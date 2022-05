Anda Dapat Membeli Cardano Sebelum Reli Pasar Terjadi

Koin terbesar kesembilan berdasarkan kapitalisasi pasar tersebut naik hampir 14% selama jam-jam awal perdagangan Asia sebelum turun sedikit.

Permintaan dari trader retail menjadi faktor pendorong pertumbuhan tersebut. Data menunjukkan peningkatan 186% dalam jumlah dompet yang memegang token ADA Cardano selama lebih dari sebulan, berdasarkan laporan CoinDesk.

Panduan singkat ini memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang jaringan dan koin Cardano, termasuk apa itu Cardano dan di mana tempat membeli Cardano.

Karena ADA adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli ADA menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli ADA sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan Binance karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Pancakeswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk ADA.

Cardano adalah salah satu blockchain terbesar yang berhasil menerapkan mekanisme konsensus proof-of-stake, yang lebih hemat energi daripada algoritma proof-of-work Bitcoin.

Cardano mengklaim semua teknologi yang dikembangkan melewati peer review, yang berarti bahwa semua ide dapat ditantang sebelum diterima. Proses ini memastikan blockchain Cardano stabil dan tahan lama, meningkatkan kemungkinan untuk mengantisipasi potensi masalah.

Sebagai perangkat lunak kode sumber terbuka, fungsionalitas Cardano berjalan di atas premis transaksi rahasia dan transparansi yai seluruh jaringan.

Pengguna akhir memiliki kekuatan dengan bukti tanpa pengungkapan, memfasilitasi konsistensi matematis dari seluruh prosedur transaksi.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh membuat keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari yang siap Anda korbankan.

Digital Coin Price memperkirakan ADA akan melewati $2 pada akhir tahun 2025. ADA akan diperdagangkan setidaknya $1,65 pada tahun tersebut.

Komunitas Reddit memperkirakan ADA bisa naik menjadi $ 1,80 pada akhir tahun ini, tetapi akan membalikkan kenaikannya setelah itu.

It's official 🥳#Cardano winning polls and @cardano_whale saying "nice poll" is now a #crypto meme

Deal with it ETH bois 🤣 pic.twitter.com/6NtNZtF7gi

— Cardanian (@Crypto_Goaat) May 4, 2022