et les joueurs à la recherche de nouvelles opportunités sur les plateformes Web3.

Prévision générale du prix de MCADE

MCADE est le puissant token d’utilité de la plateforme Metacade. En plus des transactions de staking, il offre également deux cas d’utilisation très variés : comme moyen d’échange et dans le système de récompenses de Metacade.

La valeur de MCADE réside dans le fait qu’à mesure que l’adoption de la plateforme Metacade augmentera, la nécessité des utilisateurs de détenir davantage de MCADE augmentera en conséquence. En effet, plus les utilisateurs chercheront à jouer à des jeux, plus les développeurs chercheront des financements, et cela s’ajoutera à la multitude d’autres activités de jeu facilitées par l’écosystème Metacade.

La fidélité des utilisateurs est favorisée par les récompenses offertes sur la plateforme, encore renforcée par les avantages en termes de sécurité et de frais de transaction qu’offre sa présence sur le réseau Ethereum. Tout cela signifie que le projet est susceptible de continuer à se développer, grâce à la pression d’achat soutenue sur le token MCADE.

Au vu de ces facteurs, il semble évident que le prix de MCADE est susceptible d’augmenter de manière significative. Cela devrait se produire dès 2023, en raison des résultats intéressants de la stratégie, à savoir le lancement de l’arcade classique et l’attribution du premier Metagrant. Alors que de plus en plus d’utilisateurs commencent à découvrir la passionnante réalité de la plateforme et qu’un FOMO se déclenche, une prévision de prix de 30x par rapport à la presale est envisageable.

Pour ce qui est des prévisions de prix à plus long terme, il est utile de regarder la valeur du marché de projets tels que The Sandbox, qui a confortablement atteint une valeur de marché de 6 milliards de dollars en 2021 malgré une petite base d’utilisateurs. En tant que telle, une valeur marchande de 20 milliards de dollars pour Metacade est réalisable si la vision de l’entreprise se poursuit au cours des prochaines années. Le prix initial du token pourrait donc être multiplié par 1 000 pour atteindre 10 dollars.

Prévision générale du prix de l’ApeCoin

L’ ApeCoin est relativement récent, puisqu’il a été lancé en mars 2022, et a été adopté par les populaires NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) et Mutant Ape Yacht Club (MAYC). L’écosystème de Bored Ape se concentre sur les NFT et plus particulièrement sur les objets de collection et l’art.

L’ambition d’ApeCoin, géré par la communauté par le biais d’une DAO, est d’essayer de permettre une gouvernance communautaire pour fournir un écosystème axé sur l’art qui puisse apporter de la valeur aux industries créatives.

Prévoir le prix de l’ApeCoin est difficile, mais avec tant d’inconnues et de préoccupations réglementaires aux États-Unis , il est difficile d’envisager une hausse spectaculaire du prix. En effet, si l’ApeCoin peut augmenter de 20 % en 2023 pour atteindre 4,60 $, cela serait considéré comme un grand succès pour le projet – d’où la raison pour laquelle beaucoup pensent que Metacade dépassera probablement le projet le plus tôt possible.

Metacade : son prix va grimper en flèche

Les défis auxquels APE est confronté font que la prévision du prix de l’ApeCoin fait réfléchir, mais il y a encore une chance de hausse raisonnable. Par contre, il est difficile d’ignorer le potentiel qu’offre Metacade. En examinant les prévisions de prix de Metacade et d’ApeCoin, tous les investisseurs sensés n’ont qu’un seul choix réel pour réaliser des gains qui changeront leur vie.

Ce n’est pas étonnant que Metacade, même à ses débuts, attire autant l’attention des communautés de la crypto. Avec l’étape 1 de la presale en cours, les tokens MCADE disponibles font la joie des investisseurs avisés, il est encore temps pour toi d’en profiter très rapidement.