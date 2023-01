Points clés à retenir

La capitalisation boursière de la crypto-monnaie est de retour au-dessus de 1 billion $ après la plus forte augmentation enregistrée en 9 mois.

Un demi-milliard de dollars de ventes à découvert ont été liquidés au cours du week-end, la plus importante en trois mois.

Bitcoin est de retour au-dessus de 21 000 $, Ethereum se retrouve au-dessus de 1 500 $, tandis que les altcoins ont grimpé en flèche.

Malgré un puissant rebond, le marché est toujours en baisse de près de 65 %, ayant culminé à près de 3 000 milliards $ en novembre 2021.

Le marché baissier a fait chuter Bitcoin de 77 %, mais les traders se méfient, il ne s’agit peut-être que d’un redressement à court terme.

Pendant quelques heures au cours du week-end, si vous regardiez un graphique sur les crypto-monnaies, vous aviez l’impression que c’était à nouveau 2020.

La pandémie de COVID est peut-être en train de s’estomper, mais les prix des crypto-monnaies aussi. J’ai produit une analyse détaillée de certaines données en chaîne la semaine dernière qui ont montré à quel point l’année 2022 avait été torride pour les investisseurs, avec 73 % de millionnaires de Bitcoins en moins, un retrait de 2 billions $ sur le marché global de la crypto-monnaie et une réputation traînée dans la boue par divers scandales.

En regardant les données de cette semaine pour coinjournal.net , c’est un peu plus optimiste pour les investisseurs en crypto-monnaies.

Un demi-milliard de dollars de ventes à découvert liquidés

Le week-end a cependant apporté un peu de répit. Bitcoin a atteint son plus fort rallye en 9 mois, prenant le marché par surprise et dépassant les 21 000 $.

En regardant les données de Coinglass, plus d’un demi-milliard de dollars de ventes à découvert ont été liquidés le week-end dernier. Le graphique ci-dessous montre l’étendue de ces liquidations, correspondant plus ou moins aux longues liquidations de l’ effondrement de FTX qui a eu lieu au début du mois de novembre.

Le marché de la crypto-monnaie regagne 1 000 milliards de dollars

Le rebond des actifs numériques a suivi des données d’inflation plus faibles que prévu. Cet optimisme selon lequel l’inflation pourrait avoir atteint un sommet a amené les investisseurs à parier sur le fait que la Réserve fédérale pourrait abandonner sa politique de taux d’intérêt élevés plus tôt que prévu.

Comme nous le savons maintenant, les taux d’intérêt élevés ont aspiré la liquidité du marché, nuisant aux actifs à risque dans tous les domaines. La crypto-monnaie se négocie comme l’un de ces actifs à haut risque, et donc les prix se sont effondrés lorsque la Réserve fédérale a mis en œuvre cette politique monétaire stricte – et donc les échanges de crypto-monnaies ont été moins que gentils avec les traders qui investissent à long terme.

2023 a apporté l’espoir que si l’inflation a vraiment atteint un pic, une lumière au bout du tunnel pourrait être visible. En conséquence, le marché de la crypto-monnaie a bondi pour regagner une capitalisation boursière de 1 000 milliards $. Il est encore loin du sommet historique de près de 3 billions $, mais Bitcoin à 21 000 $ et Ether à 1 500 $ marquent les prix les plus élevés pour le duo depuis avant le scandale de FTX.

Le marché de la crypto-monnaie, a-t-il touché le fond ?

La question flagrante à laquelle sont confrontés les investisseurs est maintenant de savoir s’il s’agit simplement d’un redressement à court terme ou si le creux est atteint.

Comme pour la plupart des questions sur le marché, la macro détient la clé.

« Les deux derniers mois ont sans aucun doute apporté les indicateurs d’un environnement plus positif en ce qui concerne l’inflation, ainsi que la relance de la réouverture de l’économie chinoise », a déclaré Max Coupland, directeur de CoinJournal.

« Cependant, je crains que les investisseurs sautent le pas en supposant que cela signifie que la Fed va maintenant pivoter plus tôt que prévu. Jerome Powell (Président de la Fed) a insisté sur le fait que les taux ne diminueront pas tant que l’inflation ne sera pas fermement maîtrisée, et nous sommes encore loin de l’objectif de 2 %, tandis que des incertitudes telles que la guerre russe en Ukraine se profilent toujours comme hautement imprévisibles ».

Jouons au jeu (très) hypothétique de supposer que le fond est atteint. Cela mettrait le marché baissier à 13 mois, avec une baisse de 77 %, du pic au creux de Bitcoin.

Historiquement, cela le placerait comme le troisième plus grand inconvénient de l’histoire. Cependant, ce ne serait qu’en termes de pourcentage. Le marché de la crypto-monnaie d’aujourd’hui est très différent des années passées, et la taille de l’effacement du capital est à un niveau différent – ou plus de 2 billions $, pour être précis.

Ainsi, alors que la durée et la taille du marché baissier pourraient peut-être impliquer que nous sommes dans les dernières étapes, les données passées ne peuvent tout simplement pas être extrapolées de manière fiable en ce qui concerne la crypto-monnaie. Bitcoin n’a fait son chemin en tant qu’actif principal qu’au cours des dernières années, et les périodes précédentes comportaient une faible liquidité et un ensemble d’investisseurs de niche.

Aujourd’hui, nous sommes également confrontés à un climat macroéconomique sans précédent – une inflation galopante, des taux d’intérêt élevés pour la première fois dans l’histoire de Bitcoin et un marché baissier dans l’économie au sens large pour la première fois depuis le crash de 2008 – la même année que Bitcoin a été inventé.

En conclusion, le week-end dernier a été un sursis bienvenu pour les investisseurs en crypto-monnaies, et équivaut à la poussée la plus puissante en neuf mois, avant les effondrements de LUNA, Celsius, FTX et la transition vers des taux d’intérêt élevés dans l’économie du conseil d’administration.

Mais le chemin à parcourir reste difficile pour le marché dans son ensemble, avec une inflation toujours élevée, une guerre en cours en Europe et une myriade d’autres variables macro qui oscillent. Cette semaine a été une bonne nouvelle, mais les investisseurs en crypto-monnaies ne compteront pas encore leurs poulets.

La prochaine est-elle à marquer sur le calendrier ? Il y aura la réunion très importante du FOMC le 1er février, lorsque la Réserve fédérale décidera de la dernière politique de taux d’intérêt.

Si vous utilisez nos données, nous apprécierions un lien vers https://coinjournal.net . Créditer notre travail avec un lien nous aide à continuer à vous fournir des analyses de données.

Méthodologie de la recherche

Données de liquidation via Coinglass. Données de prix de Yahoo Finance. Toutes les autres données via CoinJournal.