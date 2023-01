Prévision du prix de Shiba Inu (SHIB) – Metacade pourrait dépasser SHIB dans les mois à venir

Les projets de monnaies meme tels que Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu ont fait l’objet de nombreuses critiques depuis que leurs communautés très dynamiques ont créé une telle dynamique et fait grimper les projets dans le classement des crypto-monnaies.

Cependant, les deux projets ont été en mesure de résister au marché baissier de 2022. Les détenteurs examineront donc les prévisions de prix de Shiba Inu pour 2023 afin d’arriver à une conclusion sur le potentiel d’investissement de ce token.

Beaucoup d’investisseurs de SHIB sont attirés par un nouveau projet passionnant, Metacade , qui semble pouvoir offrir des bénéfices plus importants en 2023. Compte tenu des défis auxquels est confronté SHIB et du potentiel élevé du projet Metacade, nous verrons probablement de plus en plus de détenteurs de SHIB chercher à tirer parti de la hausse probable de MCADE au-dessus de SHIB au cours des prochains mois.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est un projet novateur qui prévoit de proposer à ses utilisateurs une arcade P2E (play-to-earn) à la fois incroyable et diversifiée. En développant cette plateforme de jeux arcade P2E, Metacade est prêt à redéfinir GameFi en créant un hub communautaire qui place les joueurs au centre de ses préoccupations.

Bien que l’arcade P2E attire déjà beaucoup d’attention de la part d’investisseurs avisés qui voient du potentiel, l’écosystème Metacade est soutenu par d’autres d’autres fonctionnalités.

Un système de récompenses ingénieux est mis en place tout au long du projet, avec des récompenses pour jouer à des Play To Earn, des tournois compétitifs hébergés sur la plateforme Metacade, et pour contribuer à la communauté par des actions telles que la rédaction de critiques de jeux. Ce système, qui incite les utilisateurs à contribuer au projet, est stratégique et permet au projet de prendre un élan considérable.

Comment ça fonctionne ?

Le projet utilise un token d’utilité et de gouvernance, MCADE, pour faire fonctionner le système de récompenses et comme moyen d’échange sur la plateforme. Les tokens MCADE peuvent également être stakés, permettant aux détenteurs de tokens de gagner un revenu passif, avec des récompenses même fournies en stablecoins afin de ne pas augmenter l’offre en circulation de MCADE.

Metacade dispose d’un autre système innovant favorisant le succès de la plateforme : les Metagrants. Ils permettent aux développeurs gaming de présenter leurs idées au sein de l’écosystème Metacade, les détenteurs de tokens MCADE pouvant décider de l’affectation des fonds, ce qui favorisera l’engagement et l’adoption de la plateforme, puisque la communauté pourra attribuer les fonds aux projets les plus intéressants.

L’équipe de Metacade a compris qu’il était important que le projet devienne autonome. C’est pourquoi plusieurs sources de revenus ont été mises en place pour soutenir le projet de manière continue. Il s’agit notamment de la publicité sur la plate-forme, d’une plateforme de lancement de jeux et de tournois compétitifs, pour n’en citer que quelques-uns.

Prévision du prix de Metacade (MCADE) : Seule l’ambition peut le stopper

Metacade dispose d’un plan stratégique clair qui a pris en compte tous les éléments nécessaires à la réussite du projet. Avec l’espace GameFi qui montre déjà sa solidité , on comprend bien que c’est une partie du Web3 qui est prête à connaître une explosion. Il n’est donc pas surprenant que les perspectives pour Metacade soient bien plus brillantes que la prévision du prix Shiba Inu.

Le token MCADE s’est vendu rapidement lors de sa presale, on pourra donc voir le prix du MCADE connaître des augmentations spectaculaires au cours des prochains mois. Avec GameFi qui, selon de nombreuses prévisions, devrait connaître une forte augmentation de son adoption, le MCADE pourrait atteindre 0,50 $ en 2023 et il est probable qu’il atteigne 5 $ avant 2025.

Prévision du prix du Shiba Inu : Peut-il tenir ?

Les monnaies meme sont face à un défi : elles dépendent de l’engouement suscité par la communauté et ont besoin d’un élan pour continuer à progresser. Alors que SHIB a sans aucun doute encore une importante communauté de fans dû à peu d’utilité du projet, il est peu probable que le projet soit en mesure de voir les niveaux de hype qu’il a atteint en 2021.

La prévision de prix de Shiba Inu tient compte de cette situation, SHIB devant se concentrer sur le maintien de son prix actuel, ce qui signifie que si SHIB devait atteindre 0,000008 $ à la fin de 2023, ça serait considéré comme une année réussie pour le projet. Sauf changement spectaculaire de l’utilité, le token semble susceptible d’entamer un lent déclin au cours de l’année prochaine, tandis que la communauté tente de susciter l’intérêt.

Metacade (MCADE) contre Shiba Inu (SHIB) : Lequel est meilleur ?

MCADE représente incontestablement une opportunité importante pour tous les investisseurs, et c’est probablement le facteur qui explique l’énorme intérêt suscité jusqu’à présent par la presale. Bien que SHIB puisse s’accrocher encore un peu, tout investisseur sérieux cherchant un retour sur investissement important devrait se lancer dans MCADE et laisser la communauté Shiba Inu tranquille. Metacade va donc très probablement dépasser SHIB dans les mois à venir.