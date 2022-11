Apakah FTX Bangkrut? Mengapa Binance Menjual FTT?

CEO Binance CZ mengumumkan bahwa mereka membuang kepemilikan FTT-nya menyusul pengungkapan tentang hubungan Alameda / FTX

Sebanyak 40% dari Aset Alameda senilai $14.6 miliar terdiri dari FTT, token bawaan FTX

Ada sedikit informasi tentang bagaimana Alameda memiliki kewajiban senilai $8 miliar dalam bentuk mata uang

Bankman-Fried mendirikan Alameda dan FTX tetapi telah membela konflik kepentingan tersebut

Volume FTT rendah – tidak adanya likuiditas akan mencegah Alameda menjual FTT mereka

Alameda telah menawarkan untuk membeli FTT CZ dengan harga $22 per token, saat kekhawatiran bahwa tekanan jual akan menahan pasar meningkat

CZ mengatakan akan memakan waktu berbulan-bulan untuk menjualnya

Pertanyaan saya adalah mengapa kripto mengalami hal seperti ini lagi?

Kita hidup di dunia blockchain, seberapa sulitkah melakukan semua ini di blockchain?

Jangan lagi.

Dengan trauma PTSD dari penularan musim panas masih sangat terasa bagi investor kripto, ketika tampaknya setengah dari industri menghilang, rasanya sekarang seperti déjà vu. Dan siapa yang akan memainkan peran penjahat kali ini, tetapi hanya FTX, ksatria putih yang seharusnya turun tangan untuk melakukan penyelamatan dengan tawaran bailout menit terakhir dari perusahaan Celsius dan BlockFi.

Apa yang terjadi?

Kembali pada hari itu – dan dalam istilah kripto, itu berarti hanya beberapa tahun yang lalu – Binance membantu menginkubasi FTX, yang hari ini hadir sebagai pesaing terbesar mereka.

Mereka keluar dari posisi ekuitas tahun lalu, menerima $2,1 miliar untuk investasi terencana mereka. Tetapi investasi ini tidak dibayar tunai, sebaliknya mereka menerima pembayaran yang dibagi antara stablecoin BUSD dan, yang terpenting, token bawaan FTX, FTT .

Masalahnya berpusat pada pembayaran dalam token FTT. CZ, CEO Binance, mengumumkan di Twitter bahwa “karena pengungkapan baru-baru ini, kami telah memutuskan untuk melikuidasi FTT yang tersisa di pembukuan kami”.

Dia menambahkan bahwa “kami akan mencoba melakukannya dengan cara yang meminimalkan dampak pasar. Karena kondisi pasar dan likuiditas yang terbatas, kami memperkirakan ini akan memakan waktu beberapa bulan untuk diselesaikan”.

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Pengungkapan tentang FTX?

Pengumuman CZ sebagai tanggapan atas cerita CoinDesk tentang neraca perusahaan perdagangan Alameda Research.

Alameda adalah (semacam) perusahaan saudara dari FTX, meskipun detailnya sedikit lebih suram. Perusahaan hedge fund/trading tersebut didirikan oleh Sam Bankman-Fried, Sam yang sama yang mengepalai FTX, yang telah lama menghadapi pertanyaan tentang konflik kepentingan antara kedua perusahaan ini.

Bisnis pertukaran tersebut jatuh bangun oleh likuiditasnya, dan itu adalah hal tersulit untuk dicapai saat meluncurkan pertukaran baru. Trader akan mengikuti likuiditas, tetapi ketika Anda memulai dengan likuiditas nol, Anda tidak mendapatkan trader. Dan menurut definisi, likuiditas hanya berasal dari trader. Jadi, ini seperti situasi membingungkan yang menyimpang.

Bankman-Fried memecahkan masalah yang membingungkan ini dengan menyalurkan sejumlah besar perdagangan Alameda melalui FTX, sehingga meningkatkan likuiditas. Segera, FTX mulai reli, pertumbuhannya fenomenal (diluncurkan hanya tiga tahun lalu, dengan Bankman-Fried masuk ke klub miliarder di usia dua puluhan).

