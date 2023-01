Que se passe-t-il chez Coinbase ? Encore 20 % d’employés licenciés

Points clés à retenir

Coinbase a annoncé qu’il supprimait 20 % de ses effectifs, après avoir réduit de 18 % en juin.

La société se négocie à une capitalisation boursière inférieure à 10 milliards $, en baisse de plus de 90 % par rapport au prix auquel elle est devenue publique en avril 2021.

Le PDG Brian Armstrong avait vendu 2 % de sa participation en octobre dernier lorsque l’action s’échangeait à 63 $. Aujourd’hui, elle est à 38 $.

Armstrong a mis en garde contre « plus d’items à laisser tomber » sur le marché de la crypto-monnaie.

Jusqu’à présent cette année, les prix ont augmenté en raison de l’optimisme selon lequel l’inflation ralentit.

Coinbase a annoncé aujourd’hui qu’il supprimait à nouveau une période substantielle de ses effectifs. Un article de blog a annoncé les suppressions de poste mardi matin, qui comprennent 950 autres emplois. L’entreprise avait précédemment licencié 18 % de ses effectifs en juin. Cela signifie qu’au cours des six derniers mois, 35 % de ses employés ont été licenciés.

« Avec un recul parfait, nous aurions dû faire plus. Le mieux que vous puissiez faire est de réagir rapidement une fois que l’information devient disponible, et c’est ce que nous faisons dans ce cas » – le PDG Brian Armstrong, dans une interview avec CNBC.

Pourquoi Coinbase procède-t-il à nouveau à des licenciements ?

J’ai écrit une analyse détaillée sur l’état de l’échange en octobre, après qu’il a été révélé que le PDG Armstong vendait 2 % de sa participation. L’action Coinbase s’échangeait à 63 $ ce jour-là. Aujourd’hui, elle est à 38 $. Si vous pensiez que Bitcoin était mauvais, Coinbase a été pire. Son action est maintenant en baisse de plus de 90 % par rapport au prix auquel il est devenu public.

Sa capitalisation boursière est actuellement inférieure à 10 milliards $, après avoir brièvement valu 86 milliards $ lors de son premier jour de négociation.

Coinbase a déclaré que les licenciements réduiraient les coûts d’exploitation de 25 %, lorsqu’ils sont considérés conjointement avec d’autres restructurations. Cependant, les dépenses d’exploitation augmenteront entre 149 et 163 millions $ pour le premier trimestre en raison des compressions.

« Il est devenu clair que nous aurions besoin de réduire les dépenses pour augmenter nos chances de bien faire dans tous les scénarios », a ajouté Armstrong, avant d’affirmer qu’il n’y avait « aucun moyen » de le faire sans licencier des employés, et d’ajouter que plusieurs projets avec un « faible probabilité de succès » sera fermé.

Les choses pourraient-elles empirer dans le monde de la crypto-monnaie ?

Alors que les marchés de la crypto-monnaie ont pris un bon départ cette année grâce à des données macroéconomiques et inflationnistes positives, Armstrong a averti de manière inquiétante qu’il y a « encore beaucoup de peur du marché » dans le secteur de la crypto-monnaie après l’effondrement de FTX, et qu’il y a probablement « plus d’tiems à lâcher » en ce qui concerne la contagion qui se propage dans l’industrie.

Bien sûr, les licenciements ne se sont pas limités au marché de la crypto-monnaie. Des entreprises technologiques telles qu’Amazon, Salesforce et Meta ont supprimé des milliers d’employés au cours des derniers mois. La technologie est notoirement volatile et avec de faibles bénéfices. Avec des valorisations dérivées de l’actualisation des promesses futures, les taux d’intérêt élevés ont puni le secteur.

Mais Coinbase a fait des erreurs. Un manque apparent de gestion des risques en ce qui concerne le prix du Bitcoin, compte tenu de la corrélation entre la fortune de l’entreprise et le marché de la crypto-monnaie, leur a coûté cher. Un rapide coup d’œil au graphique ci-dessus montre que le prix du Bitcoin et l’action Coinbase évoluent en tandem.

La première série de licenciements en juin est survenue quatre mois seulement après que la société a dépensé 14 millions $ pour une publicité Superbowl, qui, rétrospectivement, a signalé de manière assez poignante le sommet du marché de la crypto-monnaie. FTX et Crypto.com ont également dépensé des millions pour des publicités notoires dans le grand jeu. Armstrong a également admis lors de la première série de licenciements que l’entreprise s’était développée trop rapidement.

Quel avenir pour la crypto-monnaie ?

Pour la crypto-monnaie, cette nouvelle prise isolément ne signifie pas grand-chose. Il s’agit simplement d’une anecdote qui souligne l’ampleur des dégâts de l’année écoulée. Coinbase était le précurseur de l’industrie, la première société de crypto-monnaie de haut niveau à devenir publique, à un moment où la plupart s’attendaient à ce qu’une multitude d’entreprises suivent.

Mais le marché s’est complètement transformé. Et pour qu’il rebondisse, il n’y a pas d’autre moyen de le dire : le climat macroéconomique doit s’assouplir de manière à ce que le climat de resserrement des taux d’intérêt puisse être assoupli. La crypto-monnaie se négocie comme un actif à haut risque, et donc la politique monétaire accommodante et les taux d’intérêt au niveau du sous-sol de la dernière décennie l’ont propulsée bruyamment.

C’est maintenant terminé. Mais avec l’inflation semblant ralentir pour ouvrir l’année, l’espoir est renouvelé que la Réserve fédérale puisse revenir à un climat monétaire même « normal » plus tôt que prévu initialement. Alors, et seulement alors, les investisseurs en crypto-monnaies peuvent commencer à penser à se diriger verticalement sur les graphiques.

Pour l’instant, c’est une approche attentiste, avec les prochaines données importantes sur l’inflation aux États-Unis jeudi.