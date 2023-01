Points clés à retenir

Crypto.com licencie 20 % de ses effectifs, après les avoir réduits de 5 % l’été dernier.

Les autres échanges Coinbase, Kraken, Huobi et Swyftx ont tous réduit leurs effectifs au cours du mois dernier.

Le secteur technologique dans son ensemble licencie des milliers de personnes, Amazon, Salesforce, Meta et Twitter ne sont que quelques-uns des grands noms.

Le secteur de la crypto-monnaie a mal évalué sa vulnérabilité aux niveaux de prix sur le marché et a fait preuve d’orgueil.

La volatilité de Bitcoin a été négligée alors que les entreprises se sont développées de manière agressive pendant la pandémie de COVID.

Crypto.com est devenue la dernière entreprise de crypto-monnaies à licencier des employés, annonçant vendredi qu’elle supprimait 20 % de ses effectifs. Le PDG Chirs Marszalek a cité « les conditions du marché et les événements récents de l’industrie » pour expliquer la réduction des effectifs, conformément à ce que d’autres PDG de sociétés de crypto-monnaies ont blâmé, alors que le marché baissier continue de faire des victimes.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%. — Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023

Les licenciements inondent l’industrie

Crypto.com est loin d’être le seul échange qui a été contraint de licencier des travailleurs. Kraken, Swyftx et Huobi ont tous licencié des travailleurs le mois dernier. Kraken a réduit ses effectifs de 30 %, la bourse australienne Swyftx en a licencié 40 % et Huobi a diminué de 20 % ses effectifs. Coinbase a également annoncé plus tôt cette semaine qu’il réduisait de 20% ses effectifs, après avoir déjà licencié 18 % en juin.

Cependant, ce ne sont pas seulement les entreprises liées à la crypto-monnaie qui ont été touchées. L’industrie technologique dans son ensemble a vacillé. Amazon, Twitter, Meta et Salesforce ne sont que quelques noms qui ont réduit leurs effectifs par milliers.

Le secteur de la technologie est notoirement volatil et a souffert de la hausse des taux d’intérêt qui a eu lieu au cours de la dernière année. Étant donné que de nombreuses entreprises technologiques ne parviennent pas à réaliser de bénéfices, les valorisations sont souvent dérivées de l’actualisation des flux de trésorerie futurs jusqu’au présent. Lorsque les taux d’intérêt étaient nuls, cela a conduit à des valorisations élevées dans tous les domaines.

Cependant, avec la montée en flèche de l’inflation, les banques centrales ont été contraintes de relever les taux de manière agressive. Cela a réduit la valeur de ces flux de trésorerie actualisés et réduit les valorisations des entreprises.

Contagion dans l’industrie de la crypto-monnaie

Mais l’industrie de la crypto-monnaie a également fait face à ses propres batailles, indépendamment du macro-climat. Les scandales ne manquent pas lorsque Marszalek parle des « événements récents de l’industrie », mais le plus récent est l’effondrement stupéfiant de FTX.

L’échange était l’un des trois premiers, aux côtés de Coinbase et Binance, et sa disparition a déclenché une nouvelle vague de contagion dans l’industrie.

Alors que 8 milliards $ représentent le montant des actifs des clients qui manquent dans le scandale FTX, le crash de LUNA qui est apparu au mois de mai a peut-être été encore plus dévastateur, car l’écosystème unique de 60 milliards $ s’est effondré suite à la spirale de la mort de sa pièce stable pas si stable que ça, UST.

Cela a déclenché une série de faillites et d’effondrements dans l’industrie, y compris le prêteur de crypto-monnaies Celsius et le fonds spéculatif Three Arrows Capital.

Ces scandales ont décimé les prix. Avec la baisse des prix, des volumes et des intérêts, parallèlement aux macro-vents contraires mentionnés précédemment, les sociétés du secteur de la cryptographie ont été contraintes de réduire leurs opérations pour survivre.

L’expansion de Crypto.com a été trop rapide

Dans une critique qui est loin de se limiter à Crypto.com, l’échange s’est développé trop rapidement au milieu de l’hystérie du marché haussier pandémique.

« Nous avons grandi de manière ambitieuse au début de l’année 2022, en nous appuyant sur notre incroyable élan et en nous alignant sur la trajectoire de l’industrie au sens large. Cette trajectoire a changé rapidement avec une confluence de développements économiques négatifs », a déclaré le PDG Marszalek.

Crypto.com a connu une croissance fulgurante à 70 millions d’utilisateurs. Mais il a eu sa part de faux pas en cours de route. En février, il a reçu de nombreuses critiques pour une publicité de Matt Damon au Superbowl plutôt digne de faire grincer des dents. La publicité a coûté 10 millions $ et Crypto.com a licencié 5 % de ses effectifs seulement quatre mois plus tard, ce qui était le plus grand signal de tous qu’il avait mal évalué la durabilité de la course haussière.

« Les réductions que nous avons effectuées en juillet dernier nous ont positionnés pour surmonter le ralentissement macroéconomique », a déclaré Marszalek.

Cependant, il a ajouté que « cela n’a pas tenu compte du récent effondrement de FTX, qui a considérablement endommagé la confiance dans l’industrie. C’est pour cette raison que, alors que nous continuons à nous concentrer sur une gestion financière prudente, nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de procéder à des réductions supplémentaires afin de positionner l’entreprise vers un succès à long terme ».

Les sociétés liées à la cryptographie ont mal évalué la nature corrélée

Alors que ces événements ont été décrits comme « imprévisibles », certains analystes pointent vers une mauvaise gestion du risque, compte tenu de la corrélation de l’industrie avec le prix du Bitcoin. Bitcoin a été notoirement volatil historiquement, le graphique ci-dessous montrant le nombre de reculs subis par l’industrie.

Il y avait une tendance à la hausse pendant la pandémie de COVID et la crypto-monnaie avait finalement battu cette tendance sur les marchés baissiers violents. En fin de compte, cela était malavisé, une grande partie de l’expansion étant prévue avec de l’argent bon marché et une imprimante chaude.

La hausse des taux de la réserve fédérale a retiré la liquidité du système et les actifs à risque ont fortement chuté. Il y a peu d’actifs plus éloignés sur le spectre des risques que la crypto-monnaie, qui a été écrasée.

Un coup d’œil sur le cours de l’action Coinbase en 2022 est tout ce qu’il faut faire pour voir à quelle vitesse les choses ont tourné vers le sud pour les échanges cryptographiques. Depuis son introduction en bourse en avril 2021, Coinbase a perdu près de 90 % de sa valeur.

Un graphique qui illustre à quel point ces échanges sont redevables aux dieux de la cryptographie est le tracé du cours de l’action Coinbase par rapport au prix du Bitcoin.

La corrélation est extrême, avec une baisse du prix du Bitcoin liée à une baisse du volume et de l’intérêt pour l’industrie, et finalement moins de revenus pour les échanges cryptographiques.

Conclusion

Bien sûr, tout cela est bien beau avec le recul. Peu de gens ont prédit un recul de cette ampleur, et comme indiqué ci-dessus, l’industrie technologique en dehors de la cryptographie est également punie.

Bien que Crypto.com ait certainement commis des erreurs et mal évalué sa vulnérabilité au niveau global des prix et à la volatilité du marché de la crypto-monnaie, il est loin d’être le seul.

Le climat macroéconomique a considérablement changé au cours de la dernière année, la vitesse des hausses des taux d’intérêt prenant par surprise tous les recoins. Cela n’allait jamais être joli pour la crypto-monnaie, même en dehors de tous les scandales qui ont secoué l’espace.