Sandbox et Metacade deviendront-ils les leaders du marché du métavers ?

Peu après que Facebook ait annoncé son arrivée dans le métavers et changé son nom en Meta en Octobre 2021, les jetons métavers ont connu une croissance fulgurante. Un de ces jetons était le Sandbox, qui a depuis été placé sous le feu des projecteurs. Cependant, il y a aussi beaucoup de nouveaux projets passionnants qui font leur entrée dans le secteur, et l’un d’eux, dont on a le plus récemment parlé sur les réseaux sociaux, est Metacade.

Aujourd’hui nous allons étudier les facteurs qui pourraient conduire Sandbox et Metacade à devenir les jetons métavers en tête du marché, et potentiellement le prochain meilleur investissement.

Qu’est-ce que Sandbox ?

Sandbox est un monde 3D décentralisé qui fonctionne sur la blockchain Ethereum. Les utilisateurs achètent des parts de terrains avec les jetons non-fongibles LAND pour créer des expériences qu’ils peuvent partager et monétiser en utilisant le jeton SAND. Ceci a conduit au développement de jeux indépendants à part entière dans le métavers de Sandbox, avec lequel les joueurs interagissent en utilisant des avatars personnalisables équipés d’objets connectés rares se portant sur soi.

Son système de construction à base de blocs ressemble beaucoup à Minecraft, mais avec la propriété numérique en plus, les possibilités sont décuplées.

Qu’est-ce qui fait de Sandbox un leader du marché ?

Une économie basée sur le propriétaire

En général, les jeux qui mettent l’accent sur le contenu généré par les utilisateurs, comme Roblox , prennent une part importante sur les récompenses durement gagnées des joueurs. Le jeu Sandbox a été lancé en ayant pour vision de bouleverser ce modèle, et au contraire, de permettre aux utilisateurs de vraiment s’approprier leurs objets et leurs expériences. Les ACTIFS NFT sont des objets comme des véhicules, des animaux et des structures qui peuvent être achetés et vendus sur la plateforme de jeux Sandbox. Même des jeux entiers sont non-fongibles, représentés par des jetons de GAME.

Une création basée sur les pixels

Le jeu Sandbox dispose d’un constructeur d’objets intégré appelé VoxEdit . Chaque bloc / pixel est connu sous le nom de voxel ; ceux-ci s’assemblent pour créer des personnages, des bâtiments, des animaux et quasiment tout autre objet qu’il vous viendrait à l’esprit de construire. Ceci donne aux joueurs une liberté complète de construire tout ce qu’ils veulent et de convertir leurs créations en actifs NFT, qui peuvent ensuite être utilisés pour des expériences.

Création de jeu

Une des meilleures fonctionnalités de Sandbox est la fonction Création de jeu qui permet aux joueurs de construire sur les TERRAINS qu’il possèdent, en utilisant des ACTIFS qu’ils ont construits ou achetés sur le marché. Cela permet à quiconque de concrétiser ses idées sans avoir besoin de connaître la moindre ligne de code, et tout ça gratuitement.

Qu’est-ce Metacade ?

Metacade est une salle d’arcade virtuelle où les utilisateurs peuvent découvrir de nouveaux jeux basés sur la blockchain, se mettre en relation avec d’autres passionnés de Play2Earn et avoir leur mot à dire sur le développement futur des jeux métavers. Tout comme Sandbox, Metacade veut se débarrasser des studios de jeux financés par du capital-risque qui laissent la communauté au second plan pour privilégier le profit. Au lieu de ça, les équipes derrière Metacade souhaitent remettre les ressources entre les mains des joueurs.

Il se concentre sur trois aspects : Play2Earn, Create2Earn, et Work2Earn, qui vont sûrement révolutionner le paysage GameFi tel qu’on le connaît aujourd’hui. Explorons tout ça.

Qu’est-ce qui va propulser Metacade au statut de leader du marché ?

Un avantage gagné contre le Play2Earn

Alors que la popularité du Play2Earn ne cesse de grandir, le nombre de joueurs et de jeux sur le marché va également augmenter considérablement, ce qui rend plus difficile de trouver a) les meilleurs jeux et b) les jeux qui offrent le plus de récompenses. Avec Metacade, vous pouvez lire (et être payé pour écrire) des avis, voir les classements et partager des conseils en temps réel pour tirer le meilleur profit de votre expérience Play2Earn.

Un financement géré par la communauté

Un des aspects les plus excitants de Metacade est le lancement des Metagrants, qui permettent aux utilisateurs de voter pour financer leurs projets favoris à venir. Le gagnant reçoit non seulement un soutien financier pour développer son projet, mais la communauté Metacade peut interagir directement avec les développeurs, tester et leur donner des avis pour participer au succès du jeu. Lancer ces jeux à travers la salle d’arcade Metacade permet de renforcer la plateforme dans son ensemble, puisque d’autres projets dirigés par la communauté viennent alimenter le système.

Une économie à la demande pour le GameFi

Une partie de la vision de Metacade pour le futur est de créer une plateforme où les utilisateurs peuvent se connecter, discuter avec d’autres passionnés, jouer à certains de leurs jeux favoris et trouver des opportunités rémunérées pour faire ce qu’ils aiment. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, du test d’un jeu pendant quelques heures à un stage avec une société de développement de blockchain.

La possibilité de tirer le meilleur parti de ses jeux favoris avec des tournois

En utilisant le jeton Metacade (MCADE), les joueurs peuvent s’inscrire à des tournois pour gagner des gros prix sur les jeux auxquels ils aiment déjà jouer. Jouez en équipe avec vos amis ou en solo dans des compétitions épiques pour montrer vos compétences et gagner encore plus avec vos jeux Play2Earn préférés.

Devrais-je acheter Metacade ou Sandbox ?

Si Sandbox est le jeu auxquels jouent les joueurs, alors Metacade est l’endroit pour trouver ces jeux. Metacade repose sur la croissance de l’industrie des jeux de blockchain pour sa réussite, tandis que Sandbox repose uniquement sur la croissance de sa base d’utilisateurs, on pourrait dire que Metacade est le moins risqué.

Les deux projets pourraient constituer d’excellents achats pour l’avenir du métavers. Mais avec un taux de croissance des jeux de blockchain censé être multiplié par 10 au cours des trois prochaines années , il ne serait pas surprenant que Metacade arrive en tête.

Vous pouvez acheter Sandbox chez eToro ici .