Pertanyaan seputar konflik kepentingan berpusat pada informasi apa yang dilihat Alameda di pasar yang tidak dilihat oleh trader biasa. Bankman-Fried telah mendorong kembali hal ini, tetapi kenyataannya adalah bahwa Alameda adalah salah satu penyedia likuiditas terbesar di pertukaran tersebut dan secara aktif berdagang melawan pelanggan. Dengan asumsi semuanya jujur, konflik kepentingan masih mudah terlihat.

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

Tetapi ada alur cerita kusut lainnya di antara keduanya. Meskipun mereka “adalah dua bisnis yang terpisah”, CoinDesk melaporkan bahwa “divisi tersebut mengalami masalah dalam satu hal penting: di neraca Alameda, menurut dokumen keuangan pribadi yang ditinjau oleh CoinDesk”.

Aset Alameda berjumlah $14.6 milyar pada tanggal 30 Juni, dimana $3.66 milyar adalah “FTT yang tidak terkunci” dan $2.16 milyar “FTT kolateral”. Saya memetakan perincian aset di bawah ini, yang mencakup Solana dalam jumlah besar, mata uang kripto di mana Sam Bankman-Fried menjadi investor awal dan tetap menjadi pendukung aktif.

Jelas, itu adalah neraca yang cukup memprihatinkan dari instrumen yang sangat berkorelasi. Tetapi token FTT benar-benar menonjol, jumlahnya 40% yang jelas mengejutkan (antara alokasi terkunci dan tidak terkunci). Bagaimanapun, FTT adalah token yang dibuat oleh FTX.

Seberapa mengkhawatirkan token FTX?

Bukan hanya hubungan terlarang antara perusahaan bersaudara ini, atau fakta bahwa FTX dicetak begitu saja dan sekarang menempati 40% dari neraca. Terdapat masalah likuiditas juga di sini.

Saat saya menulis ini, kapitalisasi pasar token FTT adalah $3 miliar (menurut CoinMarketCap) dan kapitalisasi pasar yang sepenuhnya terdilusi adalah $7,9 miliar. Dan sekarang Anda melihat masalahnya – Alameda memegang $3,7 miliar dari kapitalisasi pasar itu, di samping $2,2 miliar lainnya dalam “FTT kolateral” – semoga teori Anda sama bagusnya dengan saya karena saya tidak tahu apa artinya itu.

Aset lain yang disebutkan dalam laporan CoinDesk juga tidak menghilangkan kekhawatiran. SRM adalah salah satunya, yang merupakan token bawaan dari pertukaran desentralisasi Serum yang didirikan oleh, Anda dapat menebaknya, Sam Bankman-Fried.

Ada tiga token lain yang disebutkan – MAPS, OXY dan FIDA. Saya tidak akan berpura-pura tahu banyak tentang hal tersebut, tetapi itu sendiri meringkas masalahnya. Sekali lagi, ini sangat tidak likuid – jauh lebih tidak likuid daripada FTT.

Jadi, pertanyaan besarnya mengarah pada kewajiban. FTX memiliki kewajiban di neraca mereka sebesar $8 miliar, dimana $7,4 miliar adalah pinjaman. Saya tidak dapat melacak informasi lebih lanjut tentang mereka, tetapi tidak diragukan lagi bahwa angka ini tampak mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan sisi aset tidak likuid yang dianalisis di atas.

Perlu disebutkan bahwa FTT termasuk di antara kewajiban tersebut. Ini akan sangat mengurangi ketakutan, karena masalah aset “hantu” yang sama kemudian dapat berlaku untuk hal yang berkaitan dengan kewajiban tersebut.

Tetapi kami tidak tahu sejumlah besar kewajiban tersebut berada dalam bentuk mata uang apa. Meskipun saya tidak berpikir untuk sesaat bahwa Alameda bisa bangkrut, skenario hari kiamat adalah sisi kewajiban yang penuh dengan fiat, karena sisi aset tidak bisa dilikuidasi massal untuk memenuhi kewajiban. Bisa dibilang, hal itu dilebih-lebihkan secara keliru mengingat ikatan dengan FTX dan fakta bahwa FTT dapat dicetak entah dari mana dan memiliki likuiditas yang rendah.

