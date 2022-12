Altcoin secara konsisten menghasilkan kenaikan persentase terbesar dari kelas aset digital mana pun. Proyek blockchain tahap awal memiliki potensi untuk menarik jutaan pengguna dari waktu ke waktu dan tingkat inovasi di sektor ini seringkali mengejutkan.

Dengan demikian, harga baru-baru ini terlihat seperti peluang utama untuk membeli beberapa altcoin bagi siapa saja yang ingin mendapatkan keuntungan jangka panjang, jadi prediksi harga altcoin untuk tahun 2025 akan menjadi dasar perbandingan yang kuat. Berikut adalah daftar 5 prediksi harga altcoin terbaik kami yang menunjukkan kenaikan besar pada tahun 2025.

#1 Metacade (MCADE) – Altcoin Terbaik – Arcade On-Chain Terbesar

Ringkasan

Metacade adalah platform GameFi baru yang tampaknya siap melonjak. Tim Metacade sedang membangun platform play-to-earn canggih yang akan menjadi arcade digital terbesar di dunia Web3. Metacade bertujuan untuk menghubungkan pemain GameFi dengan peluang penghasilan tanpa akhir, serta memberi mereka metode baru untuk menghasilkan imbalan dari kripto, dengan memanfaatkan beberapa fitur unik.

Platform ini bertujuan untuk menjadi hub game blockchain, karena pengguna dihadiahi token MCADE untuk membagikan semua yang mereka ketahui tentang industri GameFi. Melalui berbagi wawasan, metode, dan judul play-to-earn terbaru, komunitas Metacade dapat memperoleh penghasilan yang dibayarkan dalam bentuk MCADE. Selain itu, Metacade akan menampilkan GameFi alfa yang paling berharga langsung di platform, menyediakan metode yang nyaman untuk mengakses informasi terbaru untuk semua gamer blockchain.

Pemegang token MCADE juga akan dapat memilih proyek GameFi baru mana yang paling ingin mereka mainkan di masa mendatang, membantu mengarahkan pendanaan ke pengembang kreatif dalam program Metagrant. Dengan cara ini, komunitas itu sendiri mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi pada pengembangan beberapa aplikasi game terbaik yang akan datang, yang baru dibangun untuk platform tersebut.

Di antara faktor-faktor umum yang mempengaruhi prediksi harga altcoin pada tahun 2025, staking menempati urutan teratas. Pengguna di Metacade dapat melakukan staking token MCADE untuk mendapatkan hasil pasif dan akan dapat memberikan suara dalam proposal tata kelola saat proyek matang dan bertujuan untuk menjadi organisasi otonom terdesentralisasi ( DAO ).

Tokenomik

Ada total 2.000.000.000 token MCADE. 70% dari pasokan ini, yang berjumlah 1.400.000.000 MCADE, dirilis untuk masa pra penjualan altcoin tersebut. Pra penjualan Metacade adalah tahap investasi paling awal dan telah menarik perhatian luas dari investor di seluruh GameFi dan dunia Web3 yang lebih luas.

Mengapa membeli MCADE?

Metacade memiliki tim yang sangat terampil yang sedang membangun platform GameFi canggih dengan beberapa fungsi unik. Pemain tidak hanya dapat mengakses berbagai judul play-to-earn yang berbeda, tetapi mereka juga dapat secara langsung memengaruhi masa depan industri GameFi dengan memberikan suara pada inisiatif tata kelola Metacade serta dengan menyediakan dana untuk pengembang game.

Proyek ini tampaknya sudah populer di kalangan penggemar kripto karena jelas menunjukkan banyak janji untuk masa depan. MCADE diluncurkan hanya dengan $0,008 per token dan tampaknya akan meledak dari level tersebut selama pra penjualan karena semakin banyak investor yang terlibat. Perlu diingat bahwa pra penjualan datang sebelum IDO publik, yang bisa berarti sejumlah pergerakan harga besar dari level saat ini karena potensi proyek jangka panjang yang signifikan.

