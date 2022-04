Menemukan investasi yang tepat di dunia kripto tidak selalu mudah. Dengan begitu banyak hiperbola, penipuan, dan proyek yang tidak lebih dari PR, mendapatkan aset nyata yang akan menumbuhkan uang Anda bisa memakan banyak waktu. Tetapi tidak harus seperti ini. Ada beberapa altcoin yang sangat diremehkan tetapi benar-benar dapat menumbuhkan uang Anda dengan cepat. Inilah alasannya:

Sebagian besar altcoin yang diremehkan ini belum menerima banyak fokus media.

Koin tersebut mewakili proyek yang mencoba memecahkan masalah nyata di dunia kripto.

Mereka semua didukung oleh tim bertabur bintang dan para pendukung investasi.

Tanpa basa-basi lagi, berikut ini adalah tiga altcoin yang diremehkan tetapi bisa jadi mendatangkan banyak keuntungan di masa depan.

GoldFinch (GFI)

GoldFinch (GFI) adalah protokol peminjaman yang memungkinkan pengguna mengakses pinjaman yang didukung kripto tanpa agunan. Ini adalah salah satu dari sedikit protokol pinjaman DeFi yang memungkinkan pinjaman tanpa jaminan.

Sumber data: Tradingview

Proyek ini juga menghubungkan penjamin kredit di pasar negara berkembang dengan penyedia modal untuk menciptakan cara yang benar-benar terdesentralisasi dalam menyediakan layanan keuangan. Sifat unik dari proyek ini membuatnya menjadi tangkapan besar dan harusnya menarik minat Anda sebagai investor.

IOTA (MIOTA)

IOTA (MIOTA) adalah proyek blockchain menarik yang tidak menggunakan proof of work atau proof of stake. Sebaliknya, IOTA menggunakan teknologi Tangle eksklusif yang jauh lebih murah dan hemat energi daripada proof of work dan proof of stake. Karena permintaan untuk rantai berbiaya rendah terus tumbuh di masa depan, proyek-proyek seperti IOTA kemungkinan akan mengalami kenaikan besar pada akhirnya.

Oasis Network (ROSE)