Bagan tersebut mengatakan semuanya. Volume harian selama 6 bulan terakhir rata-rata $25 juta, sebelum peningkatan minggu ini saat cerita ini mulai ditayangkan. Tidak mungkin Alameda dapat melikuidasi sebagian besar kepemilikan FTT-nya tanpa mengurangi harga pasar. Oleh karena itu, aset-asetnya di atas kertas jauh melebihi nilai mereka dalam kehidupan nyata.

Jadi apa yang terjadi ketika Binance melakukan aksi jual?

Jadi, CZ ketakutan dengan pengungkapan seputar token FTT. Kurangnya nilai dasar yang dirasakan adalah satu masalah, tetapi menciptakannya entah dari mana dan menggunakannya untuk menopang neraca adalah masalah lain. Jadi masuklah perintah jual.

Menariknya, CZ memberikan tweet samar bahwa “kami tidak akan mendukung orang-orang yang melobi melawan pemain industri lain di belakang mereka”, menunjukkan masalah hal yang lebih dari kekhawatiran tentang hubungan Alameda /FTX.

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Dan sementara kita tidak tahu berapa jumlah pembayaran ekuitas Binance senilai $2,1 miliar dari FTX yang berada dalam bentuk mata uang BUSD dan FTT, tidak ada keraguan bahwa itu substansial dibandingkan dengan perdagangan likuiditas di pasar – dengan total $500 juta yang dikabarkan.

Inilah sebabnya mengapa CEO Alameda Caroline Ellison mengarungi tawaran untuk membeli FTT CZ dengan harga $22 per token. Pada saat penulisan, harga pasarnya adalah $22,20. CZ telah mengakui situasi likuiditas tersebut dengan mengatakan bahwa itu akan memakan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan penjualan tersebut.

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

Dia juga sebelumnya bergerak untuk mengklarifikasi bahwa neraca yang dirujuk dalam laporan CoinDesk tidak lengkap, meskipun ini tidak menghalangi CZ untuk melakukan aksi jual.

Kesimpulan saya

Seperti yang biasa terjadi di sini, ada ketidakjelasan yang membuat frustrasi di sini.

Komentar Ellison bahwa neraca tidak lengkap menunjukkan hal ini. Tetapi izinkan saya bertanya – dalam industri yang dibangun di atas blockchain, mengapa sering ada masalah dengan transparansi? Mengapa kita tidak dapat meminta para pemain besar ini untuk menunjukkan kepemilikan dan neraca mereka secara on-chain untuk dilihat semua orang?

Kami melihat hal yang sama selama kehancuran Terra, tanpa ada yang yakin dengan modal apa yang dimiliki Luna Foundation Guard, yang mengerahkan Bitcoin dengan putus asa untuk mempertahankan patokan yang runtuh tersebut.

Dan lagi – juga déjà vu di sini – semuanya lebih buruk daripada pertemuan keluarga Lannister. Alameda memegang token FTT, diluncurkan oleh FTX, yang diinvestasikan oleh Binance, yang dibayar dalam FTT. Jika kita melihat ke dalam dari luar, ini adalah kegilaan.

Itu sama dengan Three Arrows Capital yang menahan Luna. Dan BlockFi juga memiliki eksposur. Dan kemudian Celsius dan Voyager Digital. Dan daftarnya terus berlanjut. Mereka semua memiliki keterpaparan satu sama lain, jatuhnya Terra dan Bitcoin– spiral buruk yang menuju ke bawah, yang jatuh seperti susunan rumah kartu.

Saya tidak berpikir inilah yang menjadi maslaah di sini. FTX tampaknya baik-baik saja dan saya percaya Alameda sudah sangat siap. Tetapi informasi di atas mengkhawatirkan, dan itu konyol bahwa saya bahkan harus berspekulasi tentang ini sejak awal. Belum lagi hubungan yang kusut antara keduanya tidak sehat bagi semua yang terlibat.

Ini hanya tebakan. Tentu saja, kami tidak memiliki informasi tentang sisi kewajiban neraca Alameda. Jika itu adalah $8 miliar fiat, maka mungkin ada masalah. Tetapi sekali lagi, kita tidak tahu.

Ini adalah kripto, jadi mengapa kita tidak bisa tetap menempatkannya di blockchain dan berhenti membicarakannya di Internet? Kami sudah terlalu sering menonton film seperti ini dan itu mulai melelahkan.