Secara keseluruhan, dalam hal prediksi harga altcoin untuk tahun 2025, Metacade menonjol sebagai kandidat yang menjanjikan untuk menjadi yang terbaik, dengan kelipatan yang tinggi berkat konvergensinya di pusat game dan kripto P2E. Prediksi harga altcoin MCADE pada tahun 2025 berada di $6,00 – $8,00 – peningkatan 750 hingga 1000x – karenanya menjadikannya sebagai daftar teratas kami sebagai altcoin terbaik untuk dibeli.

#2 XRP (XRP) – Cadangan Global untuk Lembaga Keuangan

Ringkasan

XRP adalah mata uang kripto yang dibuat oleh Ripple Labs pada tahun 2012. Ini adalah aset bawaan XRPL (XRP Ledger), jaringan blockchain terdesentralisasi yang dibuat oleh Ripple Labs. Protokol XRP bertujuan untuk menyediakan cara yang lebih cepat dan lebih murah untuk mengirim uang secara global. Selain memfasilitasi pembayaran lintas batas, XRP dapat digunakan oleh lembaga keuangan sebagai mata uang cadangan.

XRP adalah salah satu mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar dan sering disebut-sebut bersamaan dengan Bitcoin dan Ethereum. Ini adalah salah satu mata uang kripto awal, diluncurkan 3 tahun setelah Bitcoin dan 3 tahun sebelum Ethereum. Namun, XRP sangat berbeda dari aset lain ini, baik dalam hal teknologi maupun kasus penggunaannya, karena XRP dirancang untuk melayani sistem bank sentral dengan alternatif berbiaya rendah untuk mata uang fiat.

Tokenomik

Total pasokan maksimum token XRP adalah 100.000.000.000. Saat ini ada lebih dari 50.000.000.000 token yang beredar atau sekitar 50% dari total pasokan. Terdapat jadwal yang dibuat dalam protokol untuk merilis 1.000.000.000 token XRP per bulan, yang dimulai pada Desember 2017.

Mengapa membeli XRP?

Karena teknologi mata uang kripto dan blockchain terus mendapatkan daya tarik di seluruh dunia, bank sentral telah mempertimbangkan untuk mengadopsi mata uang digital sebagai sarana untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas. Mata uang digital ini dikenal sebagai CBDC dan ada banyak pembicaraan tentang memperkenalkan altcoin ini ke ekonomi global.

Dipercaya secara luas bahwa XRP akan memainkan peran penting dalam memfasilitasi transisi ini. Salah satu bukti yang mendukung pandangan ini adalah bahwa Ripple Labs telah membentuk kemitraan dengan beberapa bank dan lembaga keuangan besar, seperti Santander, The Bank of England, dan JP Morgan.

Altcoin XRP telah menjadi subjek proses peradilan bertele-tele dengan SEC untuk menentukan apakah itu mata uang kripto atau sekuritas. Namun, ini diharapkan berakhir positif untuk XRP. Pergerakan harga untuk XRP agak tertahan selama pasar bullish 2021 karena kasus dengan SEC yang sedang berlangsung, tetapi saat ini berakhir, XRP bisa melonjak sangat tinggi.

Prediksi harga XRP Altcoin 2025: $4,42. Ini kira-kira meningkat 10x dengan prediksi harga bullish dari harga token saat ini, dan ada alasan yang membuatnya menjadi nomor 2 dalam daftar altcoin terbaik kami untuk dibeli. Hal ini disebabkan fakta bahwa altcoin tersebut memiliki kasus penggunaan yang kuat dalam sistem keuangan global dan tampaknya akan terlepas dari proses peradilan dengan SEC dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

#3 The Graph (GRT) – API untuk Pengembang

Ringkasan

The Graph adalah protokol terdesentralisasi untuk membangun aplikasi (dApps) di blockchain Ethereum. The Graph memungkinkan pengembang untuk meminta data dari Ethereum menggunakan GraphQL, bahasa query untuk API . GRT adalah token bawaan untuk The Graph, yang digunakan untuk mengamankan jaringan dan menyediakan akses ke API di basis data.

