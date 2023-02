Shiba Inu brûle des millions de tokens Shib dans l’espoir d’une reprise, mais Metacade reste un meilleur achat

Les projets de crypto-monnaies peuvent induire une hausse des prix de différentes manières, le brûlage de tokens est l’un des plus évidents d’y parvenir. En effet, les tokens brûlés sont retirés de l’offre en circulation, transférant leur valeur aux tokens restants.

C’est l’approche adoptée par le populaire projet de monnaie meme Shiba Inu, qui a vu plus de 380 milliards de tokens SHIB brûlés depuis que le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a brûlé ses 410 trillions de tokens en 2021.

Cependant, avec une offre totale d’un quadrillion de tokens, les brûlages ne font pas une grande différence pour la prévision du prix de Shiba Inu. De plus, avec certains nouveaux projets incroyables offrant un potentiel de gains incroyables, comme Metacade, attirent de nombreux détenteurs de SHIB.

Est-ce l’utilité de Metacade qui le distingue ?

Alors que les projets de monnaies memes comme Shiba Inu essaient de créer une utilité pour les tokens afin de retrouver du dynamisme ou s’appuient sur les gros titres qui proviennent des brûlages de tokens uniques. Il est difficile pour les projets de continuer à trouver des acheteurs en raison du manque de progrès réalisés dans leur écosystème.

Les projets ayant de grandes ambitions et utilisant des tokens ayant un haut niveau d’utilité sont dans une position bien plus forte, car le prix du token peut augmenter même pendant les hivers cryptos les plus durs grâce à l’utilisation de la plateforme que le token offre.

Metacade est un excellent exemple d’un tel projet et une opportunité rare pour les investisseurs qui ont lu le contenu du whitepaper et ont décidé d’investir dans un projet à fort potentiel dès les premières étapes.

Les plans exposés par l’équipe de Metacade sont en grande partie à l’origine de l’énorme succès de la presale jusqu’à présent, qui a permis de lever $6,7m en un temps record. Ce niveau de performance n’est pas fréquent et est un indicateur clair du potentiel de gains important du projet.

Qu’est-ce que Shiba Inu (SHIB) ?

Shiba Inu est un projet de monnaie meme sur la blockchain Ethereum, ayant suivi les traces de Dogecoin en tant que projet dirigé par un sympathique chien de dessin animé Shiba Inu.

Shiba Inu a commencé sans pratiquement aucune utilité, mais depuis qu’il a pris de la vitesse en tant que projet visant à reproduire le succès de DOGE sur une chaîne plus flexible, l’équipe de Shiba Inu a construit un écosystème DeFi afin de lier le token à un produit fonctionnel.

Prévision du prix du Shiba Inu général : Le SHIB peut-il faire un retour en force ?

Shiba Inu a payé le prix de son utilité limitée avec une chute importante de son prix depuis le marché haussier de 2021. La difficulté à laquelle le projet est confronté aujourd’hui, et qui a un impact sur la prévision du prix de Shiba Inu, est de savoir jusqu’où il peut réellement aller du point de vue de l’utilité, avec très peu de choses qui le différencient des autres dans l’espace DeFi.

La prévision du prix du Shiba Inu semble sombre, et si SHIB peut maintenir le prix de 0,000009 $ tout au long de 2023, ce serait une victoire pour le projet. La seule chance que le projet semble avoir pour l’avenir est une solution de couche 2 spécifique à SHIB, appelée Shibarium, qui pourrait permettre une plus grande accessibilité aux petits investisseurs rebutés par les frais de transaction d’Ethereum.

Si Shibarium peut aider le SHIB à revenir en forme , il est possible que le prix du SHIB double d’ici 2025 pour atteindre 0,000018 $, mais le projet doit accomplir beaucoup plus au cours des deux prochaines années pour se donner cette chance.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade séduit les investisseurs avec son projet de développement d’une immense arcade play-to-earn, qui permettra aux joueurs de toutes sortes de tirer un revenu de leur passe-temps favori, que ce soit en jouant à des jeux de manière décontractée, en participant à des tournois ou même en prenant part à des compétitions pour atteindre le sommet des classements.

La plateforme est conçue pour encourager l’engagement grâce à un système de récompense complet, même pour les activités non liées au jeu qui contribuent à l’expérience utilisateur de la plateforme, comme la rédaction de contenu ou l’engagement dans la communauté.

Comment fonctionne MCADE ?

Le puissant token utilitaire, MCADE, est la monnaie de la plateforme utilisée pour tous les achats et récompenses des utilisateurs. Le token donne également à ses détenteurs des droits de gouvernance, comme dans le programme Metagrants qui permet à la communauté d’évaluer les prototypes de jeux afin que les détenteurs de MCADE puissent voter pour distribuer les fonds de développement, contribuant ainsi à orienter l’avenir de la gamme de jeu en ligne.

Les investisseurs peuvent staker leur MCADE pour obtenir un revenu passif qui est émis en stablecoins afin de ne pas réduire l’offre globale, ce qui rend le projet encore plus intéressant pour les investisseurs qui recherchent un choix d’investissement de haute qualité.

Le projet dispose d’un plan clair pour son autonomie future, ce qui est une composante essentielle d’un projet en passe de connaître une croissance impressionnante du nombre d’utilisateurs. Plusieurs sources de revenus externes, notamment le launchpad de jeux et de la publicité sur la plateforme, ont déjà été identifiées dans le cadre du plan cohérent qui semble innover le monde des jeux en ligne tel que nous le connaissons.

prévision générale du prix de Metacade : MCADE peut-il être multiplié par 100 en 2023 ?

Le fort potentiel démontré par Metacade est la seule raison pour laquelle de nombreux investisseurs pensent que MCADE pourrait être multiplié par 100 après la fin de la presale, ce qui placerait MCADE à 2 dollars par token soit une prévision bien plus haute que celle du prix Shiba Inu.

Avec un tel potentiel et un sentiment d’inévitabilité quant à l’énorme croissance du nombre d’utilisateurs que pourrait connaître la plateforme, il est possible que MCADE atteigne 5 $ d’ici 2025, et au-delà. Tout est donc possible.