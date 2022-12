Quel est le potentiel de Metacade (MCADE) ? Pourrait-il doubler son prix en presale ?

Metacade semble prêt à devenir un grand nom dans le monde de la crypto. Si vous n’avez pas déjà entendu parler du projet, cet article est l’occasion parfaite pour que vous appreniez tout ce qu’il y a à savoir sur Metacade.

En offrant de vastes capacités Play-to-Earn et un large éventail de fonctions surprenantes pour la communauté, il semble destiné à devenir extrêmement populaire au fil du temps.

Pour le moment, il n’en est encore qu’à ses débuts, car le token MCADE vient de lancer son événement de presale. Toutefois, il semble destiné à rapidement devenir extrêmement populaire. Lisez la suite pour en savoir plus.

Qu’est-ce que Metacade?

La plus grande arcade en chaîne

Metacade est la plus grande arcade créée sur la blockchain. Cela offrira aux joueurs de GameFi un gameplay potentiellement infini dans une gamme en croissance de jeux Play-to-Earn, où ils pourront affronter d’autres joueurs en ligne et essayer de battre leurs propres scores. Comme la plateforme a été intégrée avec la blockchain au niveau de base, Metacade permet également aux joueurs de gagner le token MCADE en récompense pour leurs performances.

Sur Metacade , les compétences paient les factures, et quiconque aime gagner de la crypto en jouant à des jeux en ligne se verra offrir de grandes opportunités pour améliorer ses revenus. Le projet étant encore à ses débuts, cette arcade métavers est toujours en cours de création, mais les premiers signes suggèrent qu’elle pourrait à l’avenir devenir un acteur important dans le monde du jeu Play-to-Earn.

Des tournois Play-to-Earn

La plateforme Metacade abritera régulièrement des tournois pour le plaisir des joueurs GameFi. Ils pourront affronter d’autres joueurs dans un certain nombre de jeux d’arcade différents, et la plateforme organisera également des compétitions pour d’autres titres au sein de l’écosystème GameFi. Les joueurs pourront accéder à ces tournois et gagner des tas d’opportunités de tester leurs compétences contre d’autres joueurs pour avoir la chance de gagner des prix MCADE lucratifs.

Ces genres d’événements se révèlent extrêmement populaires parmi la communauté GameFi. Les joueurs cherchent souvent d’autres joueurs du même niveau d’intérêt en jeux de compétition pour avoir une expérience de jeu plus engageante, et Metacade deviendra un endroit incontournable pour qu’ils se rencontrent, y passent du temps et s’affrontent les uns les autres pour des prix crypto.

Une plateforme décentralisée à l’accès libre

La plateforme Metacade est créée sur la blockchain d’Ethereum. Cela apporte une variété d’avantages différents, y compris un potentiel de récompenses intégré pour tous les joueurs. Ethereum est également le plus grand écosystème Web3 dans la sphère crypto, il y a donc un plus grand nombre d’utilisateurs que sur tout autre réseau. Pour les joueurs cherchant à tirer le meilleur parti de leur expérience Play-to-Earn, ils peuvent trouver d’autres joueurs partageant les mêmes idées avec qui profiter de l’expérience alors qu’ils cherchent à maximiser leurs actifs en tokens MCADE.

L’objectif de la plateforme est de devenir au fil du temps une organisation autonome décentralisée (DAO) dont le contrôle total sera remis aux joueurs. La communauté de Metacade pourra utiliser ses tokens MCADE pour voter pour les propositions de gestion et avoir un impact direct sur l’avenir de la plateforme.

Les Metagrants

Le programme Metagrants connectera directement certains des développeurs les plus innovants du monde du Web3 avec la communauté de Metacade. Chaque candidat soumettra sa proposition de projet Play-to-Earn qu’il aimerait créer, et la communauté de Metacade aura la chance de voter pour le projet auquel elle aimerait le plus jouer à l’avenir.

La communauté aura l’opportunité d’offrir un financement aux projets les plus recherchés de l’espace, et influencera directement l’avenir de GameFi. Comme le financement à un stade précoce est crucial pour les développeurs qui cherchent à développer certains des jeux les plus sensationnels de la blockchain, le rôle joué par la communauté de Metacade sera extrêmement important pour l’industrie crypto au sens large, et le projet attirera ainsi l’attention.

Contribuer pour gagner

La communauté est au cœur de chaque fonction intégrée sur la plateforme Metacade. Une nouvelle manière surprenante par laquelle Metacade vise à stimuler l’engagement communautaire et à encourager les gens à rencontrer des personnes partageant les mêmes idées dans le monde du Web3, est d’offrir des récompenses en tokens MCADE aux membres les plus actifs de la communauté. Vous pouvez gagner des cryptos en partageant tout ce que vous connaissez sur le jeu blockchain, et par conséquent, vous pouvez découvrir de précieux alphas sur la manière de tirer le meilleur parti de votre expérience de jeu.

Metacade affichera également les jeux Play-to-Earn les plus populaires, et inclura une grande quantité d’informations pour que les joueurs débutants puissent apprendre tout ce qui concerne la GameFi. La technologie blockchain offre des fonctions que les titres hérités ne peuvent égaler. Metacade a pour mission d’aider le secteur à continuer de se développer dans l’industrie du jeu en fournissant des informations utiles aux joueurs débutants et expérimentés.

