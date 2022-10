Apa yang Salah dengan Coinbase? CEO Menjual 2% Saham

Letakkan lengan di sekitar investor Coinbase hari ini.

CEO dan pendiri Brian Armstrong telah mengumumkan bahwa dia telah menjual 2% sahamnya, pukulan lainnya bagi pertukaran mata uang kripto yang sedang melakukan persiapan tersebut.

Coinbase, yang merupakan pertukaran mata uang kripto terbesar kedua di dunia, adalah kelinci percobaan untuk dunia kripto.

Perusahaan tersebut menghindari jalur tradisional – IPO – dan malah mengejar pencatatan langsung, ketika sahamnya melayang di bursa saham Nasdaq pada April 2021. Tetapi masalahnya bukan hanya tentang metode pencatatan yang agak baru; tetapi juga fakta bahwa mereka akan menjadi perusahaan publik (go public).



Coinbase mewakili kripto dalam mengambil langkah besar. Tidak ada perusahaan kripto yang pernah menjadi perusahaan publik, dan itu terjadi di tengah masa ketika setiap koin yang ada menghasilkan pengembalian yang keterlaluan bagi investor.

Tampaknya sudah lama sekali sekarang. Bitcoin dibuka pada $59,000 ketika itu. Printer Jerome Powell sangat panas. para generasi Boomer bertanya kepada anak-anak mereka bagaimana cara membeli sesuatu yang disebut Dogecoin .

Coinbase go public pada waktu itu, dan menutup hari pertama perdagangannya di harga $328 per saham. Itu membuat raksasa kripto tersebut bernilai hampir $86 miliar. Saat-saat indah pun bergulir.

Di sinilah faktor dari dunia kripto berpengaruh.

Dan begitu Coinbase go public, harganya jatuh.

Saat saya menulis ini, saham Coinbase diperdagangkan seahrga $63. Itu adalah penurunan 83% dari harga pada saat listing, sekarang bernilai $ 16,6 miliar. Bahkan Bitcoin yang terluka telah mengunggulinya sejak saat itu, seperti yang saya gambarkan di bawah ini.

Jadi, apa yang salah? Yah, saya kira hal pertama adalah volatilitas. Kita seharusnya tidak terkejut bahwa saham seperti Coinbase mampu memberikan begitu banyak nilai dengan sangat cepat. Kinerjanya – dan akan selalu – bersimbiosis dengan kripto.

Jika kripto turun, minat di pasar anjlok. Semua orang ingin masuk ketika teman mereka men-tweet tentang pengembalian 100x lipat. Itu berarti lebih sedikit volume, biaya perdagangan, dan pada akhirnya kinerja yang lebih buruk untuk Coinbase.

Dengan volatilitas kripto yang tiada tara, seharusnya tidak mengejutkan bahwa Coinbase sangat fluktuatif. Inilah yang saya katakan saat itu: masuk akal untuk membeli saham Coinbase jika Anda adalah investor institusional yang mencari kripto dan untuk alasan apa pun – peraturan, birokrasi, dll – Anda tidak dapat membeli Bitcoin secara langsung.

Atau mungkin Anda adalah investor yang lebih tua, (dapat dimengerti) yang terintimidasi atau tidak nyaman bertransaksi di pasar kripto secara langsung, sehubungan dengan kepemilikan sendiri / menyiapkan dompet dll. Untuk demografi ini, jika ingin mendapatkan eksposur kripto, maka itu ( masuk akal) untuk membeli saham Coinbase.

Namun, untuk orang lain, mengapa tidak langsung membeli Bitcoin saja? Mengapa harus melalui rute Coinbase; apa keuntungan yang dimilikinya?

Pendiri dan CEO Brian Armstrong memegang 19% saham di perusahaan, senilai sekitar $3,2 miliar. Tidak lama lagi, itu akan menjadi 17% saham, setelah pengumumannya bahwa dia menjual sebagian.

“Saya bersemangat untuk mempercepat sains dan teknologi untuk membantu memecahkan beberapa tantangan terbesar di dunia. Untuk melanjutkan ini, saya berencana untuk menjual sekitar 2% dari kepemilikan Coinbase saya selama tahun depan untuk mendanai penelitian ilmiah dan perusahaan seperti NewLimit + ResearchHub”

Alasannya tampak masuk akal, jujur saja. Namun, seperti apa pun cara Anda mengayunkannya, ini merupakan pukulan bagi Coinbase karena CEO mereka yang membuang saham – sama seperti pukulan ketika ada orang dalam yang menjual.

Tentu, ada alasan pribadi mengapa seseorang ingin melakukan divestasi – saya tentu tidak ingin memiliki 19% saham sebagai bagian dari portofolio saya – tetapi alasan Armstrong bahwa dia ingin uang untuk disumbangkan tidak mengubah fakta bahwa ini masih aksi jual oleh CEO Coinbase.

Ada banyak cara untuk memonetisasi kepemilikan saham, yang dimanfaatkan oleh para eksekutif sepanjang waktu. Tidak terlihat lagi dari Elon Musk, yang terkenal enggan menjual saham Tesla, alih-alih menempatkannya sebagai jaminan dalam paket pembiayaan, atau menggunakan cara lain untuk menghasilkan arus kas.

Armstrong mem-posting pesanan penjualannya Jumat lalu di Twitter, menambahkannya dengan komentar “bagikanlah ini karena dia ingin Anda mendengarnya dari saya terlebih dahulu”, sebelum bersikeras bahwa “Saya berniat menjadi CEO Coinbase untuk waktu yang sangat lama dan saya tetap super bullish pada kripto dan Coinbase”.

For the avoidance of doubt, I intend to be CEO of Coinbase for a very long time and I remain super bullish on crypto and Coinbase. I’m fully dedicated to growing our business and advancing our mission, but I am also excited to contribute in a different way.

