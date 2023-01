Points clés à retenir

La crypto-monnaie a augmenté en ce début d’année en raison des attentes selon lesquelles les taux d’intérêt pourraient être réduits plus tôt que prévu.

Cela contraste avec l’opinion selon laquelle la crypto-monnaie n’est pas corrélée, ce qui prouve qu’elle est fausse.

L’évaluation de l’évolution des prix de la crypto-monnaie à travers la pandémie et le cycle de hausse des taux qui a suivi montre une classe d’actifs extrêmement risquée qui évolue en ligne avec d’autres classes d’actifs spéculatifs.

Au cours des deux derniers mois, les marchés sont passés au vert en raison de l’affaiblissement des données sur l’inflation dans le monde entier. La crypto-monnaie n’a pas été oubliée sur la liste des invités, les actifs numériques atteignant leur plus fort rallye en 9 mois.

S’il y avait un doute (et à l’heure actuelle, il ne devrait vraiment pas y en avoir), cela prouve une fois pour toutes que tout récit selon lequel la crypto-monnaie est un actif non corrélé est mort.

Course de taureaux pandémique

Pour récapituler rapidement les dernières années dans le pays des crypto-monnaies, la classe d’actifs a d’abord augmenté violemment alors que les banques centrales du monde entier poursuivaient une politique de taux d’intérêt ultra-bas.

Alors que les économies s’arrêtaient pour le présage noir ultime, la pandémie de COVID-19, les nations étaient confrontées à des perspectives très incertaines au premier trimestre de l’année 2020. Avec des confinements installés partout dans le monde, les banques centrales ont été obligées de faire ce qu’elles pouvaient pour stimuler ces fermetures brusques.

Il en est résulté des plans de relance d’une ampleur sans précédent.

Avec toutes ces mesures de relance et de l’argent bon marché générationnellement, les actifs à risque sont devenus des bananes. Le plus grand leader de tous était la crypto-monnaie. Certains ont fait valoir que les actifs augmentaient en raison de l’inflation inévitable qui résulterait de toute cette politique monétaire expansionniste, car la crypto-monnaie était une couverture contre le système fiduciaire. L’argument ne tiendrait pas.

La transition vers un nouveau paradigme des taux d’intérêt

L’année 2022 a en effet entraîné une flambée de l’inflation, et cette fois les banques centrales ont été obligées de faire le contraire – de relever agressivement les taux alors que le coût de la vie montait en flèche sans relâche.

Cela a freiné les actifs à risque, selon le playbook. La liquidité est aspirée hors du système, supprimant la demande. Les investisseurs disposent désormais de voies alternatives pour stocker leur richesse et gagner un rendement, les bons du Trésor garantis par le gouvernement offrant désormais des alternatives raisonnables, par opposition aux taux zéro auparavant (ou négatifs dans certains pays).

Mais la crypto-monnaie a suivi le reste des actifs à risque du monde. Non seulement cela, mais l’ampleur de l’effondrement du secteur était différente de tout ce que nous avons vu dans une classe d’actifs majeure depuis longtemps. Bitcoin a rasé plus des trois quarts de sa capitalisation boursière, et il s’en est sorti favorablement par rapport aux altcoins, dont beaucoup ont été décimés.

Et maintenant, les deux derniers mois ont apporté des lectures plus optimistes concernant l’inflation. Les chiffres sont toujours effrayants, mais juste un peu de positivité s’est glissée dans la mesure où le pire est peut-être passé. Bien sûr, il y a toujours une guerre en cours en Europe et maintenant la peur s’est élevée qu’une récession puisse être imminente (si ce n’est déjà fait), mais bon – célébrons tout ce que nous pouvons gagner.

Le marché boursier a prudemment progressé, car le marché s’attend à ce que les taux d’intérêt élevés cessent plus tôt que prévu.

La seule chose est que la crypto-monnaie a également augmenté. Non seulement cela, mais elle a enregistré des gains qui font exploser les mouvements des marchés boursiers.

Ce qui, vous savez, suggère en quelque sorte que ce n’est peut-être pas du tout une couverture contre l’inflation. Alors que l’inflation redescend et que la probabilité de taux plus bas et d’une autre période d’expansion augmente, la crypto-monnaie augmente. Allez comprendre.

La corrélation vs le marché boursier reste élevée

La preuve est dans le pudding. Il est assez clair en regardant simplement le graphique des prix du S&P 500 par rapport au Bitcoin que la corrélation ici est frappante – la principale variable cachée étant les taux d’intérêt.

Littéralement, la crypto-monnaie est le contraire d’un actif non corrélé – elle a évolué au même rythme que le marché boursier au cours des dernières années.

Fait intéressant, il y a eu des périodes de découplage. Malheureusement, ils sont survenus au milieu de plantages spécifiques à la cryptographie. Pour le montrer, j’ai tracé la corrélation Bitcoin/S&P 500 par rapport au prix du Bitcoin au cours des deux dernières années.

La corrélation a été élevée, à part quelques périodes notables – toutes se produisant lorsque le prix du Bitcoin a chuté. L’exemple le plus récent était celui de novembre 2022, lorsque la crypto a vacillé au milieu du crash de FTX.

Il n’y a vraiment pas de débat ici. La crypto-monnaie est un actif hautement corrélé et à risque extrême. La seule question est de savoir s’il peut se débarrasser de ce surnom à long terme. Mais toute pensée contestant qu’elle ne soit pas actuellement extrêmement spéculative est loin de la vérité.