The Graph adalah alat yang berguna untuk pengembang blockchain, karena mengumpulkan dan menyusun sekumpulan API yang luas dan dapat digunakan di dasar aplikasi terdesentralisasi pada jaringan Ethereum. The Graph adalah layanan terdesentralisasi murni yang diamankan oleh blockchain Ethereum, yang berarti tidak ada aktor jahat yang dapat mengubah data yang disimpan di The Graph. Itu juga open source, yang memastikan transparansi.

Tokenomik

GRT memiliki total pasokan 10.000.000.000 token, dengan 69% dari total ini beredar saat ini. Jadwal rilis diatur untuk membuka token yang tersisa secara berkala selama 10 tahun ke depan.

Mengapa membeli GRT?

The Graph melayani fungsi penting dalam ekosistem Ethereum. Karena Ethereum bersifat open source dan menyediakan akses tanpa izin ke pembangun sistem, itu juga menyediakan alat open-source yang memungkinkan siapa saja untuk membangun secara bebas menggunakan sumber daya resmi.

The Graph dapat memperluas fungsionalitas ini, dan memberi pengembang perangkat yang komprehensif yang dapat secara langsung membantu memperluas ekosistem Ethereum. Seiring waktu, karena aplikasi yang lebih terdesentralisasi dibangun dan lebih banyak pengembang menggunakan The Graph, harga altcoin untuk GRT diprediksi bisa saja meningkat secara signifikan.

Prediksi harga altcoin GRT 2025: $1,14. Altcoin ini tampaknya akan merebut kembali sebagian besar dari penurunannya baru-baru ini dan bahkan mungkin naik terus menuju level tertinggi sepanjang masa di $2,34.

#4 BNB (BNB) – CEX Terbesar

Ringkasan

BNB adalah token bawaan Binance, pertukaran terpusat (CEX) terbesar di dunia. BNB awalnya adalah altcoin ERC-20 yang dibangun di atas blockchain Ethereum, tetapi sejak itu bermigrasi ke Binance Smart Chain, blockchain bawaan Binance. Binance Smart Chain adalah fork Ethereum dan melayani fungsi yang sama dengan protokol Proof of Work bawaan yang dimiliki Ethereum sebelum The Merge pada September 2022.

BNB memiliki sejumlah kasus penggunaan di Binance, termasuk sebagai alat pembayaran biaya, sebagai alat staking, dan sebagai unit akun untuk ekosistem Binance. BNB juga digunakan untuk menggerakkan Pancake Swap, pertukaran terdesentralisasi (DEX) yang dibangun di Binance Smart Chain.

Tokenomik

Ada total 200.000.000 BNB, dengan jumlah yang sedikit di bawah 160.000.000 sekarang beredar. Jumlah ini akan terus berkurang karena token dibakar setiap tiga bulan hingga total pasokan mencapai 100.000.000 BNB.

Mengapa membeli BNB?

Harga BNB terkait erat dengan kesuksesan Binance dan karena pertukaran tersebut semakin populer, demikian pula prediksi harga altcoin BNB. Karena mata uang kripto terus berkembang di seluruh dunia, pertukaran terpusat seperti Binance diharapkan memainkan peran penting. Mereka menyediakan metode pembelian dan perdagangan mata uang kripto yang berguna dan mudah diakses.

BNB juga memiliki mekanisme pembakaran sebagai bagian dari protokolnya, di mana persentase dari total biaya yang dibayarkan pada jaringan diambil, dan jumlah token BNB yang setara dihapus dari peredaran setiap kuartal. Artinya, total pasokan BNB menurun setiap 3 bulan, yang juga berarti setiap BNB yang beredar menjadi lebih bernilai dari waktu ke waktu.

Prediksi harga altcoin BNB 2025: $2800. Karena Binance tidak perlu lagi bersaing dengan FTX sebagai pertukaran terpusat (CEX), altcoin BNB tampaknya akan meroket selama pasar bullish berikutnya karena momen ini biasanya menarik lebih banyak pengguna. Dikombinasikan dengan pasokan deflasi, token tersebut bisa naik 10x lipat dari harga saat ini.

