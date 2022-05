Harga token Terra (LUNA) adalah $100 per 1 LUNA pada bulan April, tetapi jatuh mendekati nol minggu lalu. TerraUSD (UST), stablecoin algoritmik Terra, kehilangan patokannya terhadap dolar AS.

Ini terjadi dengan latar belakang penurunan pasar kripto yang signifikan, yang membuat harga Bitcoin turun lebih dari 20%.

Sekarang Terra telah turun 99%, apakah ada harapan untuk pemulihan? Pendiri Terra berupaya membuat koin ini naik kembali, yang akan Anda baca di bawah.

Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli Terra, panduan ini cocok untuk Anda.

Terra Luna adalah proyek kripto yang dibuat oleh Terraform Labs, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura. Tujuannya adalah untuk menghasilkan adopsi kripto dengan membangun satu set stablecoin terdesentralisasi algoritmik yang diperlukan untuk melakukan transaksi DeFi.

Pendiri Terra, Do Kwon, memiliki rencana untuk menghidupkan kembali koin tersebut. Bagian pertama dari rencana tersebut melibatkan pembakaran sejumlah besar stablecoin TerraUSD (UST-USD) untuk mengembalikannya ke $1.

Mereka berencana untuk membakar lebih dari 371 juta UST di Ethereum Mainnet dan setiap UST yang tersisa di kumpulan komunitas Terra.

Bagian kedua adalah mempertaruhkan 240 juta token LUNA untuk menghentikan kendali para paus dan menstabilkan tata kelola jaringan.

Selain itu, pengembang menghentikan blockchain Terra dan menangguhkan semua transaksi yang tertunda. Ini untuk mencegah orang membeli LUNA dengan harga yang sangat rendah.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh membuat keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari yang siap Anda korbankan.

Banyak investor menjadi pesimis tentang prospek Terra. Menurut Motley Fool, yang terbaik adalah menghindari proyek tersebyut meskipun harga tokennya rendah.

Digital Coin Price dan Coin Price Forecast melihat sedikit harapan untuk LUNA, memperkirakan harganya pada akhir tahun di bawah 1 sen dan 6 sen.

Namun, ahli lain berpendapat berbeda. Investing Cube yakin LUNA bisa pulih. Jika stablecoin tersebut kembali ke $1 lagi, LUNA akan mulai naik.

Wallet Investor belum menyesuaikan prediksi bullish-nya untuk LUNA dari sejak sebelum koin tersebut anjlok. Mereka memperkirakan 1 LUNA akan diperdagangkan seharga $151 pada Mei 2023. Terakhir, Gov Capital mengantisipasi bahwa LUNA akan bernilai $108 setahun dari sekarang.

$1,000,000 invested in $LUNA last week would be worth $3 today. pic.twitter.com/PYaOwuPgJ5

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 15, 2022