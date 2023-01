Apa Arti PHK di Crypto.com? Musim Dingin Kripto Berkecamuk

Crypto.com telah menjadi perusahaan kripto terbaru yang memberhentikan karyawan, mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka memangkas 20% tenaga kerjanya. CEO Chirs Marszalek mengutip “kondisi pasar dan peristiwa di industri baru-baru ini” sebagai alasan perampingan, sejalan dengan hal yang dijadikan kambing hitam oleh CEO perusahaan kripto lainnya, karena pasar bearish terus memakan korban.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%.

— Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023