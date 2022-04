Alasan Mengapa Koin STEPN Telah Naik Lebih dari 20% Hari Ini

STEPN, token bawaan aplikasi gaya hidup move to earn, telah naik lebih dari 20% dan mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa hari ini.

Pada saat penulisan, STEPN diperdagangkan seharga $4,03, naik 22,22% setelah menelusuri kembali level harga harian dan tertinggi sepanjang masa di $4,11.

Sekarang mari kita lihat apa alasan di balik kenaikan harganya saat ini.

Terdaftarnya STEPN di pertukaran kripto yang berbasis di AS, Coinbase, adalah salah satu alasan kenaikan hari ini karena mereka akan dapat diperdagangkan di platform pertukaran tersebut.

Token bawaan STEPN, GMT dan token lainnya, Green Satoshi Token (GST) memungkinkan pemain mendapatkan penghasilan setelah jogging, berlari, dan berjalan di luar ruangan dengan NFT sepatu kets STEPN.

Tren kenaikan pasar GST dan GMT hari ini juga merupakan bagian dari seluruh reli yang dimulai pada awal Maret tahun ini, 2022, dengan industri move to earn bertindak sebagai katalis untuk nilai token tersebut, di mana token diberikan sebagai hadiah kepada pemain aktif.

Model ekonomi STEPN telah berputar di sekitar penjualan NFT sepatu serta menggunakan keuntungan yang diperoleh untuk membeli token kembali yang kemudian dibakar.

Stepn $GMT nearly 2x since last tweet. Up 40x since first mention. I’m up a lot and Stepn app makes me money too. What a great investment 🤝 https://t.co/CgheKBoMib

— MURO – won't DM, beware of scam (@MuroCrypto) April 28, 2022