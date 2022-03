Aave V3 memungkinkan pemberi pinjaman DeFi terkemuka tersebut mengakses Avalanche, Ethereum, dan Polygon.

Aave, salah satu platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) terkemuka di pasar, telah mengumumkan V3 dari protokolnya.

Versi ketiga memungkinkan Aave memperluas kumpulan likuiditasnya ke enam blockchain lainnya, kata platform itu dalam sebuah rilis.

Sesuai pengumuman, V3 yang sudah aktif memungkinkan akses ke fitur protokol peminjaman tersebut melalui Avalanche, Polygon, Fantom, Optimism, Harmony, dan Arbitrium. Selain enam blockchain ini, Aave diatur untuk menyebarkan iterasi terbaru dari protokolnya ke mainnet Ethereum.

" Aave V3 adalah hasil iterasi berkelanjutan yang dihasilkan dari keterlibatan komunitas dan pertumbuhan ekosistem," kata Stani Kulechov, pendiri dan CEO Aave Companies.

Tentang apa bagaimana selanjutnya untuk protokol DeFi tersebut, Kulechov menambahkan:

“ V3 membawa anggota komunitas Aave baru dan yang sudah ada untuk berpartisipasi dalam Aave DAO, yang akan terus membentuk masa depan DeFi .”

Menurut Aave, “ V3 menghadirkan fitur-fitur baru yang inovatif, mulai dari peningkatan efisiensi modal hingga peningkatan desentralisasi .”

