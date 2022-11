4 Koin Kripto Metaverse Terbaik untuk Dibeli Tahun 2023

Metaverse diperkirakan akan meledak dalam pertumbuhan selama beberapa tahun mendatang. Atau setidaknya Bloomberg tampaknya berpikir demikian. Analis di Bloomberg memperkirakan bahwa metaverse akan bernilai $800 miliar dalam waktu dekat, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai mencari proyek kripto metaverse terbaik yang akan unggul di masa depan berkaitan dengan interaksi sosial.

Pada artikel ini, kami menunjukkan kepada Anda empat proyek kripto metaverse terbaik di pasaran saat ini yang dapat diluncurkan pada tahun 2023.

1. Metacade (MCADE) – Proyek Kripto Metaverse Terbaik Secara Keseluruhan

Metacade berencana untuk menjadi tujuan utama bagi pemain untuk belajar, mendapatkan penghasilan, dan mengarahkan masa depan game Play2Earn. Di Metacade, Anda akan dapat terhubung dalam komunitas dinamis yang terdiri dari para gamer yang berpikiran sama dan fanatik Web3 untuk berpartisipasi dalam arcade virtual pertama di dunia yang dimiliki oleh para pengguna.

Di platform Metacade, akan ada opsi untuk mencari ulasan tentang judul-judul game Play2Earn terbaru, melihat papan peringkat, dan mempelajari beberapa judul GameFi versi alpha terpanas yang diposting oleh pakar industri untuk membantu Anda unggul dalam revolusi game. Untuk mendorong komunitas agar membantu menjadikan Metacade sebagai sumber daya utama bagi GameFi, pengguna diberi hadiah token MCADE setiap kali mereka membagikan ulasan, judul alpha, atau konten, yang berarti Anda dapat memperoleh penghasilan hanya dengan membagikan keahlian Anda.

Tujuan utama Metacade adalah mengembalikan game ke tangan para pemain. Ketika industri game tradisional semakin mendekati sektor yang menyedihkan, didominasi oleh transaksi mikro dan keuntungan pemegang saham, Metacade membiarkan pengguna memberikan pendapat mereka tentang game yang ingin mereka mainkan dengan ‘Metagrants’.

Diluncurkan pada tahun 2023, Metagrant adalah mekanisme yang memungkinkan pengembang game memasukkan proyek mereka ke dalam kompetisi untuk dipilih oleh komunitas. Pemenang suara ini menerima dana dan dukungan dari Metacade untuk membangun game mereka bersama kelompok olektif yang memilih mereka, dengan judul yang telah selesai tersebut ditambahkan ke arcade virtual Metacade.

Meskipun pengguna dapat memperoleh lebih banyak dari game Play2Earn favorit mereka dengan membaca tips teratas atau berkompetisi dalam turnamen eksklusif, mereka juga dapat menemukan peran yang lebih permanen dalam ekonomi GameFi dengan Metacade.

Sebagai bagian dari peta jalan untuk tahun 2024, Metacade meluncurkan papan lowongan kerja yang akan menampung lusinan peluang bagi komunitas untuk memasuki industri game. Pekerjaan tersebut mulai berkisar dari menjadi penguji beta paruh waktu hingga mendapatkan peran senior dengan perusahaan terdepan di garis depan Web3.

Pada akhirnya, Metacade akan menjadi DAO, artinya tim inti akan mundur dan menyerahkan posisi kepemimpinan kepada anggota komunitas yang paling berharga. Setelah ini terjadi, pengguna dapat memberikan suara pada keputusan penting, seperti pemimpin masa depan, pembatasan pasokan token, kemitraan, fitur baru, dan banyak lagi.

2. Star Atlas (ATLAS) – Untuk Penjelajah Galaksi Di Luar Sana

Star Atlas adalah game Play2Earn bertema luar angkasa yang akan menjadi salah satu proyek metaverse terbaik. Ini paling sebanding dengan EVE Online , sebuah game bertama luar angkasa yang sangat sukses yang menarik ratusan ribu pemain setiap hari karena dunia semestanya yang begitu mendalam.

