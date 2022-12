Poin-Poin Penting

QuadrigaCX mengajukan kebangkrutan pada tahun 2019 setelah CEO-nya Gerald Cotten meninggal secara misterius dan mendadak

Cotten diklaim sebagai satu-satunya yang memiliki akses ke dompet dingin yang berisi dana termaksud

Cotten kemudian terungkap telah menipu pelanggan, dengan skema Ponzi QuadrigaCX

Lebih dari 100 BTC ditransfer secara keliru ke sebuah dompet pada tahun 2019 setelah pengajuan kebangkrutan, dengan wali kebangkrutan EY menyatakan dana tersebut sekarang hilang karena tidak ada yang memiliki akses

Akhir pekan ini, dompet tersebut kembali aktif, dengan dana ditransfer ke layanan mixing kripto



Dompet Bitcoin non aktif milik pertukaran kontroversial (bukan, bukan yang itu) QuadrigaCX aktif kembali akhir pekan ini. Lebih dari 100 Bitcoin yang terkait dengan pertukaran yang mati tersebut dipindahkan dari dompet dingin yang sampai sekarang dianggap sebagai dompet yang tidak dapat diakses oleh siapa pun.

QuadrigaCX, bagi siapa pun yang tidak tahu, adalah pertukaran yang didirikan oleh Gerald Cotten dan subjek dari drama Netflix yang menawan “Trust No One: The Hunt for the Crypto King”. Itu adalah salah satu pertukaran arus utama awal, menangani lebih dari 80% volume Bitcoin Kanada pada suatu waktu. Satu-satunya masalah adalah, itu semua merupakan penipuan.

Apa yang terjadi dengan QuadrigaCX?

QuadrigaCX mengajukan kebangkrutan pada tahun 2019 dengan hampir $ 200 juta terhutang kepada pelanggan. Itu kemudian terungkap menjadi skema Ponzi, dengan Cotten membuka akun dengan nama samaran dan mengkredit dirinya sendiri dengan saldo fiktif, yang kemudian dia perdagangkan dengan pelanggan yang tidak menaruh curiga. Dia menjalani kehidupan ganda sepanjang waktu, dan pertukaran itu hanyalah kedok untuk skema Ponzi kuno.

Perusahaan deretan empat besar Ernest and Young (EY) adalah wali kebangkrutan QuadrigaCX, dan memberikan lapisan intrik tambahan ketika melaporkan bahwa perusahaan tersebut secara keliru mengirim 100 Bitcoin ke dompet yang tidak dapat diaksesnya.

“Pada 6 Februari 2019, Quadriga secara tidak sengaja mentransfer 103 Bitcoin…ke dompet dingin Quadriga yang saat ini tidak dapat diakses oleh perusahaan. Pemantau bekerja sama dengan manajemen untuk mengambil mata uang kripto ini dari berbagai dompet dingin, jika memungkinkan.”

CEO meninggal dalam keadaan misterius

Alasan mengapa dompet ini tidak dapat diakses, tentu saja, adalah karena CEO Cotten meninggal secara misterius saat bepergian, memunculkan sejuta teori konspirasi. Dia rupanya satu-satunya yang memiliki kunci dompet offline yang berisi kripto, itulah sebabnya begitu banyak yang menuduhnya memalsukan kematiannya sendiri.

Akhir pekan ini, dompet dingin yang menerima 100 BTC tersebut di tahun 2019 tiba-tiba aktif kembali. Dompet tersebut mengirim 36 BTC dari dompet ini dan 33 BTC dari dompet ini , yang merupakan dua transaksi terbesar. Tetapi lebih dari sekedar jumlahnya, tujuannya menarik – koin tersebut dikirim ke layanan mixing Wasabi, layanan mixing kripto, yang bertindak untuk mengaburkan sumber dan tujuan dana kripto.

Apa artinya?

Jadi, apakah Gerald Cotten baik-baik saja, dan sedang menggali tabungan Btcoinnya?

Magdalena Gronowska, pemeriksa kebangkrutan dan anggota komite kreditor Quadriga, mengatakan dana tersebut tidak dipindahkan oleh EY. Dan laporan sebelumnya oleh EY mengatakan bahwa Cotten adalah satu-satunya yang memiliki akses ke dompet tersebut.

Sejujurnya, tidak ada yang tahu. Ini hanyalah lapisan misteri ke dalam sebuah cerita yang sudah sangat aneh, membingungkan, dan teduh. Satu-satunya yang kita tahu pasti adalah bahwa Gerald Cotten adalah penipu dan QuadrigaCX adalah penipu, dan sekarang koin yang seharusnya hanya dapat dikendalikan olehnya – yang dianggap hilang, mengingat dia meninggal – bergerak lagi.

Jadi, apakah Cotten masih hidup atau ada orang lain yang memiliki akses ke dompet itu. Tetapi jika aktornya sah, izinkan saya bertanya kepada Anda: mengapa mereka mengirimkan dana ke layanan mixing?