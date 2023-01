Poin-Poin Penting

Coinbase telah mengumumkan akan memangkas 20% tenaga kerjanya, setelah memangkas 18% pada bulan Juni

Saham perusahaan tersebut diperdagangkan dengan kapitalisasi pasar di bawah $10 miliar, turun lebih dari 90% dari harga saat go public pada April 2021

CEO Brian Armstrong telah menjual 2% sahamnya Oktober lalu ketika saham diperdagangkan pada level $63. Hari ini, harganya $38

Armstrong memperingatkan “masih banyak yang akan terjadi” di pasar kripto

Harga sepanjang tahun ini telah mengarah ke atas karena optimisme bahwa inflasi melemah

Aduh. Coinbase hari ini mengumumkan bahwa mereka kembali memangkas sebagian besar tenaga kerjanya. Sebuah posting blog mengumumkan pemangkasan tersebut pada Selasa pagi, yang terdiri dari 950 pekerjaan lainnya. Perusahaan sebelumnya telah memberhentikan 18% tenaga kerjanya pada bulan Juni. Artinya, dalam enam bulan terakhir, 35% karyawannya di-PHK.

“ Dengan memahami apa yang sudah berlalu, melihat ke belakang, kita seharusnya lebih baik lagi. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah bereaksi dengan cepat begitu informasi tersedia, dan itulah yang kami lakukan dalam kasus ini” – CEO Brian Armstrong dalam sebuah wawancara dengan CNBC.

Mengapa Coinbase melakukan PHK lagi?

Saya menulis ulasan mendalam tentang keadaan pertukaran tersebut pada bulan Oktober, setelah terungkap bahwa CEO Armstong menjual 2% sahamnya. Coinbase diperdagangkan pada level harga $63 hari itu. Hari ini harganya $38. Jika Anda mengira Bitcoin buruk, Coinbase lebih buruk. Sekarang Coinbase turun lebih dari 90% dari harga pada saat go public.

Kapitalisasi pasarnya saat ini di bawah $10 miliar, setelah sempat bernilai $86 miliar pada hari pertama perdagangannya.

Coinbase mengatakan bahwa PHK akan mengurangi biaya operasional sebesar 25%, jika dipertimbangkan bersamaan dengan restrukturisasi lainnya. Akan ada peningkatan biaya operasional antara $149 juta dan $163 juta untuk kuartal pertama sebagai akibat dari tindakan tersebut.

“Menjadi jelas bahwa kami perlu mengurangi biaya untuk meningkatkan peluang kami agar bisa lebih baik di setiap skenario”, Armstrong menambahkan, sebelum menegaskan bahwa “tidak mungkin” melakukan ini tanpa merumahkan karyawan, dan menambahkan bahwa beberapa proyek dengan “kemungkinan keberhasilan yang lebih rendah” akan ditutup.

Bisakah keadaan menjadi lebih buruk bagi industri kripto?

Meskipun pasar kripto dimulai dengan awal yang panas tahun ini berkat data makro dan inflasi yang positif, Armstrong memperingatkan bahwa “masih ada banyak ketakutan” di pasar kripto setelah keruntuhan FTX , dan kemungkinan “masih banyak yang akan terjadi” ketika membahas penularan spiral di seluruh industri tersebut.

Tentu saja, PHK tidak terbatas pada pasar kripto. Perusahaan teknologi seperti Amazon, Salesforce, dan Meta telah memangkas ribuan karyawan selama beberapa bulan terakhir. Teknologi sangat fluktuatif dan dengan keuntungan rendah sebagai standar, dengan valuasi yang berasal dari dikson dari janji masa depan, suku bunga tinggi telah menghajar sektor ini.

Tetapi Coinbase telah membuat kesalahan. Kurangnya manajemen risiko sehubungan dengan harga Bitcoin, mengingat seberapa berkorelasi kekayaan perusahaan dengan pasar kripto, telah merugikan mereka. Sekilas grafik di atas menunjukkan bahwa harga Bitcoin dan saham Coinbase begitu sering bergerak bersamaan.

Putaran pertama PHK pada bulan Juni terjadi hanya empat bulan setelah perusahaan menghabiskan $14 juta untuk iklan Superbowl, yang jika dipikir-pikir menandakan puncak pasar kripto dengan cukup tajam. FTX dan Crypto.com juga menghabiskan jutaan untuk iklan terkenal di pertandingan besar. Armstrong juga mengakui pada putaran pertama PHK bahwa perusahaan berkembang terlalu cepat.

Bagaimana kripto selanjutnya?

Bagi industri kripto, berita ini secara terpisah tidak berarti banyak. Ini hanyalah sebuah anekdot yang menggarisbawahi skala kerusakan tahun lalu. Coinbase adalah pemimpin industri ini, perusahaan kripto profil tinggi pertama yang go public, ketika sebagian besar mengharapkan banyak perusahaan untuk menyusul.

Tetapi pasar telah berubah seluruhnya. Dan untuk bangkit kembali, tidak ada kata lain: iklim makro perlu dilonggarkan sedemikian rupa sehingga iklim pengetatan suku bunga dapat dilonggarkan. Kripto diperdagangkan seperti aset berisiko tinggi, dan karenanya kebijakan moneter yang longgar dan suku bunga tingkat bawah selama dekade terakhir telah mendorongnya dengan begitu riuh.

Itu sudah berakhir. Tetapi dengan inflasi yang tampaknya melemah ketika mengawali tahun ini, harapan baru muncul bahwa Federal Reserve dapat kembali ke iklim moneter yang “normal” lebih cepat dari yang diantisipasi semula. Kemudian, dan baru setelah itu, investor kripto dapat mulai berpikir untuk melihat grafik secara vertikal.

Untuk sekarang, ini adalah pendekatan tunggu dan pantau (wait and see), dengan data inflasi penting berikutnya di AS akan dirilis pada hari Kamis.