Un site d’emploi Web3

Au fil du temps, la plateforme Metacade intégrera un site d’emploi Web3 sur le site Web. Il connectera les nouveaux projets GameFi avec une communauté déjà prête à profiter de toutes leurs fonctions surprenantes. En contrepartie, la communauté pourra tester ces nouveaux titres et ainsi gagner un revenu.

En gagnant l’accès à certains des nouveaux titres les plus en vogue avant qu’ils ne soient officiellement lancés, la communauté de Metacade aura la chance de contribuer au processus de développement. Les joueurs pourront faire part de leurs commentaires aux développeurs, qui mettront ensuite en œuvre toutes les suggestions de la communauté, ainsi que de corriger les bogues qu’ils pourraient trouver.

Qu’est-ce qui rend MCADE si précieux ?

Une demande croissante pour les services blockchain

Entre 2016 et 2021, le nombre d’utilisateurs de crypto a grandi de manière exponentielle. En 2016, ils étaient moins de 5 millions dans le monde détenant des actifs de cryptomonnaie. En 2021, ce nombre a augmenté jusqu’à presque 300 millions, et vous auriez du mal à trouver une seule personne qui ne connaît ni le Bitcoin ni la cryptomonnaie.

Ce taux d’adoption rapide s’est accompagné d’une action explosive sur les prix. De plus, il y a eu un niveau croissant d’innovation dans l’espace. Durant la même période, entre 2016 et 2021, de toutes nouvelles applications de technologie blockchain ont été créées. Les tokens non fongibles ( NFT ) et les jeux basés sur la blockchain sont seulement deux de ces nouveaux cas d’utilisation, mais la blockchain aide également à stimuler l’expansion de la réalité virtuelle, ainsi que réaliser des choses comme l’enregistrement automatiquement les changements environnementaux.

À mesure que la portée et l’ampleur de ce qui est possible avec la technologie blockchain continue de croître, le nombre de personnes utilisant les services décentralisés et la cryptomonnaie augmentera également. La popularité de la technologie blockchain augmente chaque année, et les utilisateurs de crypto se trouvent souvent profondément ancrés dans la culture, tout en profitant d’une manière sécurisée et efficace d’effectuer des transactions sans intermédiaire et avec de faibles barrières à l’entrée.

L’avenir de GameFi

La blockchain prend d’assaut l’industrie du jeu. Certains des innovateurs les plus compétents de l’espace ont déplacé leurs opérations dans la blockchain, car ils cherchent à tirer le meilleur parti de ce que la technologie a à offrir. Des jeux comme Axie Infinity et Splinterlands attirent régulièrement plus d’un million d’utilisateurs actifs, et il semble que Metacade soit le prochain à attirer ce niveau d’utilisateurs.

Les jeux blockchain fonctionnent généralement grâce à une économie virtuelle qui permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des actifs numériques directement sur la plateforme. Ces actifs font partie intégrante du gameplay. Grâce à des contrats intelligents avancés et des tokens non fongibles, les joueurs peuvent acheter et vendre des éléments uniques qui ont un impact direct sur leur gameplay.

Durant ce processus d’achat, de vente et de collecte d’éléments en jeu, une liquidité du token fongible est générée, pouvant être ensuite utilisée pour payer les joueurs par des récompenses en cryptomonnaie pour leur progression dans le jeu. Souvent, les titres Play-to-Earn sont également des jeux gratuits, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent facilement accéder à un passe-temps en ligne qui fournit directement des récompenses financières pour le temps qu’ils passent en jeu.

Metacade : bien positionné pour l’avenir

Metacade se situe au carrefour d’un certain nombre d’industries mondiales à croissance rapide. En offrant aux utilisateurs de la blockchain de nouveaux moyens de gagner des récompenses en cryptomonnaie, et en aidant à faire avancer l’expansion du secteur GameFi, il pourrait avoir un très grand avenir devant lui.

Le projet sert directement la communauté Play-to-Earn de plusieurs manières clés. En offrant des récompenses en tokens MCADE aux joueurs pour leur partage d’informations utiles, ainsi qu’en prévoyant de devenir une DAO au fil du temps, il y existe un nombre apparemment infini de fonctions dont les joueurs profitent en plus du fait que la plateforme est la plus grande arcade Play-to-Earn de la blockchain.

Les investisseurs en crypto croient que le projet pourrait être la prochaine grande affaire en GameFi. Si MCADE peut rivaliser avec d’autres jeux importants dans l’espace, tels qu’Axie Inifinity, alors il peut espérer un niveau de croissance énorme. Le token MCADE était initialement émis à seulement 0.008$, offrant aux investisseurs la chance d’avoir 125 MCADE pour 1$ investi. La presale n’est active que pour une période limitée, et ce prix devrait augmenter avant que MCADE ne soit finalement lancé au public.

Les joueurs de GameFi, ainsi que les investisseurs en crypto qui cherchent le prochain joyau qui pourrait exploser dans les années à venir, ont tous hâte de s’engager. MCADE semble prêt à monter en flèche durant sa presale et pourrait monter jusqu’à 200%. C’est certainement un projet qui vaut la peine d’être surveillé.