Star Atlas berlatar belakang waktu di tahun 2620, dan seperti EVE Online, game ini dilengkapi dengan pesawat ruang angkasa canggih, aliansi faksi, dan wilayah yang dapat ditaklukkan, kecuali dengan satu perbedaan: pemain sebenarnya dapat memiliki aset mereka. Tujuan Star Atlas adalah menumbuhkan kerajaan luar angkasa Anda dengan menyelesaikan misi, memperbutkan tanah melalui pertempuran, menambang sumber daya, dan menemukan harta langka. Setiap aset dalam game disimpan sebagai NFT di blockchain Solana, dan karenanya memiliki nilai dunia nyata.

Sementara game Play2Earn lainnya berfokus pada upaya untuk mendapatkan token dalam game, Star Atlas ingin membuat proses ini semenyenangkan mungkin. Pemain dapat memilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran atau balapan pesawat ruang angkasa untuk mulai mendapatkan token ATLAS. Orang lain mungkin lebih suka bekerja sama dan menemukan planet yang sarat dengan sumber daya, yang dapat ditambang, disempurnakan, dan diperdagangkan menggunakan jaringan pabrik penambangan, kilang, dan pedagang untuk mendapatkan uang nyata. Jika Anda memiliki headset VR, Anda bahkan dapat merasakan penerbangan luar angkasa dari sudut pandang orang pertama yang imersif.

Setelah Anda membentuk aliansi dengan orang lain, Anda dapat mulai membangun seluruh kota dengan DAO (Decentralized Autonomous Organization) mereka sendiri, yang memungkinkan warga masing-masing wilayah untuk memilih apa yang harus menjadi fokus faksi berikutnya, seperti menyerang wilayah pemain lain atau bagaimana untuk bertahan melawan serangan yang akan segera terjadi dari faksi lawan.

Dengan mengambil sedikit inspirasi dari EVE Online, Star Atlas dirancang untuk menggabungkan aspek terbaik dari game yang sudah sukses ini dengan kemampuan fantastis untuk benar-benar memiliki aset dalam game Anda di blockchain. Pantaulah Star Atlas – ini bisa segera menjadi salah satu game kripto metaverse terbesar dan terbaik yang pernah ada di dunia.

3. Highstreet (HIGH) – Mungkin Token Paling Fashionable

Highstreet adalah salah satu proyek metaverse terbaik untuk alasan yang bagus. Tim di belakang Highstreet memanfaatkan kemampuan metaverse untuk menciptakan pengalaman berbelanja tingkat selanjutnya dengan memungkinkan merek dunia nyata memamerkan barang fisik mereka di dunia virtual. Dengan merek-merek seperti Balenciaga, LVMH, dan Adidas merambah ke metaverse, Highstreet ingin menjadi solusi di mana perusahaan mana pun dapat mendirikan toko dan memasuki perdagangan generasi berikutnya.

Produk fisik, seperti sepatu atau kaos, mengalami tokenisasi di dalam blockchain sebagai NFT. Pembeli dapat membeli NFT ini, lalu memilih untuk menukarkannya dengan barang fisik. Menggunakan integrasi Highstreet dengan Shopify, pesanan ini dapat dikirim secara otomatis ke backend merek untuk pemenuhan fisik.

Namun, Highstreet lebih dari sekadar mal virtual. Ini adalah seluruh dunia metaverse tempat pengguna dapat menyelesaikan misi, bersosialisasi dengan orang lain, dan menghadiri acara eksklusif dalam dunia MMORPG Play2Earn. Di luar Highstreet Marketplace, ada Highstreet Homes, yang persis seperti rumah sungguhan. Anda dapat sepenuhnya menyesuaikan rumah agar sesuai dengan gaya Anda, bergaul dengan teman, dan bahkan merawat hewan peliharaan virtual Anda!

Sementara di Highstreet World , Anda bisa mendapatkan penghasilan dengan menyelesaikan misi dan melawan monster di tempat-tempat seperti Binance Beach, AVAX Alps, dan Animoca Archipelago. Setiap area memiliki pengetahuannya sendiri dan monster unik yang mengubah Highstreet menjadi dunia menarik dan dipenuhi dengan lusinan pengalaman unik.

