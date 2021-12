Harga live Aave hari ini adalah $286 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $522,68 juta. Aave naik 10,72% dalam 24 jam terakhir. Jika Anda ingin tahu apakah Anda harus membeli Aave atau di mana membeli Aave sekarang, baca terus untuk mengetahuinya.

Beli (coin) melalui (brand) sekarangBeli (coin) melalui (brand) sekarang

Beli (coin) melalui (brand) sekarangBeli (coin) melalui (brand) sekarang

Aave adalah protokol keuangan terdesentralisasi yang memungkinkan orang untuk meminjamkan dan meminjam kripto. Pemberi pinjaman mendapatkan bunga dengan melakukan deposit aset digital ke dalam pool likuiditas yang dibuat khusus. Peminjam kemudian dapat menggunakan kripto mereka sebagai jaminan untuk mengambil pinjaman kilat menggunakan likuiditas ini.

Aave (yang berarti "hantu" dalam bahasa Finlandia) awalnya dikenal sebagai ETHLend ketika diluncurkan pada November 2017, tetapi rebranding menjadi Aave terjadi pada September 2018.

AAVE memberi para pemegangnya potongan biaya di platform, dan juga berfungsi sebagai token tata kelola — memberi kesempatan pada pemiliknya untuk berbicara tentang pengembangan protokol AAVE di masa depan.

Mengingat volatilitas yang terjadi pada Aave akhir-akhir ini, membuat prediksi harga masa depan mungkin sulit. Baca prediksi harga dan lakukan riset pasar untuk mendapatkan ide yang lebih baik. Bagian selanjutnya akan membantu.

Priceo Prediction memperkirakan Aave akan diperdagangkan setidaknya $421 pada tahun 2022. Ini bisa naik hingga maksimum $484 dengan harga rata-rata $435 sepanjang tahun. Pada tahun 2023, harga Aave minimal $646. Harganya bisa mencapai $742 dengan harga rata-rata $663. Tahun berikutnya, AAVE akan diperdagangkan setidaknya $931.

$AAVE I am expecting a path like this for it's first move up before pulling back. I will consider longing both w5's coming up and then entering a solid long position on the bigger pullback we should get.

Green area's are the places I would expect a bounce.#AAVE pic.twitter.com/43xgLb09Nw

— JEMMO (@JacobEmmerton) December 26, 2021