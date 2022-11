Le principal casino crypto Winz.io a lancé Winz.io Sports, son bookmaker de crypto-monnaie.

Winz.io, l’un des principaux casinos de crypto-monnaie, a annoncé le lancement de Winz.io Sports, le paris sportifs crypto donnant accès à plus de 22 000 événements mensuels dans tous les principaux sports et esports.

Selon le communiqué de presse partagé avec Coinjournal, l’équipe a déclaré que le lancement de Winz.io Sports Sports marque une étape importante pour le célèbre casino de crypto-monnaie.

La plate-forme complète l’expérience de casino existante couvrant plus de 5 000 jeux par des développeurs et des créateurs réputés. Le lancement de cette plate-forme réalise le rêve de Winz.io de fournir une exposition aux paris sportifs cryptographiques.

Le bookmaker Winz.io permet aux utilisateurs de profiter d’opportunités passionnantes. Les utilisateurs peuvent parier sur leurs équipes, ligues et tournois préférés.

Selon l’équipe, le lancement de la plateforme à proximité de la Coupe du monde 2022 au Qatar signifie que les passionnés de football auront une nouvelle possibilité de parier sur leurs équipes nationales. De plus, Winz.io Sports offrira un accès à des milliers d’événements en direct chaque mois, couvrant des sports populaires comme le football, le tennis, le basket-ball et d’autres sports.

Les joueurs ont également la possibilité de profiter d’un nouveau bonus passionnant. En entrant le code SPORTS lors d’un dépôt, les joueurs débloquent un bonus de pari sans risque jusqu’à 20 $ et un bonus de dépôt de 100 % jusqu’à 500 $, a ajouté l’équipe.

Winz.io a ajouté que, comme pour les autres bonus, promotions et événements qu’il avait organisés, il n’y avait aucune exigence de mise. Cependant, les conditions de bonus s’appliqueront au bonus de pari sans risque et au bonus de dépôt de 100 %.

L’équipe a déclaré que sa décision de ne jamais imposer d’exigences de mise sur les bonus et les promotions contribuait à différencier sa plateforme de ses concurrents.

Winz.io a déclaré que les utilisateurs peuvent déposer et retirer des fonds via Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) et Ripple (XRP) sur Winz.io Sports. La branche du casino prend également en charge Tether (USDT), Binance Coin (BNB), Bitcoin Cash (BCH) et Tron (TRX), a ajouté l’équipe.

Avec le lancement de Winz.io, la société a déclaré qu’elle offrait désormais des milliers de raisons supplémentaires aux amateurs de crypto-monnaie de consulter ses offres de casino et de paris sportifs.

Winz.io est un casino compatible avec les crypto-monnaies qui a été lancé en avril 2020. L’objectif du casino Winz.io est d’offrir une expérience de jeu crypto juste et rapide. Tous les bonus et récompenses gagnés dans les promotions de Winz.io ne sont soumis à aucune exigence de mise.