Secara keseluruhan, Highstreet memadukan realitas dengan dunia virtual dengan cara yang sangat unik. Dengan merek blockchain seperti Binance dan Avalanche yang sudah ada, Highstreet siap untuk masa depan yang gemilang sebagai salah satu proyek kripto metaverse terbaik.

4. Sandbox (SAND) – Membawa Pengalaman Membangun ke Level yang Berbeda

Sandbox adalah dunia virtual 3D yang memungkinkan pengguna membuat dan menjelajahi game dan pengalaman yang dapat dimonetisasi dengan mudah. Ini sering dibandingkan dengan Minecraft dan Roblox karena desainnya yang kotak-kotak dan berbasis piksel, dan estetika ini telah membuat The Sandbox menjadi salah satu koin metaverse terbaik.

Perbedaan besar antara The Sandbox dan game-game tersebut adalah Sandbox sepenuhnya terdesentralisasi, dengan hampir setiap aspek game ini dimiliki oleh penggunanya. Menggunakan token SAND, pemain dapat membeli real estat digital, objek unik dalam game, dan perangkat yang dapat dikenakan untuk menyesuaikan avatar mereka, yang semuanya disimpan di blockchain dan diwakili oleh NFT mereka sendiri.

Tanah, misalnya, disimpan di blockchain sebagai token LAND, sedangkan objek dan perangkat yang dapat dikenakan diwakili oleh token ASSET. Meskipun LAND memiliki persediaan tetap, ASSET dapat dibuat oleh siapa saja menggunakan alat VoxEdit . VoxEdit memungkinkan pengguna untuk memanipulasi blok, yang dikenal sebagai voxel, untuk membuat hampir semua hal yang diinginkan hati mereka, seperti pahatan, karakter, senjata, dan banyak lagi. Barang-barang ini kemudian dapat dibeli dan dijual untuk mendapatkan keuntungan di The Sandbox Marketplace .

Namun, fitur The Sandbox yang paling kuat adalah Game Maker . Game Maker memungkinkan siapa pun untuk membuat seluruh game tanpa mengetahui satu baris kode pun, dan dilengkapi dengan mekanisme pertarungan, alur cerita, perilaku AI, dan bahkan template kamera. Fitur-fitur ini telah menghasilkan lusinan game dan pengalaman yang dibangun untuk dimainkan oleh seluruh komunitas, semuanya gratis.

Sandbox dengan cepat naik menjadi salah satu proyek metaverse kripto terbaik setelah menandatangani kesepakatan merek dengan banyak nama besar. Warner Music Group telah meluncurkan taman hiburan bertema musik di metaverse The Sandbox, sementara The Walking Dead dan Snoop Dogg sama-sama memiliki game sendiri yang telah menarik ribuan pemain. Bahkan Smurf ada di metaverse The Sandbox!

Kesimpulan – Metacade Menang dari Keanekaragaman Sejati

Seperti yang Anda lihat, ada beberapa pesaing yang bisa naik untuk mengambil posisi teratas di pasar kripto metaverse yang baru lahir. Dengan persaingan yang diperkirakan akan meningkat saat game metaverse meledak dalam popularitas, sulit untuk mengatakan dengan pasti koin mana yang akan memimpin dan menjadi investasi terbaik.

Namun, dengan Metacade menampilkan beberapa fitur yang sangat menarik, seperti perpustakaan game arcade virtualnya, hub komunitas online yang dinamis, dan sistem play to earn – bersama dengan prospek pengembangan yang kuat seperti Metagrant – bisa dikatakan Metacade akan memegang posisi nomor satu sebagai proyek kripto metaverse terbaik untuk diinvestasikan pada tahun 2023. Dengan melangkah keluar dari batas tipikal judul tunggal di sektor GameFi dan Play2Earn, dan membawa semuanya ke dalam satu platform, Metacade menawarkan proposisi nilai signifikan yang sulit dikalahkan.

Metacade diharapkan tumbuh pesat karena industri GameFi terus berkembang secara keseluruhan, terlepas dari performa game individu mana pun. Dikombinasikan dengan fakta bahwa token tersebut masih dalam prapenjualan, Metacade berada dalam posisi utama untuk mengambil keuntungan finansial selama dekade mendatang, itulah sebabnya kami memahkotainya sebagai token kripto metaverse terbaik untuk dibeli pada tahun 2023.