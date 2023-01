Solana, est-il mort ? Les meilleurs projets fuient la blockchain

Points clés à retenir

Solana a perdu 95 % de sa valeur, passant de 54,5 milliards $ à 4,4 milliards $.

Son association avec Sam Bankman-Fried a provoqué une nouvelle baisse des prix.

Les meilleurs projets ont fui la blockchain cette année, avec des inquiétudes quant à l’avenir à long terme de Solana.

Pour les investisseurs en crypto-monnaie, l’année 2022 était une année à oublier.

Mais même parmi toute la douleur, les fans de Solana ont été blessés plus que la plupart. Début 2022, Solana était la cinquième plus grande crypto-monnaie au monde avec une capitalisation boursière de 54,5 milliards $. Aujourd’hui, elle est seizième dans le classement, après avoir perdu plus de 95 % par rapport à son sommet, et vaut désormais 4,4 milliards $.

Que s’est-il passé avec Solana ?

Tout d’abord, l’évidence. Le climat macro s’est inversé de manière incommensurable au cours de la dernière année. Après une décennie de taux d’intérêt au niveau du sous-sol et d’une imprimante à billets à écoulement libre, la Réserve fédérale a débranché la prise.

Et juste comme ça, pour la première fois dans la courte histoire de la crypto-monnaie, elle fait face à un marché baissier dans l’économie au sens large. Au cours de la course haussière explosive de la décennie précédente, tout ce qui avait un pouls a connu des retours vertigineux. Mais maintenant, la fête est finie.

Cela dit, comparer Solana contre Bitcoin montre à quel point la sous-performance a été flagrante.

Les pannes de Solana sont un énorme problème

Le premier problème est les pannes incessantes. J’ai écrit en juin sur la façon dont Solana me rappelle mes écouteurs cassés. Vous savez, super quand ils fonctionnent, mais étant donné que je dois continuer à tordre l’écouteur, déconnecter et reconnecter, pour écouter de la musique, ils ne me sont pas très utiles.

Solana est comme ces écouteurs. Il a fléchi son TPS leader du marché et ses frais de gaz bon marché pendant un certain temps, se positionnant comme un « tueur d’ETH », et a bénéficié d’un flot d’intérêt et de gains élevés pendant la pandémie à la suite de cela.

Bien sûr, comme je l’ai dit plus haut, c’était pendant une période d’expansion de tous les actifs à risque, et la diligence raisonnable dans le secteur des altcoins n’était pas exactement aussi granulaire qu’elle aurait dû l’être. Il y avait – et il y a – de sérieux problèmes sous le capot de Solana, car les pannes se sont poursuivies à un rythme incessant.

Répondez dons à ceci – quelle est l’utilité d’une blockchain si elle s’éteint fréquemment ?

De retour à cet article de juin, j’écrivais : « J’en ai un peu marre d’utiliser les mots ‘potentiel’, ‘pourrait’ et ‘peut-être’ quand il s’agit de discuter de Solana ». Depuis lors, son prix a baissé de 70 % supplémentaires, le marché semblant presque abandonner l’espoir de Solana d’atteindre la pertinence.

La montée en puissance des couches 2 menace également le principe de base de Solana, attaquant son cas d’utilisation principal. La couche 2 fonctionne, ce qui est une simple déclaration que Solana ne peut tout simplement pas défendre par elle-même en ce moment.

Sam Bankman Fried

Soupir. Il a été difficile au cours du mois dernier de parler de tout ce qui concerne la cryptographie et de ne pas mentionner le chevalier blanc devenu méchant qu’est Sam Bankman-Fried. Mais malheureusement, sa disparition a eu des conséquences désastreuses pour Solana.

Le fondateur en disgrâce de FTX était un fervent partisan de Solana, le jeton apparaissant même sur le bilan très médiatisé de FTX alors qu’il cherchait désespérément des investisseurs à la dernière minute. En fait, Bankman-Fried était le plus grand champion de Solana.

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3. Sell me all you want. Then go fuck off. — SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021

Les critiques soutiennent maintenant que l’ascension verticale de SOL pendant la pandémie a été en partie causée par les interventions de Bankman-Fried. La distribution des jetons SOL était également connue pour être lourde en VC, ce qui signifie que les portefeuilles de baleines auraient probablement pu influencer son prix beaucoup plus que les autres crypto-monnaies.

