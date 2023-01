Points clés à retenir

Bitcoin se négocie à 38 000 $ au Nigeria, une prime de 66 %.

La banque centrale nigériane a mis en place des limites de retrait aux guichets automatiques de 43 $ par jour pour pousser vers une société sans numéraire pour la plus grande économie d’Afrique.

La banque centrale a également annoncé un système de carte concurrent de Visa et Mastercard, dans le but de réduire les frais.

Certains sont enthousiasmés par la poussée vers Bitcoin, mais il est important de se souvenir des échecs de Bitcoin ici aussi, écrit notre analyste Dan Ashmore.

Le taux de pénétration d’Internet n’est que de 35 % au Nigeria, tandis que la volatilité de Bitcoin signifie qu’il serait idéaliste de lui attribuer n’importe quel type de rôle de « couverture ».

Un Bitcoin se négocie aux alentouurs de 38 000 $ au Nigeria.

Le prix peut être vu sur la bourse nigériane NairaEx, où il est coté à 17,8 millions de nairas. Cela équivaut à 38 600 $, malgré le prix de Bitcoin à 23 200 $ sur le marché, ce qui signifie qu’il se négocie avec une prime de 66 % au Nigeria.

Le Nigéria passe à une société sans numéraire

La prime intervient à un moment où la banque centrale nigériane fait un grand pas vers une société sans numéraire.

Des limites sur les retraits aux guichets automatiques ont été mises en place, les citoyens étant limités à retirer 20 000 nairas par jour (43 $ aux taux actuels) et 100 000 nairas par semaine (217 $).

La gestion controversée de l’argent au Nigéria

La banque centrale a également prolongé ce week-end la date limite pour que les citoyens échangent les anciens billets de banque du 24 janvier au 10 février. Les billets en naira de valeur supérieure avaient été conçus dans le but de réduire la contrefaçon et l’utilisation de l’argent liquide dans la société.

Cette décision a été largement critiquée, les analystes pointant vers une question très évidente : comment l’émission de nouveaux billets de banque réduit-elle l’utilisation des espèces ? Le Nigéria est la plus grande économie d’Afrique et reste fortement dépendant des liquidités.

Outre les questions générales, les Nigérians ont déploré le fait qu’ils n’avaient pas eu suffisamment de temps pour pouvoir s’adapter. Les récits de files d’attente dans les banques étaient nombreux, alors que bon nombre des 210 millions d’habitants du Nigéria vivent dans des zones rurales et n’ont pas accès aux banques, où ils doivent échanger d’anciens billets contre de nouveaux.

Le gouvernement avait annoncé un programme une semaine seulement avant la date limite pour aider les habitants de ces zones rurales via des représentants bancaires, mais la controverse persistait sur le fait qu’il n’y avait pas assez de temps. Des pénuries de nouveaux billets ont également été signalées, les prêteurs commerciaux ne mettant la main sur les nouveaux billets que moins d’un mois avant la date limite.

« Je n’ai pas de bonnes nouvelles pour ceux qui pensent que nous devrions déplacer la date limite ; mes excuses », avait déclaré mardi dernier le gouverneur de la banque centrale Godwin Emefiele.

Néanmoins, la banque centrale a finalement cédé, la pression politique montant avant les élections présidentielles dans quelques semaines.

Bitcoin, pourrait-il aider le Nigeria ?

Les développements chaotiques ne sont que le dernier exemple de la mauvaise gestion de l’argent par les gouvernements du monde entier. Le Nigéria n’a pas non plus été étranger à l’inflation historiquement.

Un zoom sur 2022 montre que l’année dernière a vu la monnaie se dévaluer à un taux nettement plus élevé que la plupart des économies développées du monde.

Dans ce contexte, la banque centrale a également annoncé le lancement d’un système de carte domestique la semaine dernière. L’objectif est de créer une concurrence pour Visa et Mastercard, poussant à nouveau le Nigéria vers une société sans espèces tout en économisant au pays les frais de transaction à l’étranger.

L’objectif peut être admirable, mais les réalités de la situation rendent la poussée difficile. Comme mentionné ci-dessus, il s’agit d’une société encore extrêmement dépendante de l’argent liquide, avec une grande partie de la population exclue des banques.

Certains Bitcoiners mentionnent la crypto-monnaie comme la solution pour les Nigérians. Pour moi, cela me semble un peu idéaliste. S’il ne fait aucun doute que Bitcoin est extrêmement accessible par rapport aux services bancaires dans les pays développés, il nécessite toujours une connexion Internet. Et au Nigeria, ce n’est pas aussi facilement disponible.

Si les fondamentaux du Bitcoin le rendent certainement intéressant dans le contexte d’une monnaie sous contrôle sévère et avec un flirt historique avec l’inflation, ne négligeons pas le fait que Bitcoin a ses propres problèmes.

Un Bitcoin valait 68 000 $ il y a un peu plus d’un an. Ensuite, c’était 16 000 $ vers la fin de l’année dernière. Maintenant, c’est 23 200 $. Pour ceux qui vivent dans les zones rurales du Nigéria, cette volatilité serait éreintante et la rend tout simplement totalement irréalisable pour le moment, malgré les clameurs des passionnés de Bitcoin.

Je pense – et j’ai beaucoup écrit à ce sujet auparavant – que Bitcoin a des attributs vraiment intrigants en ce qui concerne les économies en développement et l’effondrement des devises, et ce qui pourrait arriver si l’actif continue à mûrir.

Cependant, en 2023, il s’agit d’un actif à risque extrême qui ne pourrait pas être moins adapté pour stocker sa richesse. Le Naira peut ressentir une inflation de plus de 20 % en ce moment, mais Bitcoin peut diviser son prix de 50 % en seulement une journée.

Pourquoi la prime Bitcoin est-elle si élevée ?

La façon dont j’aime voir cela ressemble à l’indice Big Mac avec parité de pouvoir d’achat. Une mesure amusante pour évaluer le prix d’un pays, l’indice Big Mac compare le prix du bien universel qu’est le burger le plus célèbre de McDonald’s d’un pays à l’autre.

De la même manière, regarder le prix auquel Bitcoin se négocie peut fournir des indices sur le bon fonctionnement de l’argent d’une nation. La prime de 66 % au Nigeria met clairement en évidence qu’il y a de véritables turbulences dans l’économie. Les citoyens sont prêts à payer une marge aussi énorme pour retirer leur argent de Naira.

Là encore, il pourrait y avoir d’autres facteurs en jeu. La prime Kimichi a persisté pendant de nombreuses années, décrivant la prime constante qui pouvait être observée sur le marché coréen du bitcoin. Cela était principalement le résultat de problèmes de réglementation entourant Bitcoin, toujours controversé.

Si rien d’autre, cette histoire du Nigeria montre à quel point une grande partie du monde est fragile en matière d’argent. Avec ces épisodes qui se produisent de plus en plus régulièrement, ainsi que ceux en Argentine, au Liban, en Turquie, etc., il n’est pas surprenant qu’il y ait une demande croissante pour le mystérieux actif décentralisé que nous appelons tous Bitcoin.

Mais prétendre que Bitcoin est quelque chose de proche d’une solution en ce moment serait naïf. Quant à l’avenir, qui sait ?