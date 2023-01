Points clés à retenir

Bitcoin est de retour dans les années 20, Ethereum a franchi 1 500 $ et les altcoins sont propulsés dans ce qui est le plus grand rallye crypto en 9 mois.

Optimisme selon lequel la Réserve fédérale abandonnera la politique de taux d’intérêt élevés plus tôt que prévu, à la suite de données d’inflation plus froides.

Le prochain grand jour pour les marchés de la crypto-monnaie sera le 1er février, lorsque la Fed décidera quelle sera sa nouvelle politique de taux d’intérêt.

Solana est en hausse de 130 % depuis le début de l’année, en tête des altcoins.

Même les mèmes augmentent, avec Dogecoin et Shiba Inu faisant à nouveau des mouvements.

Certains analystes craignent que le marché ne fixe ses prix prématurément dans un pivot de la Fed plus tôt que prévu.

Les marchés de la crypto-monnaie répandent une forte dose de nostalgie pour commencer l’année, vers leur plus fort rallye en 9 mois.

Bitcoin se négocie à près de 21 000 $, Ethereum à 1 500 $ et les altcoins progressent également de manière agressive.

J’ai pris une capture d’écran du marché ce jour-là la semaine dernière, lorsque les marchés avaient rebondi pour commencer la nouvelle année. Une semaine plus tard, la direction est la même – mais le rallye est monté d’un cran. Le graphique ci-dessous présente les rendements des prix de la crypto-monnaie pour commencer l’année, une mer de mouvements à la hausse :

Qu’est-ce qui fait monter les prix ?

Au cours de la dernière année, l’inflation a peut-être remplacé la pandémie comme le mot le plus sale de nos vocabulaires. Mais c’est pour une bonne raison, avec le globe en proie à une crise d’inflation comme nous n’en avons pas vu depuis les années 1970.

Mais au cours des dernières semaines, juste un peu d’optimisme que l’inflation a atteint un sommet s’est infiltré dans le marché. Cela a conduit les investisseurs à parier que la Réserve fédérale se retirera des hausses de taux d’intérêt plus tôt que prévu. Et les marchés font quelque chose que la plupart des gens oubliaient qu’ils pouvaient – ils ont augmenté.

Le marché en général a augmenté. Le S&P 500 est en hausse de près de 5 %. Les prix des crypto-monnaies peuvent gonfler une bougie de 5 % en quelques minutes, mais le marché boursier est évidemment moins volatil, et 5 % équivaut à un mouvement fort – il n’y a eu que quatre occasions au cours de ce qui a été une année 2022 très volatile lorsque le marché a augmenté de autant en une semaine.

Les taux d’intérêt sont la clé des marchés de la crypto-monnaie. Les altcoins se négocient comme des paris à effet de levier sur Bitcoin, et Bitcoin se négocie comme un pari à effet de levier sur le S&P 500 au cours de la dernière année environ. Depuis que les taux d’intérêt ont commencé à augmenter en avril 2022, le prix du Bitcoin est en chute libre.

Bien qu’il y ait eu des oscillations tirées du marché de la crypto-monnaie lui-même (la spirale de la mort de LUNA, le crash de Celsius et la débâcle stupéfiante de FTX viennent à l’esprit), la variable clé est sans aucun doute une politique monétaire stricte supprimant la valeur de tous les actifs à risque. Bitcoin ne sera pas autorisé à augmenter jusqu’à ce que la Fed pivote, et la semaine dernière, les investisseurs ont adopté une position qui attend à ce pivot plus tôt qu’auparavant.

Cela va-t-il continuer ?

La prochaine date clé est le 1er février, lorsque la Réserve fédérale se réunira pour décider de la nouvelle politique de taux d’intérêt. Ces réunions du FOMC, ainsi que le rapport mensuel sur l’IPC, ont été les principaux moteurs des marchés au cours de l’année écoulée.

J’ai écrit il y a cinq jours sur la façon dont nous ferions en sorte que la volatilité termine la semaine alors que nous tombions sur le rapport de l’IPC. Ce rapport est arrivé comme prévu, mais a reflété un autre mois de baisse de l’inflation, qui, comme décrit précédemment, a propulsé les marchés à la hausse.

