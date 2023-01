Tu as raté le Dogecoin ? Voici la presale de Metacade (MCADE)

Dogecoin (DOGE) est maintenant une crypto-monnaie du top 10 après avoir démarré à seulement 0,0003 $ par token. Les « pierres précieuses à petite capitalisation » comme DOGE peuvent être difficiles à découvrir, mais la presale de crypto-monnaie de Metacade (MCADE) pourrait bien être la prochaine grande opportunité.

Metacade : La meilleure pierre précieuse depuis Dogecoin ?

Dogecoin a fourni un revenu de plus de 2000 fois depuis son lancement en décembre 2013. C’est un excellent exemple du potentiel de croissance élevé des investissements crypto à un stade précoce. Malheureusement, la plupart ont manqué les gains insensés réalisés par DOGE, mais il reste encore beaucoup d’opportunités dans le Web3.

Les presales de crypto sont parmi les opportunités d’investissement les plus lucratives disponibles en ce moment. Les presales sont le stade le plus précoce de la collecte de fonds pour les projets Web3, et elles produisent souvent des revenus importants pour les détenteurs à long terme.

Metacade (MCADE) vient de commencer sa presale de crypto et semble déjà être l’une des meilleures opportunités d’investissement de 2023. La phase bêta a été entièrement vendue en peu de temps, attirant 1,12 million de dollars de financement, 140 000 000 MCADE s’étant vendus au prix de 0,008 $.

Les premiers investisseurs dans Metacade peuvent s’attendre à des revenus considérables, car la plateforme est une expérience GameFi complète qui vise à devenir une plateforme pour la communauté Web3. Metacade cherche non seulement à offrir une gamme croissante de jeux Play2Earn ( P2E ), mais aussi l’accès à certains des alpha les plus précieux dans l’espace, et des possibilités de gains étendus au-delà de son arcade.

MCADE pourrait-il atteindre 1$ en 2023 ?

Après la presale de la crypto, MCADE sera lancé sur les échanges décentralisés (DEX) dans son IDO public, ce qui devrait stimuler la demande pour le token et pousser le prix à la hausse. Les experts prévoient une action de prix exceptionnelle pour MCADE, les investisseurs visent deux niveaux de prix clés.

L’objectif supérieur pour MCADE est de 1 $, ce qui représenterait un gain de 50x par rapport à la fin de la presale de la crypto. Pour cela, il faudrait que MCADE franchisse les niveaux de fluctuation à 0,50 et 0,75 $, mais étant donné l’engouement autour du projet, 1$ est donc réalisable pour MCADE.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade va devenir la plus grande plateforme d’arcade blockchain, qui offrira des jeux occasionnels et compétitifs à travers une sélection de titres de style arcade. Chaque jeu de Metacade aura un système de gain, qui offrira des récompenses en tokens MCADE aux joueurs qui auront franchi des niveaux et progressé dans le jeu.

Metacade veut aussi devenir un hub communautaire dynamique, où les joueurs pourront accéder aux dernières informations sur l’espace de jeu de la blockchain. Metacade présentera les tendances les plus hypes, les derniers titres et tous les meilleurs conseils et astuces pour tirer le meilleur parti de l’expérience de jeu en blockchain.

Comment fonctionne Metacade ?

Les gamers pourront jouer à une vaste sélection de différents jeux P2E et commencer à gagner des tokens MCADE dès leur entrée sur la plateforme. Metacade offrira également aux joueurs compétitifs la possibilité de tester leurs compétences contre des joueurs du monde entier grâce à sa fonction Compete2Earn.

Metacade est axé sur la communauté et vise à créer un lieu central pour tout ce qui concerne GameFi. L’une des principales initiatives visant à encourager la participation de la communauté est le système innovant Create2Earn. Il récompensera les utilisateurs avec des tokens MCADE pour leur contribution à la communauté de différentes manières, notamment en partageant des idées, en publiant des critiques de jeux et en interagissant avec d’autres utilisateurs.

La plateforme hébergera également un site d’offres d’emploi à partir de 2024, qui offrira aux amateurs de crypto-monnaies un point d’accès pour lancer une carrière dans le Web3 . En plus des emplois à temps plein chez les partenaires de Metacade, les utilisateurs peuvent postuler pour des emplois temporaires ou en freelance, et tester de nouveaux jeux avant leur lancement officiel.

Metacade : Un acteur essentiel qui change la donne

GameFi a été un développement révolutionnaire pour l’ensemble de l’industrie du jeu mais, jusqu’à présent, les joueurs de blockchain manquaient d’un hub communautaire central. Metacade offre la solution en développant une plateforme complète pour séduire les joueurs du monde entier, en combinant le plaisir du jeu, la production de contenu et de nombreuses opportunités de revenus crypto pour sa communauté.

Metacade contribuera également à financer la prochaine génération de jeux d’arcade qui seront créés sur la plate-forme. Les développeurs de jeux pourront soumettre des propositions d’investissement à la communauté Metacade, qui aura le pouvoir de décider quels jeux seront intégrés à la plateforme à l’avenir. Les propositions d’investissement gagnantes bénéficieront d’un financement initial dans le cadre du programme Metagrants, ce qui contribuera à stimuler l’innovation sur la scène GameFi en général.

Est-ce que MCADE vaut la peine d’être acheté ?

La presale de crypto-monnaies MCADE est une excellente occasion de réaliser un retour sur investissement significatif. Après que 100 % des tokens aient été vendus pendant la phase bêta, Metacade se prépare à une presale réussie (et peut-être rapidement terminée).

Pour l’instant, MCADE vaut 0,01$. Ce prix passera à 0,02 $ d’ici la dernière étape de la presale de crypto, les investisseurs devraient donc s’empresser d’ajouter autant de MCADE à leur portefeuille avant que le prix ne monte trop. La presale de crypto de Metacade pourrait s’avérer être l’une des plus performantes pour 2023, et pourrait potentiellement produire des rendements comme DOGE dans les années suivantes.