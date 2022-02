Bitcoin (BTC) telah turun dari harga tertinggi intraday $45.300 yang dicapai pada hari Selasa dan saat ini berada di sekitar $43.450. Pantulan rendah telah membuat momentum yang terlihat sejak akhir pekan terlihat melambat.

Namun, dengan sentimen bullish terkait pergerakan harga jangka pendek mata uang kripto unggulan tersebut, analis kripto Rekt Capital mengatakan kemungkinan akan terjadi penurunan lainnya.

Ia mengatakan bahwa pasangan BTC/USD mengincar level kunci, yang jika tercapai dan berubah menjadi support, akan menunjukkan bahwa prospek dari investor jangka panjang telah bergeser ke arah positif. Optimisme bisa menjadi katalis untuk pembelian lebih lanjut, dengan kemungkinan membantu dorongan bullish menuju penembusan yang sulit dipahami ke level psikologis penting di harga $50.000.

Inilah yang dicatat oleh analis pseudonim tersebut ketika harga BTC bermain-main dengan resistance di sekitar $45.300:

“ BTC perlahan mendekati EMA 200 hari (hitam), mengubah EMA tersebut ke support dan ini akan menjadi indikasi bahwa sentimen investor jangka panjang bergeser kembali menjadi bullish pada Bitcoin. ”

Ia membagikan grafik di bawah ini, yang menunjukkan pemulihan Bitcoin setelah penurunan bulan lalu dan potensi penembusan ke $47.000.

Grafik menunjukkan BTC rebound menuju 200 EMA. Sumber: Rekt Capital di Twitter .

Level ini mewakili EMA 200 hari, yang disoroti oleh Rekt Capital sebagai salah satu indikator utama untuk sentimen investor jangka panjang terhadap Bitcoin.

“ EMA 200 hitam adalah ukuran jangka panjang sentimen investor terhadap BTC. EMA 200 saat ini mewakili titik harga ~$47000 , ”katanya.

Sementara analis optimis pada BTC/USD, ia menunjuk ke grafik dan EMA 200 versus level harga saat ini untuk mencatat bahwa sentimen bullish mungkin harus berjuang sedikit sebelum membalikkan garis tersebut menjadi support.

#BTC is trying to turn the black level into support & break into the $43100-$51900 range

However, just above this black level is the blue 50-week EMA resistance$BTC needs to turn both black & blue EMA into support to move higher inside the $43100-$51900 range#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/H7PYXbgGfp

— Rekt Capital (@rektcapital) February 8, 2022