Néanmoins, la flambée des prix est quelque peu surprenante si l’on considère les mots qui sont jusqu’à présent sortis de la bouche du président de la Fed, Jerome Powell. Il a été catégorique sur le fait qu’un pivot ne viendrait pas et a même balayé l’hypothèse prématurée perçue par le marché selon laquelle la politique monétaire sera à nouveau assouplie.

En effet, il y a eu beaucoup de faux départs sur le marché au cours de l’année dernière, les investisseurs pariant à plusieurs reprises que la Fed bluffait sur l’ampleur et la vitesse à laquelle les hausses de taux d’intérêt seraient mises en œuvre. C’est en partie la raison pour laquelle le mouvement vers le bas qui a suivi a été si féroce.

En vérité, le tableau ci-dessous brosse un meilleur tableau que mille mots :

Les altcoins font de plus grands mouvements

Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises tout au long de l’histoire de la cryptographie, les altcoins à bêta plus élevé impriment des gains nettement plus élevés que Bitcoin. Bien sûr, cela vient d’une base inférieure – l’inconvénient d’une version bêta plus élevée est que lorsque les temps sont durs, la douleur est d’autant plus importante, et les altcoins en ont certainement fait l’expérience tout au long de cet hiver crypto.

Les gains ont été menés par Solana, la couche 1 qui a connu une année tumultueuse, même selon les normes cryptographiques. J’ai écrit une analyse profonde à ce sujet il y a deux semaines, mais la pièce avait chuté à un moment donné en tenant la troisième place derrière Ethereum et Bitcoin pour s’accrocher à peine dans le top 20.

Une combinaison de pannes répétées, de projets de premier plan partant pour des chaînes de blocs rivales et d’un lien étroit avec le déshonoré Sam Bankman-Fried ont tous contribué à ce que Solana se rase de 97 % par rapport à son sommet historique de 260 $, se négociant vers la fin de l’année 2022 à 7,70 $.

Mais dans les normes cryptographiques typiques, un retournement de sentiment dirigé par la pièce de monnaie carrément inexplicable BONK a contribué à stimuler la pièce, qui se négocie maintenant à 23,40 $, ayant plus que doublé au cours des deux dernières semaines.

Les pièces mèmes ont profité des gains à tous les niveaux. Ce serait normalement la partie où j’essaierais d’analyser pourquoi, mais nous savons maintenant qu’il n’y a pas de véritable modèle dans la folie des pièces mèmes, donc à la place, je vais simplement énumérer les retours. Shiba Inu est en hausse de 29 %, tandis que le papa de tous, Dogecoin, a ajouté 20 % et se négocie désormais à une capitalisation boursière de 11,2 milliards $.

Que se passe-t-il ensuite ?

Pour l’instant, les investisseurs profitent des gains, ayant simplement essayé de survivre tout au long de l’année 2022. Mais en regardant le marché, alors que les prix ont grimpé en flèche, la volatilité reste faible et les volumes sont encore loin de ce qu’ils étaient pendant la pandémie.

Le marché a été inhabituellement serein depuis l’implosion de FTX, et c’est le premier véritable mouvement d’importance. Alors que l’optimisme est évident, les investisseurs restent quelque peu prudents et les prix sont toujours extrêmement bas par rapport à la même période de l’année dernière.

Une chute de 75 % suivie d’une reprise de 20 % équivaut toujours à une chute de 70 %. Ainsi, alors que les bougies vertes sont jolies ce matin pour les traders – et attendues depuis longtemps – l’ampleur des dommages causés à la crypto-monnaie ici est encore grave. L’adoption institutionnelle a probablement été durement ébranlée par la myriade de scandales, il est encore possible que d’autres dominos tombent dans le réseau de contagion FTX, et la macro/inflation reste très incertaine.

Les deux dernières semaines représentent des nouvelles positives indispensables, non seulement pour la crypto-monnaie, mais pour l’économie dans son ensemble. Les investisseurs célèbrent cela avec des graphiques en hausse, mais ce sont encore des temps incertains avec de nombreux rebondissements à venir.