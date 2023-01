Prévision du prix des altcoins Cronos (CRO), Polygon (MATIC) et Metacade (MCADE) en 2030

Prédire le prix des altcoins pour 2030 est une tâche quasi impossible. De nombreux experts ne savent même pas où en sera le marché de la crypto l’année prochaine, ce qui rend toute prédiction à long terme très difficile.

Le succès d’un projet se définit par son utilité. Cronos (CRO), Polygon (MATIC) et Metacade (MCADE) sont trois projets qui ont une grande utilité. Chacun d’eux a le potentiel de révolutionner l’industrie et le Web3. Voici les prévisions du prix de ces altcoins en 2030.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade se veut une plateforme axée sur le jeu, qui réunit développeurs, joueurs et passionnés de crypto-monnaies pour qu’ils collaborent et créent de nouvelles idées de jeux Play-to-Earn (P2E). Construit sur la blockchain Ethereum, Metacade offre aux utilisateurs un centre communautaire unique où ils peuvent jouer à des jeux, interagir avec les autres membres en temps réel et être récompensés pour leurs contributions en token MCADE.

L’une des principales fonctionnalités de Metacade est le fonds Metagrants. Il permet aux développeurs de soumettre leurs propositions de création de jeux et de recevoir un financement si les détenteurs de MCADE les valident. Cette initiative innovante sera lancée en 2023 et contribuera à la croissance et au développement de la plateforme.

En 2024, Metacade lancera également un site d’offres d’emploi dans le cadre de l’initiative Work2Earn. Les utilisateurs accèderont à des offres d’emploi, stages et contrats de travail dans l’industrie du jeu et au-delà, leur offrant ainsi la possibilité d’entrer en contact avec les meilleurs employeurs du secteur.

Pour augmenter encore les revenus et assurer le bon fonctionnement de la plateforme, Metacade met en place un mécanisme de staking qui récompense les membres de la communauté pour leur participation et leurs contributions.

À mesure que la plateforme se développera et évoluera, Metacade s’est fixé pour objectif de devenir une organisation autonome entièrement décentralisée ( DAO ) en 2024. Cet objectif ambitieux permettra à la plateforme de se doter d’une gouvernance DAO, mettant ainsi le pouvoir entre les mains de la communauté.

Comment fonctionne MCADE ?

MCADE est le token de gouvernance et d’utilité de Metacade. Il est construit sur le réseau Ethereum et est utilisé comme récompense pour les concours, les tournois et les paiements au sein de l’écosystème. Il est également utilisé pour récompenser ceux qui contribuent au contenu de la plateforme.

MCADE est vendu lors d’une presale composée de 9 étapes, au cours desquelles 70 % de l’offre de tokens sera disponible. Les tokens restants seront répartis comme suit :

12,5 % pour le marketing et les échanges CEX

10 % pour l’équipe de développement

5 % pour la provision de liquidités DEX

2,5 % comme récompenses lors de compétitions

Prévision du prix de Metacade (MCADE) pour 2030

Metacade est actuellement proposé à 0,01 $ dans sa 1re étape de presale et atteindra 0,02 $ à la fin de la 9e étape de presale. D’ici 2025, il pourrait devenir très populaire, atteignant un sommet de 2 $ d’après les prévisions, tout en ouvrant la voie à l’avenir des jeux Web3. Cela en ferait un investissement solide par rapport aux autres prévisions de prix des altcoins pour 2023.

Au cours des quatre premières semaines de sa presale, Metacade a levé près de 1,25 million de dollars, ce qui le place dans une perspective de succès à long terme. Le projet semble réaliste dans sa stratégie, et Metacade pourrait facilement atteindre le pic de 25 dollars d’ici la fin 2030.

Prévision du prix de Polygon (MATIC) pour 2030

Parmi les altcoins, Polygon se place en excellente position des prédictions de prix. Polygon (MATIC) est un projet DeFi conçu pour améliorer l’évolutivité d’Ethereum. Il permet aux développeurs de créer des applications décentralisées (dApps) évolutives et conviviales, avec de faibles frais de transaction et le plus haut niveau de sécurité.

Pour y parvenir, Polygon combine les meilleures fonctionnalités d’Ethereum avec des blockchains souveraines pour créer un système multi-chain à part entière. En combinant ces fonctionnalités, Polygon garantit que les dApps peuvent bénéficier pleinement du réseau Ethereum tout en étant sécurisées, ouvertes et plus puissantes.

Le token de Polygon, MATIC, a enregistré une baisse de 58,69 % au cours des 12 derniers mois et vaut actuellement 0,864 $. Les analystes prévoient que MATIC pourrait atteindre 12,34 $ d’ici 2030, mais beaucoup sont sceptiques quant à cette possible hausse.

Prévision du prix de Cronos (CRO) pour 2030

Cronos est une blockchain publique décentralisée et open source conçue pour être économe en énergie tout en garantissant des vitesses de transaction élevées à faible coût. L’objectif du projet est de soutenir l’économie des créateurs, en fonctionnant comme l’infrastructure fondatrice de la DeFi et de la GameFi, et, à terme, comme un métavers ouvert.

Son token natif, CRO, est utilisé pour le trading sur Crypto.com, l’une des plus grands échanges crypto au monde. Il est utilisé pour les transactions sur l’ensemble de la plateforme et peut également être acheté sur d’autres marchés.

CRO vaut actuellement 0,06107 $, en baisse de 88,66 % au cours des 12 derniers mois seulement. Les analystes estiment que CRO pourrait atteindre 5,94 $ d’ici 2030, cependant, compte tenu des récents scandales boursiers , de nombreux investisseurs se méfient de l’achat de crypto-monnaies liées à un échange. Par conséquent, ce chiffre pourrait ne pas être aussi élevé que prévu initialement.

Conclusion : Metacade semble vouloir monter en puissance

En conclusion, les trois altcoins mentionnés dans cet article – Cronos (CRO), Polygon (MATIC) et Metacade (MCADE) – sont des investissements ayant le potentiel de révolutionner leurs industries respectives, le sentiment des investisseurs ayant un grand effet sur leurs prévisions de prix.

Compte tenu de son utilité en tant que plateforme de jeu, des solides performances de son token lors de sa presale et de sa stratégie ambitieuse, Metacade (MCADE) semble être le grand gagnant. Il a le potentiel d’atteindre les 25 $ d’ici la fin de 2030. C’est un investissement plus solide que de nombreuses prédictions de prix d’altcoin pour 2023. Il est à surveiller de près dans les semaines à venir.

Tu peux participer à la presale de Metacade ici .