#5 Splinterlands (SPS) – TCG Populer

Ringkasan

Splinterlands adalah TCG (Trading Card Game) yang menggunakan teknologi blockchain. Platform Splinterlands memungkinkan pemain untuk membeli, berdagang, dan bertempur dengan kartu digital yang telah dirilis sebagai NFT. Game ini sangat populer, dengan lebih dari 1 miliar pertempuran berbeda yang terjadi antar pemain dalam pertandingan PvP .

Splinterlands menggunakan Splintershards (SPS) sebagai token tata kelola untuk platform. Pemain dapat menggunakan SPS untuk memilih berbagai proposal yang secara langsung dapat mempengaruhi masa depan platform, termasuk fitur baru, dan manajemen keuangan. Splinterlands memiliki token bawaan kedua yang disebut Dark Energy Crystals (DEC) yang digunakan untuk hadiah.

Tokenomik

Ada total 967.721.814 token SPS, dengan sekitar 87% dari total ini beredar saat ini.

Mengapa membeli SPS?

Seiring semakin populernya platform Splinterlands, permintaan untuk SPS diperkirakan akan tumbuh seiring dengan itu. Splinterlands menawarkan TCG tingkat lanjut yang dapat melayani sejumlah besar pengguna di seluruh dunia dengan fungsi Play-to-Earn.

Melalui perdagangan aset digital di pertukaran yang terintegrasi dengan platform-nya, Splinterlands memberikan lebih banyak kendali kembali kepada para gamer dan menghasilkan likuiditas untuk hadiah token. Game ini dirancang dengan baik dan telah mengalami pertumbuhan pengguna yang besar meskipun baru diluncurkan pada Juli 2021.

Prediksi harga SPS 2025: $1,63. Setelah menarik sejumlah besar pengguna dalam waktu singkat, Splinterlands tampaknya siap untuk memperluas kesuksesannya baru-baru ini. Jika proyeknya terus tumbuh, maka altcoin SPS akan mendapatkan keuntungan dari permintaan yang lebih tinggi dan prediksi harganya bisa naik secara signifikan sebagai hasilnya. Meskipun belum masuk daftar teratas, kami masih menganggap ini sebagai salah satu altcoin terbaik yang dapat Anda beli saat ini.

Kesimpulan: Metacade adalah Altcoin Terbaik untuk Dibeli – Peluang Besar Meskipun Pasar Sedang Bearish

Jatuhnya harga altcoin bisa brutal, itu sudah pasti. Kami telah melihat beberapa proyek utama menyerah selama beberapa bulan terakhir, termasuk ekosistem FTX dan Terra. Efek tidak langsung dari runtuhnya proyek-proyek ini telah menjadi bencana besar bagi altcoin, dan harganya telah turun secara keseluruhan.

Namun, investor yang penuh perhatian melihat peluang besar di depan mereka. 5 altcoin terbaik dalam daftar ini memiliki prediksi harga yang tinggi untuk tahun 2025.

Prediksi harga MCADE 2025: $6-$8 (750x-1000x dari harga saat ini)

Prediksi harga XRP 2025: $4,42 (10x dari harga saat ini)

Prediksi harga GRT 2025: $0,55 (9x dari harga saat ini)

Prediksi harga BNB 2025: $2800 (10x dari harga saat ini)

Prediksi harga SPS 2025: $1,63 (40x dari harga saat ini)

Proyek yang tetap kuat secara fundamental merupakan peluang pembelian utama dengan harga rendah ini dan altcoin ini kemungkinan besar akan menghasilkan keuntungan yang serius bahkan sebelum pasar bullish berikutnya muncul.

Metacade tampaknya akan meledak selama pra penjualannya dengan MCADE bawaan diluncurkan hanya seharga $0,008 per token. Meskipun altcoin bisa mengalami sejumlah peningkatan persentase besar dari waktu ke waktu, semua altcoin yang tercantum di sini tampaknya akan memiliki masa depan yang besar. Penurunan baru-baru ini lebih terlihat seperti aksi jual cepat daripada yang lainnya, yang berarti bahwa investor jangka panjang memiliki banyak hal untuk dinantikan.