Au cours des deux mois qui ont suivi l’implosion de FTX, Solana a lutté beaucoup plus que les autres crypto-monnaies.

Les investisseurs craignent qu’une partie du soutien de Bankman-Fried à SOL provienne d’activités frauduleuses, compte tenu des révélations sur ce qui s’est passé à huis clos chez FTX. Caroline Ellison, PDG d’Alameda et proche confidente de Bankman-Fried, a déclaré à la SEC que Bankman-Fired avait délibérément manipulé le jeton FTT. Dans ce contexte, comment dire qu’il n’a pas fait la même chose pour SOL ?

Quoi qu’il en soit, la simple association avec le fraudeur a suffi à nuire aux perspectives de Solana.

Les projets et les capitaux quittent Solana

En ce qui concerne la DeFi, la valeur totale verrouillée (TVL) sur la blockchain Solana est désormais de 217 millions $, contre plus de 10 milliards $ à la fin de l’année 2021.

La migration des projets de Solana vers des blockchains rivales est peut-être encore plus préoccupante. Les collections de NFT de premier plan DeGods et y00ts ont annoncé la semaine dernière qu’elles migraient respectivement vers Ethereum et Polygon, un coup de marteau pour les fidèles de Solana.

« Il y a un argument à faire valoir que (DeGods) a plafonné sur Solana », a déclaré le chef du projet DeGods et créateur de y00ts, Rohun Vora, dans un Twitter Spaces. « C’est difficile à accepter, mais il a été difficile de grandir au rythme que nous voulons. Si Ethereum est l’endroit où nous devons aller pour continuer à croître, c’est ce que nous devons faire. »

La glissade de Solana a été si brutale que même son supposé plus grand rival, le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a tenté de dire quelques mots gentils. Cela en dit long sur la chute du SOL, car il est même difficile de l’appeler un rival d’Ethereum plus longtemps, étant donné qu’il n’est même plus dans le top 10 des blockchains en termes de TVL.

Some smart people tell me there is an earnest smart developer community in Solana, and now that the awful opportunistic money people have been washed out, the chain has a bright future. Hard for me to tell from outside, but I hope the community gets its fair chance to thrive🦾🦾 — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 29, 2022

Peut-il se reprendre ?

La question est maintenant de savoir si tous ces problèmes sont terminaux. SOL peut-il rebondir ? Eh bien, le problème ici est double. Comme l’affirme Vitalik, « l’horrible argent opportuniste des gens a été emporté ». Ceci, tout en endommageant SOL de manière significative comme indiqué précédemment, indique un problème à court terme.

D’un autre côté, il existe une myriade de problèmes qui sont antérieurs à la saga Bankman-Fried et qui restent des problèmes. Le TPS leader sur le marché et les frais bon marché de Solana sont excellents, mais ils s’accompagnent d’un compromis contre la sécurité et la stabilité, ce que les utilisateurs ont vivement ressenti au cours de la dernière année avec les problèmes très médiatisés.

Personnellement, je pense que Solana a un chemin très difficile à parcourir. Pour l’ensemble du secteur des altcoins, la marée s’est éteinte et il est maintenant évident à quel point ces projets ont été évalués sur la base de taux d’intérêt nuls et de la frénésie FOMO de la pandémie. Avec une inflation toujours élevée, un climat géopolitique ténu et de nombreuses autres variables baissières et incertitudes, le climat macro ne changera pas de si tôt.

Cela fait de tout altcoin un pari risqué. Mais pour Solana en particulier, qui mène une bataille supplémentaire de certains de ses plus grands projets en l’abandonnant, son soutien le plus célèbre étant une fraude et éventuellement une manipulation de son prix, et une vague de sentiments négatifs, les choses sont particulièrement troubles.

J’espère que les développeurs continueront et que le potentiel sous-jacent finira par être exploité. Mais dans ce climat, les catalyseurs d’une hausse des prix pour revenir là où ils étaient ne sont tout simplement pas présents en ce moment.