Mata uang kripto terus menghadapi tekanan ke bawah karena sentimen di pasar ekuitas juga membebani aset kripto.

Analis dan trader kripto populer Michael van de Poppe telah menyoroti kemungkinan pergerakan berikutnya untuk beberapa altcoin, termasuk Polygon (MATIC), Fantom (FTM), dan Enjin Coin (ENJ).

Analis tersebut juga menyoroti prospek teknis untuk dua altcoin lainnya – Woo Network (WOO) dan Verasity (VRA).

Van de Poppe juga percaya mata uang kripto unggulan, Bitcoin, dapat mengalami pantulan yang layak dan menembus level harga $46.000. Ini menyusul pembalikan harga mata uang kripto tersebut di atas $40rb setelah penurunan singkat ke posisi terendah $39.600 pada hari Senin.

Fakeout on the downside for #Bitcoin . If $40.6K holds, continuation upwards to $42.6K and potentially $46K is on the tables. pic.twitter.com/l8rACrtbhC

Beralih ke altcoin, analis tersebut mengatakan bahwa harga Fantom bisa mengalami pergerakan, dari level support utama. Dia melihat pasangan FTM/BTC sebagai indikasi ketahanan bullish, mencatat bahwa 0,0005 BTC menjadi titik masuk yang baik untuk koin tersebut.

Michael van de Poppe percaya FTM, bersama Cosmos (ATOM) dan Chainlink (LINK), adalah beberapa altcoin yang telah menunjukkan kekuatan besar baru-baru ini. Dia mengatakan jika harga Bitcoin “menetap”, maka FTM akan menjadi salah satu altcoin yang harus diperhatikan.

Once #Bitcoin is done and settles down for a bit, you'd want to jump onto the coins that have been showing strength in the past weeks already.

I'd consider $FTM, $ATOM, $LINK as some of the coins that are showing massive strength recently.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 8, 2022