La mise à niveau tant attendue Merge du réseau Ethereum a été achevée avec succès dans les premières heures du jeudi 15 septembre 2022. Le moment correspondait aux prédictions antérieures des développeurs d’Ethereum, en fonction du hashrate Ethereum.

La mise à niveau Merge crée un réseau de blockchain plus économe en énergie depuis qu’Ethereum est passé d’un réseau de blockchain de preuve de travail (PoW) à un réseau de preuve de participation (PoS). Cependant, le prix de l’Ether (ETH) a fortement chuté après la fusion et dans les premières heures de ce vendredi, il se négociait à 1 474,20 $, en baisse d’environ 7,93 % par rapport au niveau de prix de jeudi.

Néanmoins, les analystes s’attendent à ce que le prix augmente dans les prochains jours une fois que les investisseurs auront dénoué les couvertures qu’ils avaient achetées en anticipant des ratés lors du déploiement. Jusqu’à présent, aucun problème n’a été signalé avec la fusion, ce qui est susceptible de déclencher la confiance des investisseurs et éventuellement de faire monter les prix.

Selon Jon Charbonneau, chercheur à la société de recherche en cryptographie Delphi Digital, la fusion marque le « plus grand événement en cryptographie depuis la création de Bitcoin et d’Ethereum. En supposant que tout se passe bien, l’attention se tournera vers les futures mises à niveau d’Ethereum ».

Pour aider les investisseurs et les traders qui désirent acheter le jeton Ethereum après la fusion, Coinjournal a préparé ce bref guide sur les meilleurs endroits pour acheter des pièces Ethereum.

Continuez à lire pour en savoir plus.

Ethereum a été le deuxième réseau de blockchain à être développé après Bitcoin, qui a été la première blockchain à être développée. Son jeton natif/crypto-monnaie Ether (ETH) est la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Lors de leur lancement, Bitcoin et Ethereum ont été conçus pour utiliser un mécanisme de consensus PoW pour confirmer les transactions au sein des réseaux.

Cependant, le mécanisme PoW s’est avéré consommer beaucoup d’énergie, ce qui a eu un impact négatif sur l’environnement. Ethereum a entrepris de passer à un mécanisme PoS moins contraignant, moins énergivore et plus efficace que le PoW.

Ethereum a terminé avec succès la migration vers un système PoS via la mise à niveau de fusion qui a eu lieu le jeudi 15 septembre.

Suite à la fusion d’Ethereum, une nouvelle campagne publicitaire est en cours ciblant la consommation d’énergie de Bitcoin en raison de son mécanisme de consensus de preuve de travail (PoW).

Supposons que vous souhaitiez investir dans une crypto-monnaie populaire qui devrait augmenter considérablement dans les prochains jours. Dans ce cas, ETH pourrait être un bon choix, surtout après la mise à niveau réussie Merge.

Cependant, le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et vous devez investir avec prudence.

Malgré la chute des prix après la fusion, les analystes s’attendent à ce que le prix d’Ethereum dépasse éventuellement les 2 000 $ dans les prochains jours une fois que les investisseurs auront dénoué leurs positions de couverture, car il n’y a actuellement aucun hoquet enregistré après la mise à niveau de la fusion.

"The merge will reduce worldwide electricity consumption by 0.2%" – @drakefjustin

— vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022